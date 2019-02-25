– Требования к льготному стажу не поменялись. Сколько лет раньше надо было отработать, чтобы получить право на досрочную страховую пенсию, столько и сейчас. Однако для некоторых категорий льготников несколько изменился возраст выхода на пенсию.
Именно – для некоторых. Потому что люди, трудившиеся по спискам 1 и 2 и выработавшие горячий, вредный и полувредный стаж, как оформляли пенсию в 50–55 лет (мужчины) и в 45–50 лет (женщины), так и впредь будут получать пенсию с этого же возраста.
Но надо иметь в виду, что размер пенсии зависит и от общего стажа. И пенсия металлурга, рано вышедшего на заслуженный отдых, через годы может оказаться меньше пенсии его 65–летнего сверстника, выработавшего обычный, не льготный стаж. Поэтому некоторые пенсионеры–льготники, если здоровье позволяет, устраиваются уже на какую–то другую – не горячую и не вредную – работу, которая даст им прибавку к пенсии.
Скажем, металлург оформил льготную пенсию в 2018 году, но продолжил работать. В этом случае с августа 2019 года будет сделан перерасчёт его пенсии. Обновлённая (скорректированная) пенсионная выплата будет зависеть от заработка или, как сейчас принято говорить, – от пенсионных баллов, которые человек заработал. Год дополнительной работы при зарплате в 25 тысяч рублей даст максимальную ежемесячную прибавку – 240 рублей. Если заработок ниже, то и прибавка меньше. При прекращении работы обновлённая пенсия будет проиндексирована.
– Что изменилось для медицинских работников?
– Требования к их льготному стажу тоже прежние, но выходить на досрочную страховую пенсию медицинские работники станут позже.
Скажем, в феврале 2019 года исполнится 30 лет, как врач работает в городской поликлинике. Своё право на льготную пенсию он сможет реализовать через полгода – в августе.
Если у врача, работающего в городе, 30 лет стажа будет во второй половине 2019 года, то право на льготную пенсию наступит в первом полугодии 2020 года.
Льготная пенсия тех, чей медицинский стаж достигнет отметки «тридцать» в 2020 году, будет отложена уже на полтора года.
Аналогично будет осуществляться право на досрочную страховую пенсию сельских медицинских работников, но им, как и раньше, надо отработать для льготной пенсии не 30, а 25 лет.
– Для педагогов знаковый месяц – август…
– Льготный стаж педагогов – 25 лет. Они устраиваются на работу обычно в августе. И если в августе 2019 года учителя поздравят с 25–летним педагогическим стажем, то право на пенсию он (или она) получит в феврале 2020 года. А если необходимый стаж будет выработан, допустим, в марте 2020 года, то реально на досрочную страховую пенсию учитель сможет выйти в сентябре 2021 года, то есть через полтора года. Тем педагогам, чей льготный стаж поднимется до заветной планки, например, в сентябре 2021 года, придётся ждать льготной пенсии до сентября 2024 года – три года.
– Выйдут ли на льготную пенсию артисты балета, цирковые гимнасты, оперные певцы?
– Спецстаж, необходимый для их пенсии, тоже не увеличился, но выходить на досрочную пенсию они будут позже. Подобным образом определяется право на досрочный выход на пенсию и «северянам».
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