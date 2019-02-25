Парки Ижевска. Новый сезон - новые развлечения Новый сезон в Парках Ижевска обещает быть крайне насыщенным и полезным для горожан....

Мужество. Бессмертный батальон **30–летие вывода контингента советских войск из Афганистана в Ижевске было отмечено целым рядом собы...

Вот это номер. Двое москвичей могут лишиться квартир из-за перепланировки **Владельцы двух квартир и одного нежилого помещения могут лишиться своей собственности - иски с треб...