Главная » Здоровье » Когда в штате только фельдшер и уборщица. Доктора из Можги приняли пациентов в ФАПе деревни Малая Воложикья

Когда в штате только фельдшер и уборщица. Доктора из Можги приняли пациентов в ФАПе деревни Малая Воложикья

19 октября
0

С 15 сентября по 1 ноября в стране проводится субботник под названием «Добро в село» (#ДоброВСело). Местом проведения акции в Год добровольца выбраны небольшие селения. Министерство здравоохранения Российской Федерации* подключило к этой акции тысячу ФАПов, в том числе два фельдшерско–акушерских пункта, находящихся в Можгинском районе нашей республики, – Старокаксинский ФАП (там субботник прошёл 4 октября) и ФАП в деревне Малая Воложикья.

%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be %d0%b2 %d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%be Когда в штате только фельдшер и уборщица. Доктора из Можги приняли пациентов в ФАПе деревни Малая Воложикья

Заметное событие

12 октября мы побывали в Малой Воложикье. Субботник, как и в других местах страны, здесь состоял из двух частей: немедицинской и медицинской. Ко времени нашего приезда в палисаднике уже провели обрезку деревьев, вскопали землю. Аккуратно было и в самом ФАПе. Тут хотели ещё и оконные стёкла помыть, но от этой затеи из осторожности отказались: окна – старые…

В штате ФАПа два сотрудника – фельдшер и уборщица, столько и положено, штат укомплектован. В проведении субботника им помогло население. В пятницу, 12 октября, состоялась медицинская часть акции: к жителям деревни приехали врачи из Можгинской районной больницы. Народ ждал докторов с нетерпением: уже в восемь часов, за час до приезда врачей, к ФАПу подошли жители деревни. На приём поспешили и неработающие пенсионеры, и те, кто трудится. От Малой Воложикьи до Можги – более 20 километров, прямой автобусный рейс – только раз в неделю, а личный транспорт есть далеко не у всех. Половина пути до Можги – по бездорожью. А тут доктора сами приехали в деревню! Для небольшого селения – заметное событие.

Даже УЗИ привезли!

Капиталина Морозова, много лет проработавшая в совхозе дояркой, очень рада такой возможности – проверить состояние здоровья, никуда не выезжая. Взяв, например, кровь, сделают сразу три анализа: биохимический, а также на сахар в крови и холестерин. Владимир Белослудцев с удовлетворением сказал–отрапортовал:

– ЭКГ сделал, УЗИ прошёл, давление мне тут измерили.

Алевтина Репникова, школьная учительница, тоже благодарна медицинским работникам за то, что привезли с собой в деревню УЗИ–аппарат и бесплатно выполнили исследования. В городе прибывшим из деревни пациентам порой приходилось проходить УЗИ за плату. А как рады были посетители ФАПа тому, что к ним в деревню приехал не только терапевт Николай Константинов, но и узкие специалисты – невролог Екатерина Овчинникова, гинеколог Вероника Моисеева, окулист Елена Беляева! УЗИ–диагностику провела Ирина Козленкова. Кто–то из пациентов пришёл в ФАП на обычный профилактический осмотр, а кто–то – для того, чтобы завершить диспансеризацию.

Леонид Решетников, заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения района Можгинской районной больницы, отметил, что в Малую Воложикью приехали и волонтёры–студенты, которые сейчас учатся в Ижевской государственной медицинской академии. Им полезно ознакомиться с работой деревенского ФАПа.

Диалог помогает понять причину

Первокурсница Анита Кайсина участвует и в работе волонтёрского центра медицинской академии, и во всероссийском общественном движении волонтёров–медиков. В Малую Воложикью, кроме неё, приехали ещё три студента–добровольца. Они проводили анкетирование, измеряли рост и вес пациентов, отвечали на их вопросы. Сама Анита до медакадемии окончила медицинский колледж, так в Малой Воложикье она ещё и делала забор крови на анализы.

Будущему врачу важно уметь общаться с пациентами, вести диалог.

– А если пациент не идёт на контакт? – спрашиваю Аниту.

– Такое тоже случается, – отвечает студентка. – Одна женщина сначала не хотела отвечать на вопросы. Тогда я привела свои примеры, и пациентка откликнулась, стала рассказывать о себе. Для чего такие беседы нужны? Скажем, хромота в зрелом возрасте может быть связана с тем, что в детстве у пациента был перелом. Но могут быть и другие причины.

Фельдшерско–акушерским пунктом в Малой Воложикье заведует Маргарита Рябова. Это опытный, отзывчивый медицинский работник. Живёт в другом селении, но если ночью к ней приедут из Малой Воложикьи, чтобы отвезти её к больному ребёнку, – поедет. При необходимости она же вызовет «скорую помощь».

… Пройдя обследования, пациентка, опиравшаяся на палочку, похвалила докторов:

– Молодцы, что приехали. Так держать!

Деревенские жители надеются, что и в будущем в ФАП будут приезжать доктора.

**** Всероссийский субботник «#ДоброВСело» Минздрав Российской Федерации проводит совместно с аппаратом Правительства РФ, Федеральным агентством по делам молодёжи и Всероссийским общественным движением волонтёры–медиков.***

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

1021030 Галина АНИЩЕНКО редактор отдела писем, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

Читать также

Здоровье нации. Сердце для долгой жизни
8 октября
Главный специалист— кардиолог рассказал о том, как сохранить здоровым «природный мотор»....
Руководитель Главного управления ветеринарии доложил о работе по локализации и ликвидации очагов птичьего гриппа
17 сентября
**Сегодня на аппаратном совещании Главы Удмуртии с руководителями республики и.о. начальника Главного...
Здоровье нации. Позаботимся о сердце
14 сентября
**С 10 сентября по 10 октября в Удмуртии проходит «Месяц заботы о сердце». Это мероприятие позволит ж...
За прививкой в магазин. В республике началась масштабная вакцинация против гриппа
14 сентября
**В Удмуртии стартовала кампания по вакцинации населения против гриппа. За первую неделю прививочной ...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо