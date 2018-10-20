Заметное событие
12 октября мы побывали в Малой Воложикье. Субботник, как и в других местах страны, здесь состоял из двух частей: немедицинской и медицинской. Ко времени нашего приезда в палисаднике уже провели обрезку деревьев, вскопали землю. Аккуратно было и в самом ФАПе. Тут хотели ещё и оконные стёкла помыть, но от этой затеи из осторожности отказались: окна – старые…
В штате ФАПа два сотрудника – фельдшер и уборщица, столько и положено, штат укомплектован. В проведении субботника им помогло население. В пятницу, 12 октября, состоялась медицинская часть акции: к жителям деревни приехали врачи из Можгинской районной больницы. Народ ждал докторов с нетерпением: уже в восемь часов, за час до приезда врачей, к ФАПу подошли жители деревни. На приём поспешили и неработающие пенсионеры, и те, кто трудится. От Малой Воложикьи до Можги – более 20 километров, прямой автобусный рейс – только раз в неделю, а личный транспорт есть далеко не у всех. Половина пути до Можги – по бездорожью. А тут доктора сами приехали в деревню! Для небольшого селения – заметное событие.
Даже УЗИ привезли!
Капиталина Морозова, много лет проработавшая в совхозе дояркой, очень рада такой возможности – проверить состояние здоровья, никуда не выезжая. Взяв, например, кровь, сделают сразу три анализа: биохимический, а также на сахар в крови и холестерин. Владимир Белослудцев с удовлетворением сказал–отрапортовал:
– ЭКГ сделал, УЗИ прошёл, давление мне тут измерили.
Алевтина Репникова, школьная учительница, тоже благодарна медицинским работникам за то, что привезли с собой в деревню УЗИ–аппарат и бесплатно выполнили исследования. В городе прибывшим из деревни пациентам порой приходилось проходить УЗИ за плату. А как рады были посетители ФАПа тому, что к ним в деревню приехал не только терапевт Николай Константинов, но и узкие специалисты – невролог Екатерина Овчинникова, гинеколог Вероника Моисеева, окулист Елена Беляева! УЗИ–диагностику провела Ирина Козленкова. Кто–то из пациентов пришёл в ФАП на обычный профилактический осмотр, а кто–то – для того, чтобы завершить диспансеризацию.
Леонид Решетников, заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения района Можгинской районной больницы, отметил, что в Малую Воложикью приехали и волонтёры–студенты, которые сейчас учатся в Ижевской государственной медицинской академии. Им полезно ознакомиться с работой деревенского ФАПа.
Диалог помогает понять причину
Первокурсница Анита Кайсина участвует и в работе волонтёрского центра медицинской академии, и во всероссийском общественном движении волонтёров–медиков. В Малую Воложикью, кроме неё, приехали ещё три студента–добровольца. Они проводили анкетирование, измеряли рост и вес пациентов, отвечали на их вопросы. Сама Анита до медакадемии окончила медицинский колледж, так в Малой Воложикье она ещё и делала забор крови на анализы.
Будущему врачу важно уметь общаться с пациентами, вести диалог.
– А если пациент не идёт на контакт? – спрашиваю Аниту.
– Такое тоже случается, – отвечает студентка. – Одна женщина сначала не хотела отвечать на вопросы. Тогда я привела свои примеры, и пациентка откликнулась, стала рассказывать о себе. Для чего такие беседы нужны? Скажем, хромота в зрелом возрасте может быть связана с тем, что в детстве у пациента был перелом. Но могут быть и другие причины.
Фельдшерско–акушерским пунктом в Малой Воложикье заведует Маргарита Рябова. Это опытный, отзывчивый медицинский работник. Живёт в другом селении, но если ночью к ней приедут из Малой Воложикьи, чтобы отвезти её к больному ребёнку, – поедет. При необходимости она же вызовет «скорую помощь».
… Пройдя обследования, пациентка, опиравшаяся на палочку, похвалила докторов:
– Молодцы, что приехали. Так держать!
Деревенские жители надеются, что и в будущем в ФАП будут приезжать доктора.
**** Всероссийский субботник «#ДоброВСело» Минздрав Российской Федерации проводит совместно с аппаратом Правительства РФ, Федеральным агентством по делам молодёжи и Всероссийским общественным движением волонтёры–медиков.***
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