Предложили и работу, и хобби
Меня привлёк стол с поделками. Среди них – симпатичный поросёнок. 2019 год – год Кабана, связать бы такую игрушку в подарок. — Приходите к нам, в Центр социального обслуживания населения Первомайского района Ижевска, — приглашает женщин Лариса Шмакова, инструктор по труду. – Даже если не умеете вязать, за одно занятие научитесь.
У Ларисы Александровны есть и игрушка—комплимент, к любому празднику, и кофейные игрушки.
В фойе цирка шумно, приходится говорить громко, так и голос может пропасть, но как же увлечённо рассказывает мастерица о невероятном удовольствии – создавать что—то своими руками.
Вот эта круглая, обклеенная тканью «коробка» — её органайзер. Лариса Шмакова сделала его из двух грампластинок и жестяных банок из—под консервов. Красивая вещь, а какая полезная! Разложит мастерица всякую мелочь по этим отсекам—баночкам и – с собой, на мастер—класс.
Занятие, которое Лариса Александровна провела перед началом циркового представления, называлось «Отходы в доходы». В каждой семье за жизнь скапливается много ненужных пуговиц, кнопок, бусинок. У Шмаковой все они идут в дело. Украсила ими бутыль. Подобным образом можно оформить шкатулку. Из ненужной мелочовки выйдет и замечательный коврик под горячее.
— А это у меня «три в одном», — любуется изделием руководитель мастер—класса. – Сразу и шкатулка, и ночник, и игольница. Достав кусочки ткани, Лариса Александровна предложила женщинам прямо в фойе научиться делать куколки—копеечки. Они и обереги, и деньги в кошелёк притянут.
«Никогда от себя ничего не шьём – только к себе», — наставляла мастерица. Или советовала: «Завяжите хирургическим швом». И показывала, что за шов.
Как только закончился один «урок», тут же начался другой – для следующей группы.
В праздник в цирке можно было даже… подобрать работу. Пожилой человек из Граховского района сказал, что сейчас – на пенсии, но хотел бы поработать трактористом в Ижевске. Дмитрий Зорин, инспектор I категории Центра занятости населения г. Ижевска, предложил ему несколько вакантных мест. В тот день тракторист нужен был и в фирму «Соболь», и в «Титан – управляющую компанию», и в ООО «Декоративно—цветочные культуры»…
Инструктор по лечебной физкультуре сказала, что ищет новую работу. Инспектор предложил ей больше пяти вакансий.
— А если пенсионер или пенсионерка хотят трудиться неполный рабочий день?
— Есть и такие предложения, — ответил Дмитрий Зорин.
«У вас столько энергии!»
Поздравить пожилых людей с праздником в цирк пришли заместитель Председателя Правительства Удмуртии Анастасия Муталенко и министр социальной политики и труда УР Татьяна Чуракова.
— День пожилого человека, — сказала Анастасия Александровна, — отмечается давно. И вот если до того, как сюда прийти, я считала, что цель праздника – привлечь внимание общественности к проблемам старшего поколения, то, посмотрев в фойе, как люди активны, подумала: «Этот праздник нужен для того, чтобы мы, последующие поколения, увидели, насколько мы ограничены в своём хобби, развитии. У вас так горят глаза, у вас столько сил и энергии! Только по линии культуры в республике около 500 творческих коллективов, состоящих из пожилых людей.
От лица Главы Удмуртской Республики, всего правительства Анастасия Муталенко поблагодарила пожилых людей за многолетний добросовестный труд.
Татьяна Чуракова отметила:
— Раньше каждый из вас говорил о Дне пожилого человека, немножко стесняясь, а сегодня мы произносим название праздника с гордостью. Кто такой пожилой человек? Это не старость. Это человек, который действительно многое в жизни видел, который успел пожить и готов передать весь свой накопленный опыт следующему поколению. Добра вам, мира, уюта, конечно, крепкого здоровья и долгих качественных лет жизни!
В заботах и движении
Ещё до этого приветствия, а также в антракте мне посчастливилось побеседовать с участниками праздника. Чем заполнены их дни на пенсии?
Когда год назад Михаил Искаков, учитель истории и обществознания Мари—Возжайской школы имени П.И. Бельского, что в Граховском районе, получил право на заслуженный отдых, директор школы Ольга Халитова, которую Михаил Петрович когда—то учил, сказала ему: «Будете работать дальше». И Михаил Искаков и сейчас передаёт ребятам любовь к своему краю. Дети знают, чем знаменит Пётр Ильич Бельский, чьё имя носит их школа. Понимают, что надо беречь священную марийскую рощу, которой более 400 лет (в этой роще, находящейся неподалёку от деревни Мари—Возжай, каждый год проходят богомолья). В ней нельзя рубить деревья, шуметь. У Анатолия Обухова из деревни Нижние Адам—Учи несколько иные заботы. Он, родившийся в 1941 году, в зрелые годы работал на ферме, подвозил корма. А сейчас занимается своим хозяйством. У него куры, лошади, корова. «Без коровы—то скучно», — говорит Анатолий Романович.
Детство ижевчанки Ирины Григорьевой пришлось на войну. С семи лет ходила на колхозное поле – и полола, и колоски собирала. Весной, в грязь и холод, сажала картофель.
Сейчас, будучи на пенсии, Ирина Петровна ездит в Малопургинский район к сестре, помогает ей по хозяйству. Сестра держит кур, уток. У неё большой огород – 50 соток. «Вдвоём справляемся», — говорит Ирина Григорьева. Траву на их сотках косят соседи – для своих нужд. А в 70 лет Ирина Петровна ещё и сама косила!
По определённым дням в деревню Миндерево приезжает фельдшер Светлана Геннадьевна. Пациентов принимает в помещении библиотеки. «Мы ходим к Светлане Геннадьевне на уколы. Очень хороший фельдшер», — отзывается о медицинском работнике Ирина Петровна.
Лидия Ложкина из Дебёс очень любит своих внуков. Рада телефонным звонкам пятилетней Анисьи. Внучка спрашивает, как у бабушки дела, как поживает рыжий котик. Довольна она и внуком Егором – он занимается спортом, хорошо учится, помогает бабушке: на тачке отвозил в контейнер мусор, выкапывал картошку… У Лидии Николаевны теперь хватает времени на скандинавскую ходьбу. Есть желание хорошо освоить компьютер.
Необычное увлечение у Светланы Левкоевой, она тоже из Дебёс. Светлана Ивановна рисует на дереве. Вырастила двух дочерей, которые стали педагогами. Дочь Людмила, как и мама, рукодельница: вяжет, вышивает, лепит.
Светлана Левкоева долгое время работала в Узбекистане, там получила звание отличника народного образования. Двадцать лет назад вернулась в родные Дебёсы, работала в отделе семьи. Организаторские способности и сейчас проявляются. За два вечера она и другие жители проложили, например, деревянный тротуар. «Они меня слушаются», — говорит об односельчанах педагог—ветеран.
Приглашение в цирк для всех моих собеседников – это поощрение за активную жизненную позицию. Представление им понравилось. Ирина Григорьева, например, впервые увидела на арене верблюдов. Кому—то особенно запомнились забавные медведи, кому—то – номер с переодеванием… А Надежда Свириденко отметила работу клоуна: «Он смешной и деликатный». Остаётся добавить, что во время праздника вместе с пожилыми людьми были молодые волонтёры – улыбчивые, подтянутые, предупредительные студенты Ижевского техникума индустрии питания.
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