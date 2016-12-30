По традиции в канун Нового года принято подводить итоги и строить планы на будущее. Совету ветеранов Ижевского электромеханического завода «Купол» есть что вспомнить, да и планов у него как всегда немало. Скучать этому огромному семейству некогда, жизнь у его членов, как говорится, бьет ключом. Их активность, умение радоваться мелочам - достойный пример всем нам. Их жизнь - это урок того, как важно достойно встречать старость, и оставаться молодым, несмотря на седины и испещренное морщинами лицо.
Наш долг помочь каждому
Безусловно, безоблачная старость - это участь немногих. Увы, не каждый ветеран может похвалиться крепким здоровьем, не все они, к сожалению, окружены любовью и заботой родных. ИЭМЗ «Купол» как социально ориентированное предприятие старается делать так, чтобы никто из ветеранов не оставался без внимания. Каждый год, невзирая ни на какие экономические трудности, руководство предприятия увеличивает статьи расходов, связанные с их поддержкой.
– Мы безмерно благодарны родному заводу, генеральному директору Фанилу Газисовичу Зиятдинову за огромное внимание к нашей ветеранской организации, - говорит председатель Совета ветеранов Татьяна Юрова. - Наш долг помочь каждому ветерану в этот непростой период их жизни. Старость не минует никого. Это ответственный период для пожилого человека, когда ему хочется быть вполне самостоятельным, не быть в тягость и не доставлять хлопот. И уж если ветеран обратился к нам, значит он действительно нуждается в помощи. Мы понимаем, что порой бывает сложно справиться со своей робостью или даже гордостью, чтобы прийи к нам с наболевшими проблемами. Поэтому мы просто обязаны помочь.
Примите поздравления
Сегодня в ветеранской организации завода «Купол» больше 4 тысяч человек, и все они получают материальную помощь от 800 до 12-15 тысяч рублей в год. Бесплатный или частично оплаченный отдых в санатории, материальная помощь на операции и лекарства - для ветеранов это, несомненно, большое подспорье в непростое с экономической точки зрения время.
Но, пожалуй, больше всего они рады вниманию и участию в их жизни. Когда в день рождения в своих почтовых ящиках они находят открытки от родного завода с теплыми и душевными словами. Когда в гости к ним приходят приветливые и радушные помощницы Татьяны Михайловны Юровой. Когда в памятные дни в их квартирах раздаются телефонные звонки и с того конца провода доносятся светлые поздравления в их честь. Кстати, поводов поздравить работников и ветеранов «Купола» в последнее время немало. В 2017 году, например, заводу исполнится 60 лет.
– Этот юбилейный год хотим отметить по-особенному, поздравить наших ветеранов, - делится планами Татьяна Юрова. - У нас много таких, которые проработали на заводе по 50 и больше лет, немало орденоносцев. Они пришли в цеха прямо со школьной скамьи, без отрыва от производства заканчивали учебные заведения, передавали опыт молодому поколению.
Уходящий год для ветеранов завода тоже ознаменовался юбилейными датами. Исполнилось 45 лет с того дня, как «Купол» выпустил в серийное производство легендарный зенитно-ракетный комплекс «Оса». Спустя 15 лет здесь начался выпуск «Тора», другого, более совершенного, зенитно-ракетного комплекса. Завод поздравил всех, кто участвовал в создании этих орудий. И конечно, праздничные мероприятия «Купол» организует и в честь 60-летнего юбилея.
Добрые традиции
В обычные дни ветеранам «Купола» тоже не приходится скучать. Встречи, экскурсии, спортивные соревнования - это лишь небольшая часть мероприятий, которые проводит для них ветеранская организация. Доброй традицией стал шахматный конкурс. Полюбились ветеранам лекции по здоровому образу жизни, которые читает Виталий Серафимович Семов, некогда работавший на «Куполе» заместителем главного инженера. Невероятно увлеченный своим делом, Виталий Серафимович буквально зажигает позитивом, желанием жить и быть здоровыми остальных ветеранов. Поэтому в спортивный клуб «Заря», существующий при заводе, они ходят с большим удовольствием, даже в морозы и ненастные дни, группами по 15-20 человек занимаются гимнастикой. Вообще, поддержанию здоровья своих ветеранов «Купол» уделяет огромное внимание. Каждый год они отдыхают в санатории «Заря». Нет ничего лучше, чем грязи, массаж, свежий воздух и живописная природа. В 2016 году в санатории бесплатно отдохнули 200 человек. В следующем, по словам Татьяны Юровой, количество бесплатных путевок будет больше.
Дружба поколений
На заводе «Купол» всегда была сильной преемственность между поколениями. Но это не тот случай, когда старшее поколение наставляет молодежь, учит, как лучше и как нужно. Нет, здесь работают совершенно другие методы, прямо противоположные поучениям и нравоучениям. Говоря простыми словами, молодежь и ветераны дружат, помогая друг другу.
– У нас невероятно отзывчивая и порядочная молодежь, - рассказывает Татьяна Юрова. - Мы благодарны Совету молодежи, который помогает при организации и проведении праздников, особенно в День Победы, когда мы поздравляем ветеранов, откликаются на просьбы посещать их на дому. Совместные мероприятия сближают поколения и помогают им лучше узнать друг друга. Патриотическое воспитание стало неотъемлемой частью работы нашей организации. Рассказы ветеранов о своем детстве и молодости, первых шагах в производстве, становлении и традициях завода - это хорошие примеры взросления личности.
Ах, эта золотая свадьба!
Поздравлять золотые пары в День пожилого человека - еще одна добрая традиция совета ветеранов завода «Купол». Говорят, что это невероятно красивое и трогательное мероприятие. Каждый год Совет ветеранов и руководство завода чествуют около 15 супружеских пар. Их семьи - пример того, как сохранить любовь и уважение друг к другу на протяжении всей жизни.
Татьяна Михайловна Юрова, председатель совета ветеранов ИЭМЗ «Купол»:
– Дорогие ветераны, примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством! Уходящий год был богатым на замечательные даты. Впереди нас ждет еще немало хороших событий. Наступающий 2017 год - особый для каждого из вас. 60 лет назад начал работу завод «Купол», с которым вы связали свою судьбу. Жизнь завода и ваша жизнь неразрывно связаны. Вы открывали цеха, осваивали новое производство, разрабатывали и вводили в серийное производство новую продукцию. Своим самоотверженным трудом вы прославили нашу республику и страну.
Желаю вам доброго здоровья, согласия, неиссякаемой энергии и оптимизма. Пусть Новый год принесет в ваш дом достаток и покой, пусть вера, надежда и любовь сопутствуют вам весь год. Пусть вас окружают только понимающие люди, а родные и близкие дарят вам любовь и заботу! С Новым годом!
Совет ветеранов нам жить помогает
Ветераны ИЭМЗ «Купол» в адрес своей организации говорят только слова благодарности.
Тамара Ивановна Ившина:
– Я уже 13 лет на пенсии, но благодаря Совету ветеранов будто бы и не уходила с завода. Связь с родным предприятием не рвется до сих пор, и это помогает жить, быть в тонусе.
Мы буквально купаемся в заботе Совета ветеранов. У нас чудесный руководитель - Татьяна Михайловна Юрова. О таких говорят - один на миллион. Татьяна Михайловна и ее помощницы невероятно добры к людям, они очень тонко чувствуют состояние человека. Порой встречи, которые они нам организуют, настолько трогают душу, что живешь воспоминаниями о них еще не один месяц. В прошлом году одно из собраний называлось «Добрые люди». Перед нами выступили, казалось бы, простые люди, вовсе не герои, такие же, как мы. Но от них исходила такая энергетика, столько позитивных и добрых мыслей! Спасибо Совету ветеранов за их умение найти ключик к каждому человеку. Удачи, счастья и крепкого здоровья в новом году.
Виктор Васильевич и Тамара Михайловна Киселевы:
– Наша ветеранская организация лучшая в Ижевске. Там работают внимательные, добрые и чуткие люди. Мы уверены, с какой просьбой ни обратись в Совет ветеранов, там обязательно выслушают, дадут совет и помогут. Мы довольны их работой. В канун Нового года желаем всем его сотрудникам успехов в работе, здоровья, оставаться такими же чуткими и внимательными.
Валентина Васильевна Вотинцева:
– Для нас, пожилых людей, главное что? Внимание. Его нам дарит наш Совет ветеранов. Сколько раз обращалась к ним за помощью, всегда помогают. Вот летом, например, ко мне по их просьбе пришли молодые люди, уборку в квартире сделали. Такие отзывчивые и воспитанные, спасибо им!
Желаю нашей ветеранской организации всех благ, а ее сотрудникам здоровья и семейного счастья!
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