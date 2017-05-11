Обновленный мемориал видно издалека: он расположен на горке, в самом центре села и сегодня является его украшением. В День Победы сюда пришли жители Шадрино, с портретами своих героических земляков прибыл «Бессмертный полк», состоящий в основном из школьников, на новую только сколоченную лавочку усадили тружеников тыла, детей войны, а вот тех, кто воевал, в селе уже в живых не осталось. Но главное, чтобы жила память о них. «Память» - сегодня это главное ключевое слово праздника со слезами на глазах.
250 героических земляков
Евгений Данилович Самохвалов прежде жил в Шадрино, отсюда ушел на фронт в самом начале Великой Отечественной его отец - Данила Дмитриевич Самохвалов. Для него это была третья война после событий на Дальнем Востоке и финской. Евгению Даниловичу тогда было пять лет, и больше он никогда не видел отца - тот погиб на фронте. Сегодня Евгений Данилович, кстати, сам участник венгерских событий, живет в деревне Пентеги, а на митинг в Шадрино приехал по приглашению, да еще и посмотреть на новом мемориале фамилию отца. Это все, что напоминает ему о его героическом предке. Но недаром говорят, что человек жив, пока жива память о нем.
Из села Шадрино Сарапульского района на фронты Великой Отечественной войны 1941-1945 годов ушли 250 человек, 120 - не вернулись домой. Но память о них живет благодаря программе ООО «КОМОС ГРУПП» - «Живые павшим обязаны вечно», которую агрохолдинг реализует с 2013 года не только в Сарапульском районе, но и в Киясовском, и в других районах Удмуртии, и в Пермском крае.
Имена участников войны высечены на новых гранитных плитах, с их портретами к памятнику пришли дети.
Большое событие
Открыла митинг глава муниципального образования «Шадринское» Елизавета Быкова:
– Сегодня мы с вами открываем после реконструкции памятник односельчанам, не вернувшимся с войны. Эта реконструкция произошла благодаря Андрею Васильевичу Шутову, управляющему ООО «КОМОС ГРУПП» и депутату Госсовета Удмуртской Республики. За это огромное вам спасибо от жителей муниципального образования «Шадринское», – сказала она.
Затем слово взял Игорь Асабин, глава муниципального образования «Сарапульский район». Поблагодарив ветеранов за победу и счастье жить в свободной стране, Игорь Вячеславович отметил, что очень приятно видеть на митинге молодое поколение - будущих патриотов и малой родины, и большой России.
– Без патриотизма нам не выжить, - отметил глава района. - Такой восстановленный памятник не единственный в Сарапульском районе благодаря работе программы агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» «Живые павшим обязаны вечно».
Программа памяти
Так можно назвать акцию агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» «Живые павшим обязаны вечно», которая за четыре года приобрела серьезный масштаб. Начало ей было положено в 2013 году, когда был восстановлен первый мемориал в селе Лагуново Сарапульского района. Сегодня в Шадрино открыли уже тринадцатый по счету отреставрированный памятник участникам Великой Отечественной войны.
– Откуда появилась идея реставрации?
– Эта идея у нас возникла, когда вся страна готовилась к 70-летию Великой Победы, - рассказывает Андрей Васильевич Шутов, депутат Госсовета Удмуртской Республики, управляющий агрохолдингом «КОМОС ГРУПП». - И загодя мы эту плановую работу начали, потому что считаем важным, сохранить память поколений. Когда из небольшого села уходит на фронт 200-300 человек и возвращается только половина, это большие потери - огромный шрам на сердце, в памяти и очень обидно, когда на каком-то этапе эта память начинает исчезать. Поэтому наш благотворительный фонд «Родное Прикамье» занялся восстановлением памятников. Некоторые из них приходилось делать «с нуля», но в результате мы получали объекты, не только украшающие населенные пункты и содержащие очень важную информацию о людях, что ушли на фронт и не вернулись. Всего в эту работу мы вложили более 19 млн. рублей, и не собираемся останавливаться на достигнутом. Очень важно, чтобы люди помнили, что такое война, и делали все, чтобы она не повторилась.
Андрей Шутов, депутат Госсовета Удмуртской Республики, управляющий ООО «КОМОС ГРУПП»:
– День Победы - всенародный праздник, мы празднуем его и с огромной радостью, и со слезами на глазах, потому что нет такой семьи, в которую не пришла бы Великая Отечественная война. Я помню рассказы моей бабушки. И два моих деда не вернулись с фронта. Один из Прибалтики, другой лежит под Ораниенбаумом. Все это очень близко для всех нас. И мы будем работать так, чтобы это больше никогда не повторилось! Наша компания занимается продовольственной безопасностью Российской Федерации. У нас это получается. Мы кормим не только Удмуртию, но и 64 региона РФ.
За время действия благотворительной программы агрохолдингом «КОМОС ГРУПП» отреставрировано 13 памятников, в том числе:
село Лагуново Сарапульского района, 2013 год;
деревня Старая Салья Киясовского района, 2014 год;
село Ермолаево Киясовского района, 2015 год;
деревня Юрино Сарапульского района, 2016 год;
село Киясово, возведен единственный в Удмуртии памятник труженикам тыла и детям войны, 2016 год;
деревня Шадрино Сарапульского района, 2017 год.
В ближайших планах на 2017 год - восстановление памятника в поселке Вараксино Завьяловского района.
Фото: пресс-служба ООО «КОМОС ГРУПП»
На правах рекламы
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.