Я попросила своих друзей рассказать о том, какими они видят себя в тридцать или сорок лет: мне ответили, что, по возможности, успешными: осуществившими заветную мечту, с хорошими карьерой и окружением. Однако мало кто задумался конкретно о собственном здоровье, воспринимая его в будущем как некую данность. А ведь оно так же важно, как и всё остальное.
Ни для кого не секрет, что в юности очень легко свернуть на «кривую дорожку», пристрастившись к курению, алкоголю или даже наркотикам. В первое время это кажется забавным и помогающим расслабиться. Но «ловушка» медленно захлопывается, и вот через несколько лет, когда ваши спортивные коллеги не знают усталости после бега, вы страдаете от отдышки или мучаетесь от наркотической зависимости, или умираете от СПИДа. Разве это было в ваших мечтах? Или, может, успешный человек страдает от вредных привычек? Нет. Быть зависимым не круто, и с такого ракурса эта ситуация уже не выглядит такой безобидной.
Важно понять, что здоровый образ жизни – сугубо личное дело каждого. Но для начала осознайте, от чего вы отказываетесь, выбирая лёгкий путь: говорите «нет» здоровью, привлекательности, успешности. Под вопросом оказывается здоровье будущих детей, да и сама возможность их иметь. Готовы ли вы отказаться от всего этого? Или лучше откажетесь от сомнительных удовольствий, выбирая иной способ отдохнуть?
У каждого из нас имеется множество проблем, и каждый из нас знает, как их решить – просто не всегда признаёт это. Вырабатывать полезные привычки сложно, но с искренней поддержкой любящих вас людей вы способны сделать невероятное. Просто попробуйте!
Разумеется, нельзя вести здоровый образ жизни, страдая от никотиновой, алкогольной или наркотической зависимости. Если человек сам не решит избавиться от этого, его никто не сможет изменить. Нужно просто сесть и наедине с собой обдумать, что же вы делаете с собственным будущим и будущим своих близких. Запишите для себя на листке те вещи, что вам дороги и ради которых вы действительно готовы меняться.
Мотивация – залог успеха. Выделите полчаса и почитайте истории людей, которым удалось выиграть самую главную битву – победить самих себя. У них действительно есть чему поучиться и понять, что обрести здоровое тело не так уж и нереально.
Ваш облик напрямую зависит от вашего питания. Понаблюдайте за тем, что происходит с вами после питания фаст-фудом – тяжесть и дискомфорт в желудке, лишние килограммы. Эксперимента ради на неделю рискните частично или даже полностью перейти на здоровое питание. Попробуете множество незнакомых блюд, чем не повод для радости?
Человеческое тело не может обходиться без спорта. Если вы не любите спорт – поверьте, вы просто не нашли тот, что вам по душе. Это не только повод попробовать новое, но и познакомиться с множеством интересных людей со схожими интересами. Для дополнительной мотивации можете порадовать себя покупкой красивой формы для тренировок или новыми гантелями.
К сожалению, не всегда можно найти время и средства для специальных тренировок. Это не повод сдаваться так легко! Понаблюдайте, сколько времени вы проводите в соцсетях, да и вообще с гаджетами в руках. Выделите из этого времени лишние минут двадцать-тридцать и пройдитесь до школы или работы пешком.
Режим сна – один из ваших лучших помощников. Вечером сон гораздо ценнее, чем утром: выберите оптимальный режим, ложась и вставая раньше обычного. При этом важно спать не менее семи-восьми часов.
В наше время есть огромное количество полезных приложений, которые действительно могут сослужить вам хорошую службу. Они сосчитают, сколько километров вы пробежали, сколько калорий употребили за завтраком, сколько выпили воды и даже помогут бросить курить. Если вы не хотите отказываться от гаджетов, то хотя бы старайтесь провести это время с пользой – не тратьте его попусту!
Но вот вам стукнет тридцать лет, и что же дальше? А дальше помечтайте, что будет через десять лет, двадцать, тридцать. Ваше взросление никогда не прекратится. Просто сделайте своё неведомое Будущее ещё прекраснее, сохранив для себя здоровье и привлекательность. Чтобы однажды на пенсии выйти из дома за хлебом и создать свою рок-группу или уехать в кругосветное путешествие, попутно выкладывая снимки в Instagram. Соберёте и вдохновите тысячи подписчиков! А что? Здоровье-то позволяет!
Луиза Баталова, ученица 11 «г» класса МБОУ «ИТ-лицей № 24»
Фото с сайта http://www.poznaysebia.com
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