С 19 по 20 апреля представители девяти удмуртских предприятий малого и среднего бизнеса побывали в Ульяновской области с деловым визитом. Организатором бизнес-миссии выступил Центр поддержки предпринимательства при участии Министерства экономики Удмуртской Республики. Итоги визита на прошлой неделе подвели на пресс-конференции, которая прошла в Правительстве УР.
– Главная задача бизнес-миссии - это содействие компаниям и предприятиям в поиске потенциальных партнеров и налаживание торгово-экономических связей с регионами России, - подчеркнула руководитель Центра поддержки предпринимательства УР Юлия Бадаш. - Опыт первых бизнес-миссий, которые были инициированы нами и успешно прошли в прошлом году в Екатеринбурге и Оренбурге, подтвердил, что центр выбрал верный вектор направления работы. Участие предпринимателей Удмуртии в бизнес-миссиях, особенно если они проходят в рамках крупных экономических мероприятий - отличная возможность установить деловые отношения с представителями бизнеса не только нашей страны, но и ближнего зарубежья.
Бизнес-миссия в Ульяновскую область не была привязана к каким-либо крупным выставкам и форумам. Однако это не повлияло на насыщенность программы. В ходе делового визита удмуртских предпринимателей провели ряд встреч в формате «B2B» с представителями бизнес-сообщества и посетили ряд крупных региональных предприятий, в том числе Ульяновский автозавод и авиастроительную корпорацию «Авиастар-СП».
– Ульяновская область была выбрана не случайно, - отметил заместитель министра экономики Удмуртской Республики Михаил Тумин. - Развитие экономических связей с регионами Приволжского федерального округа является приоритетным. В Ульяновской области сконцентрированы крупные производственные площадки, и мы хотим выстроить взаимовыгодное сотрудничество с ними. Наши предприниматели смогли заинтересовать своими предложениями коллег из Ульяновской области – это факт! Мы обменялись опытом реализации государственной поддержки малого и среднего бизнеса в наших регионах с министром развития конкуренции и экономики Ульяновской области Алмазом Хакимовым и председателем правления фонда «Корпорация по развитию предпринимательства Ульяновской области» Русланом Гайнетдиновым.
Результатами поездки остались довольны и представители республиканского бизнеса. За два дня они сумели установить десятки полезных контактов и договориться о дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве с ульяновскими предпринимателями.
– Деловая поездка в Ульяновскую область позволила нам еще больше расширить круг потенциальных партнеров, - говорит директор ижевской компании «НовоСвет» Антон Ефимов. - Наша компания занимается производством и поставкой светодиодного оборудования по всей России. В Ульяновске мы представили антивандальные светодиодные светильники с датчиками для ЖКХ и уличные светильники. В ходе визита нам удалось провести несколько интересных встреч с потенциальными клиентами. В частности, мы смогли пообщаться и представить свою продукцию специалистам муниципального предприятия «Ульяновская городская электросеть» и управляющих компаний города. Кроме того, мы приняли участие в совещании в Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, посвященном уличному освещению региона. В итоге удалось собрать около 50 контрактов и даже заключить договор, по которому уже отгрузили первую партию продукции. Сейчас ведем переговоры о сотрудничестве еще с несколькими компаниями, с которыми познакомились в рамках этой поездки.
– Пробную партию своей продукции в Ульяновскую область отправила еще одна компания-участница бизнес-миссии - ООО «Мясной дом». И это только начало плодотворного сотрудничества между регионами, которое было заложено в рамках апрельского визита, - считает Юлия Бадаш. - В рамках бизнес-миссии мы подписали соглашение о сотрудничестве между Центром поддержки предпринимательства УР и АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» Ульяновской области, которое предполагает реализацию совместных мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в регионах. Нам уже позвонили с одного ульяновского завода с просьбой найти им поставщиков продукции в Удмуртии, и сейчас мы этим занимаемся.
В этом году Центр поддержки предпринимательства планирует организовать еще две бизнес-миссии. В середине июля состоится поездка в Екатеринбург. Ее приурочат к международной промышленной выставке «Иннопром». В прошлом году ее посетили 48 тыс. человек, 40 иностранных делегаций. В сентябре делегация республики отправится в Уфу в рамках форума малого бизнеса регионов стран - участниц ШОС и БРИКС. Годом ранее в работе международного форума приняли участие 1300 делегатов из 16 стран и 34 регионов России.
Между тем
С 23 по 26 апреля 2017 года в городе Ганновере (Германия), прошла бизнес-миссия малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики. Ее организатором выступил Центр поддержки экспорта при содействии Министерства экономики Удмуртской Республики, официальный оператор - Российско-Германская внешнеторговая палата.
Участниками бизнес-миссия стали предприятия, занимающиеся проектированием и производством гидравлического оборудования и промышленных изделий с применением силовой гидравлики, конденсаторов-электронных компонентов, устройств для электромагнитной обработки воды, разработчики интеллектуальной IT-платформы. Ключевым событием поездки стало посещение крупнейшей международной выставки HANNOVER MESSE 2017.
– Мы видим большой нереализованный потенциал малого бизнеса Удмуртии в товарообороте с Германией. Высокое качество продукции, сравнительная территориальная близость и конкурентные цены являются предпосылками успешного выхода на рынок. Начать работу мы рекомендуем с подготовки продукта в соответствии с требованиями рынка и при необходимости его сертификации, к слову, затраты на сертификацию высокотехнологичных товаров сейчас можно компенсировать, - отметила руководитель Центра поддержки экспорта Валерия Антоненко.
В 2017 году центр запланировал еще две бизнес-миссии - в сентябре в Болгарию и в ноябре - Финляндию.
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