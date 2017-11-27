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Когда каникулы - проблема

27 ноября
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Удмуртия предоставит возможности для временного проживания в детских домах детям-сиротам после достижения совершеннолетия.

Правительство Удмуртии поддержало предложения Министерства образования и науки УР – инициировать изменения в республиканский Закон о социальной поддержке детей-сирот. Выпускникам детских домов Удмуртии, у которых еще нет своего жилья, предлагается разрешить временно проживать там и после 18 лет.

Речь идет о тех детях, которые после достижения совершеннолетия поступили в учебные заведения, не располагающие общежитиями. Другая категория – дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в учебных заведениях с общежитиями, но не имеющие возможности уехать домой на длительные выходные или каникулы (когда общежития закрываются). Для них предлагается законодательно закрепить право временно проживать в организациях для детей-сирот, где всегда есть резервные места и средства на постинтернатное сопровождение. Подобная практика уже действует в целом ряде регионов России. - Таких детей немного, 25-28 человек в год, потому что каждый ребенок сопровождается, с ним проводится профориентационная работа и дети чаще всего устраиваются в учебные заведения, где есть общежития. Я сама еще совсем недавно работала директором образовательного учреждения и знаю, что есть дети, для которых каникулы – острая проблема. Сейчас мы предлагаем решить ее на законодательном уровне, - прокомментировала ситуацию министр образования и науки Удмуртской Республики Светлана Болотникова.

Она пояснила также, что в развитии законодательной инициативы предстоит разработать порядок, четко определяющий критерии, которые дадут детям-сиротам после достижения ими совершеннолетия право на временное пребывание в детских домах.

Законодательная инициатива будет внесена на обсуждение и утверждение депутатов Государственного Совета УР на одну из ближайших сессий.

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