«Вопрос о добровольном характере преподавания национальных языков нормативно и методологически урегулирован» Сенатор от Башкортостана, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образов...

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