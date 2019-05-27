Шестнадцать тысяч молодых сосен посадили в Якшур-Бодьинском районе 17 мая в преддверии Всероссийского дня посадки леса. Акцию посвятили отмечаемому в этом году 100-летию со дня рождения всемирно известного конструктора-оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова.
Удмуртия – за сохранение леса
Работники районного лесничества выбрали для посадки хорошо освещённый участок площадью в 4 гектара. Велика вероятность того, что молодые деревца легко приживутся на новом месте. По окончании посадки участников акции накормили вкусным обедом из свежесваренной ухи, гречневой каши и горячего чая со сладкой выпечкой.
Всероссийскую акцию в Удмуртии поддержали множество неравнодушных жителей, занимающих активную позицию в вопросах сохранения и приумножения лесных богатств: эковолонтёры, студенты, сотрудники прокуратуры и министерств. Участниками мероприятия в том числе стали работники Минприроды Удмуртской Республики во главе с министром Денисом Удаловым.
Следующая подобная акция состоится в Удмуртии в сентябре этого года. Информация о дате проведения будет заранее дана на сайте регионального Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Аллея редких растений
17 мая сотрудники Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук заложили аллею редких растений в честь годовщины создания центра. Первый саженец редкого для Удмуртии сибирского кедра посадил директор центра, доктор физико-математических наук, профессор Михаил Альес:
– У нас есть замечательное направление, связанное с сохранением разнообразия живой природы, генетики. Тем самым мы также участвуем в формировании общественного пространства, – отметил Михаил Альес.
Он уточнил, что одним из фундаментальных направлений отдела интродукции (преднамеренное или случайное переселение особей какого-либо вида животных и растений за пределы естественного ареала в новые для них места обитания. – Прим. ред.) УдмФИЦ является сохранение разнообразия растений путём прививок. В частности, высаженный им сибирский кедр привит на сосну обыкновенную, для того чтобы он мог лучше прижиться и адаптироваться к местному климату. Михаил Альес напомнил также, что в этом году сотрудники центра сделали ряд прививок уникальных исчезающих растений, осеменение которых уже невозможно, в Сочинском дендрарии.
Справка «УП»
Начиная с 2011 года, на землях лесного фонда Удмуртской Республики в рамках Всероссийского дня посадки леса заложено уже больше 700 гектаров лесных культур. В 2019 году в рамках весенней акции планируется посадить в общей сложности 630 тысяч деревьев на площади 90 гектаров. Кроме того, во время осенней акции «Живи, лес!» также состоится посадка памятных лесных культур.
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