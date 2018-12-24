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Кофемолка – Ярослав Семенов. Ярослав Семёнов: «Удмуртия меняет меня»

24 декабря
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Председатель Правительства Удмуртии рассказал о пионерском детстве, воплощённой мечте о службе в армии и особой связи с республикой.

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Грамотный стратег, системный человек и профессиональный управленец – таким знают многие Ярослава Семёнова. Всё это сложилось благодаря важным этапам в его жизни: в детстве он был председателем пионерского отряда, в армии – старшиной, в милиции – лейтенантом. Все эти звания говорят сами за себя, но всё же до конца не раскрывают всю личность.

Неотъемлемой частью жизни Ярослава Семёнова всегда были спорт и экстрим. Он участвовал в соревнованиях по триатлону Ironman и Ironstar, прошёл Байкальский ледовый и Флорентийский марафоны, покорил горы Казбек и Эльбрус. Любовь к скорости выражается в увлечении рафтингом, горнолыжным спортом и езде на байке, а в его парашютной книжке уже более 20 записей о прыжках. За чашкой кофе ведущий проекта «Кофемолка» Энвиль Касимов поговорил о жизни Ярослава Семёнова до приезда в Удмуртию и узнал, почему это стало знаковым моментом в его судьбе.

Армия - обязательный этап в жизни

Энвиль Касимов: Кофе пьёте?

Ярослав Семёнов: Да, пару кружек в день.

Э.К.: Кем вы мечтали стать в детстве?

Я.С.: Лет в 7 хотел стать врачом. Позже, лет в 9, в пионерском лагере, когда защищал какую-то компанию, услышал про себя в шутку фразу от воспитателя: «Ишь ты какой юрист!». Потом в связи с тем, что у меня мама и прадед юристы, решил пойти по этому же пути. Ещё очень хотел пройти срочную службу. И даже специально пошёл после школы в армию, хотя благодаря системе учебно-производственных комбинатов я за 9-10-й класс окончил первый курс института и мог сразу поступить на второй.

Э.К.: Вам повезло – вы были пионером.

Я.С.: Да. Мне как-то товарищ сказал, что я первым пошёл в пионеры и последним снял пионерский галстук. Всё моё детство – это пионерские лагеря, и самый крутой из них «Юный правдист». Там стоял полноценный самолёт и было большое футбольное поле. Мой дедушка работал военруком в школе, а в этом лагере руководил стрелковым кружком.

Э.К.: Каким был для вас трагичный 1993 год?

Я.С.: Этот год был и страшным, и ярким. Я тогда сильно интересовался службой в армии, для себя определил войска. Прекрасно помню, как в конце 1994 года внимательно наблюдал за обстановкой в стране. К тому времени с большим интересом относился к старшему поколению, которое служило в армии. И вообще я для себя считал, что армия – это обязательный этап в жизни, который лучше всего пройти подготовленным и знать, что ты хочешь от него получить.

Э.К.: Это очень странное желание, потому что мы в то время потеряли одну страну, а вторая ещё толком не образовалась.

Я.С.: Я это воспринимал всё-таки с юношеской позиции. Помню фильм Соловьёва «Нежный возраст». Там очень остро показаны ощущения молодого человека, когда всё прошлое разрушено, у тебя впереди вся жизнь, но ты не понимаешь, что это за жизнь. Этот фильм был снят для тех, кто на 3-4 года старше моего возраста. Поэтому на тот момент я всей масштабности происходящего не осознавал. Я смотрел на картинку, но глубины поражения и горя людей и страны я тогда не до конца понимал. Потом сам увидел последствия гражданской войны вблизи, когда служил в Боснии.

Э.К.: В военкомат вы заявились сами?

Я.С.: До того, как приёти в военкомат, я подготовился – специально совершил несколько прыжков с парашютом. А в военкомате доложил, что хочу служить в ВДВ. Хотелось романтики.

Э.К.: Какие ощущения вы испытывали при прыжке с парашютом?

Я.С.: Первый раз их вообще нет. Особенно перед прыжком, потому что не понимаешь, что тебе предстоит. Ликующий момент настаёт после выхода из самолёта и после раскрытия парашюта. Я даже очень громко в тот момент закричал – это было феерично. А вот второй прыжок, на этот раз с вертолёта, оказался волнительнее. Вертолёт поднимается, а у тебя всё остаётся на земле – примерно такое ощущение.

Э.К.: Что вы чувствовали, когда в качестве военнослужащего прибыли в другую страну?

Я.С.: Тогда там уже не было боевых действий. Мы были на линии разграничения между Боснийской республикой и Мусульманско-хорватской федерацией. Нашей задачей было сопровождение передвижения всех военизированных подразделений. А сильные ощущения были больше от того, что ты живёшь там, где была война: где покорёженные дома, огромные пробоины в высотках от разрыва снарядов, порушенные мосты.

Мы жили практически в окружении сербской деревни, и у нас была возможность постоянно общаться с жителями. Они очень хорошо относились к нам. Но самое главное – разговаривая и с той, и с другой стороной конфликта о причинах войны, никто не мог объяснить, почему это произошло. Но если это касалось конкретного человека, то он говорил: «Представь, у меня убита вся семья, что я буду делать? Сделаю всё, чтобы отомстить».

Э.К.: Почему после армии вы пошли в МВД?

Я.С.: Было некое чувство, что я смогу быть полезен, поскольку я понимал систему, дисциплину, единоначалие. Я понимал, что стану лучшим, если приложу для этого определённые усилия, и сразу поставил себе цель – окончить учёбу с хорошими отметками. А если говорить вообще про работу органов внутренних дел, то после службы в армии для меня это было очень органично.

Неслучайные обстоятельства

Э.К.: Что для вас Удмуртия?

Я.С.: Когда узнал о том, что предстоит работа в Удмуртии, сразу понял, что для меня всё это неспроста. Потому что тесть был родом из Удмуртии, мы планировали с ним поехать в Глазов по местам, где он рос. Он много рассказывал, как в детстве перед школой ходил на реку рыбачить. Мы долго планировали поездку, а потом его не стало. И когда появилось предложение работать в Удмуртии, было ясно, что это неспроста для всей семьи. И для супруги, которая в детстве ездила в Глазов, и для её мамы. Мы сейчас здесь живём в полном составе, включая кошку и собаку. Это если смотреть с точки зрения каких-то философских рассуждений о судьбе. А если в целом говорить про регион и людей, то я с большим удовольствием для себя могу сказать, что здесь очень интересно.

Э.К.: Удмуртия вас меняет?

Я.С.: Да. С одной стороны я думал, что стану спокойнее, потому что уклад жизни здесь такой. Но работа мне не позволяет становиться спокойнее. Возможность передвигаться в пределах республики, видеть разные уклады жизни и способность изменять их к лучшему – это очень меняет и дорогого стоит.

Э.К.: Если бы вам сейчас предложили стать главой какого-нибудь региона, согласились бы?

Я.С.: Я бы очень сильно подумал о том, смогу ли. Это не кресло, не портфель, не чины, а большая ответственность за экономическое состояние и судьбы людей. Здесь нужно подумать не о том, что ты хочешь, а о том, что ты можешь. Это равноценно тому, если бы вам сейчас предложили стать врачом кардиологического центра.

Философия жизни

Э.К.: Есть книги, которые повлияли на вас?

Я.С.: Не скажу, что есть какая-то книга, которая изменила мировоззрение. Из того, что читаю сейчас – мне очень интересна книга Сапиенса «Краткая история человечества». Помню, в 25 лет увлёкся философией, и книга испанского философа Хосе Ортеги-и-Гассета «Восстание масс» до сих пор в памяти. Особенно впечатлило высказывание о том, что современное общество – это не одиночка в толпе, это толпа одиночек. И рассуждения о том, что развитие повседневных способов удовлетворения потребностей человека не всегда ведёт к лучшему. Там был интересный пример о том, как люди раньше общались посредством письма. Отправляли примерно 6 писем в месяц, каждое из которых обстоятельно обдумывалось, а когда появилась электронная почта, мы стали отправлять до 100 писем в день. Спрашивается: а стало ли нам от этого лучше? Это большой философский вопрос, касающийся развития, к чему оно приводит.

Э.К.: Помните наизусть стихи?

Я.С.: Наверное, не очень много. Не буду лукавить, что регулярно читаю стихи. Я всё-таки больше интересуюсь современными авторами. Например, Цветаевой - «Какой-нибудь предок мой был – скрипач…». Не отпускает поэзия Башлачёва. Что интересно, я в некоторых моментах полностью с ним не согласен, но абсолютно понимаю его позицию, несмотря на то, что не разделяю его взглядов и чувства щемящей тоски, которая во многом перекликается с творчеством Чехова, какой-то глубинной безысходности. Это как дружба между людьми абсолютно разных мировоззрений, но при этом их что-то объединяет.

Э.К.: Какие у вас взаимоотношения с группой «Король и Шут»?

Я.С.: Очень хорошие. Я когда еду за рулём в автомобиле, то слушаю их довольно громко. Для меня «Проклятый старый дом» и «Фокусник» – те песни, которые нужно сделать погромче, наряду с «Гражданской обороной».

Э.К.: Бегать начали до знакомства с Александром Бречаловым?

Я.С.: Я начал бегать за 1,5 года до прихода в Общественную палату. Всегда себя считал в меру спортивным, но когда стал регулярно играть в волейбол в Москве, понял, что как-то не очень он помогает избавиться от лишних килограммов. И начал заниматься бегом и кроссфитом, просто для того, чтобы поддерживать себя в форме. После этого мы активно сходили в горы, и я понял, что всё было не зря.

Э.К.: Спасибо, вы интересный собеседник.

Я.С.: Мне было очень интересно, я старался ответить на все вопросы искренне. Спасибо вам.

ФАКТЫ

• Ярослав Семёнов – Председатель Правительства Удмуртии.

• Родился 9 июля 1978 года.

• В 1996-2000 годах служил в Вооружённых Силах России (106-я Воздушно-десантная дивизия (г. Тула), 1-я Отдельная воздушно-десантная бригада ВС России в составе международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине).

• Выпускник Московского университета Министерства внутренних дел России.

• С 2000 по 2006 год служил в органах внутренних дел России.

• С 2006 по 2015 годы работал юрисконсультом и начальником юридического отдела в разных компаниях.

• В 2015 году стал начальником правового отдела, заместителем руководителя Аппарата Общественной палаты России, а в декабре 2016 года перешёл на пост руководителя аппарата.

• Женат, воспитывает дочь.

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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