Что хорошего? Музей-усадьба Петра Чайковского среди четырёхсот участников Музей-усадьба П.И. Чайковского вошёл в пятёрку лидеров в номинации «Лучший просветительский музейный ...

Легенда и история экспоната. «Варшавянка», наигранная комдивом Владимиром Азиным на рояле Петра Чайковского На круглом столе в Екатеринбурге «Урал в жерновах революции» это сообщение заведующей научно–просвет...

Стражи границы В Национальном музее Удмуртской Республики им. К. Герда до 24 июня работает выставка «Стражи границы»...