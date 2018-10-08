Вячеслав Зыкин руководит службой поддержки клиентов в IT—компании, но в его мире гармонично живёт не только техническая составляющая, но и творчество. Днём он с лёгкостью решает задачи в налаживании операционных систем, а вечером месит тесто. К тому же Вячеслав – завсегдатай интеллектуальных игр. Как ему удаётся сочетать несочетаемое, за чашечкой кофе узнал Энвиль Касимов в «Кофемолке».
Энвиль Касимов: Кофе пьёшь по утрам?
Вячеслав Зыкин: Кофе пью на работе – один раз в день большими чашками около 400 миллилитров. Э.К.: Сам готовишь?
В.З.: Нет, у нас стоит хорошая кофемашина. Я люблю настоящий кофе – без сахара и молока.
Околокухонные разговоры
Э.К.: Правильно ли я говорю, когда утверждаю, что путь к сердцу женщины лежит через желудок?
В.З.: Конечно, тут даже вопросов нет.
Э.К.: Судя по твоей странице в фейсбуке, ты готовишь?
В.З.: В последнее время не так часто, потому что перешёл немного на другое питание. А так, да – я готовить люблю, даже, наверное, умею.
Э.К.: Что тебе нравится больше всего готовить?
В.З.: На самом деле, я люблю печь, с тестом возиться. Хачапури, например. Наверное, тренд в своё время задали в кулинарном клубе, когда запустили мастер—классы ещё в 2015 году. К ноябрю—декабрю 2016 года весь фейсбук был тоже в хачапури.
Э.К.: В чём секрет хачапури?
В.З.: Это на тот момент была экзотика для местных едоков. В заведениях его особо нигде не подавали, и появились те, кто захотел научится сам его готовить. Ничего особенного в рецепте нет. Я использую сыры сулугуни и брынзу – неплохо получается. Можно добавить молодой рассольный имеретинский сыр, но его сложнее найти.
Э.К.: Сколько у тебя ножей?
В.З.: С собой? Штуки четыре – один всегда на кармане болтается, а остальные в рюкзаке. А в целом около 12—15 ножей, почти все кухонные.
Э.К.: Почему именно ножи?
В.З.: Нравится. Я вообще не знаю теперь, как жить без ножа.
Э.К.: Они все особой марки?
В.З.: Мне любимая женщина подарила кухонный нож ручной работы – сейчас в моей коллекции это самый дорогой экспонат. Если сравнивать: можно на «Запорожце» ездить, а можно на Maybach. Вот это пока как Mercedes.
Э.К.: Я впервые вижу такое трепетное отношение к ножам. Как они появляются в твоей жизни?
В.З.: Чаще всего я их изучаю и заказываю в Интернете, всегда подолгу выбираю. А уже потом знакомлюсь с ними на своей кухне. Считается, что пока ты ножом нормально не порезался, то вы ещё не знакомы.
Э.К.: Я знаю, что к тебе ножи приходили и в виде подарка от неизвестных тебе людей.
В.З.: Было дело. Мне один московский найфоман подарил пчак из нержавейки (национальный узбекский нож – Прим. ред.). Он им не пользовался и отправил его мне просто так. С этим человеком мы были знакомы только на Фейсбуке.
Э.К.: Получается, друг познаётся в Фейсбуке?
В.З.: Друг познаётся везде.
Творческая семья
Э.К.: Не могу не спросить про сестёр. Расскажи о них.
В.З.: У меня есть родная сестра, которая сейчас живёт в Севастополе, и две двоюродные, которые отличаются от первой своей большей публичностью. Старшая Юля – известный поэт, пишет под псевдонимом Яшка Казанова. У неё вышло уже несколько книг, две из них у меня есть. Все её стихи очень личные, в основном о любви. Вторая сестра – Таня Зыкина. Она артистка — поёт, пишет песни. Таня очень не любит, когда её сравнивают. Но в её творчестве всегда находят сходство с Земфирой, к тому же ещё и путают. На сегодня она выпустила около пяти альбомов.
Э.К.: Ты сам стихи писал?
В.З.: Нет, не сложилось. Бог таланта не дал. Я пробовал, но рифма была впереди мысли. Проза мне как—то больше удаётся – я пишу статьи.
Э.К.: Я знаю, что у тебя хорошо получается соревноваться в интеллектуальных играх. Что тебе это даёт?
В.З.: В первую очередь, это разминка для мозга, ну и, во—вторых, приятное времяпрепровождение в компании умных людей. И тут даже дело не в том, что и как много ты знаешь, а в том, как ты думаешь, – это основополагающее. У нас есть несколько дивизионов. Начиная с прошлого летнего сезона, я играю в Лиге чемпионов, где собрались лидеры команд.
Э.К.: Значит, это одно из украшений твоей жизни?
В.З.: Да.
Э.К.: Сколько лет твоей бороде?
В.З.: Около 23—25 лет. Начиная с 3—го курса института, я её полностью никогда не сбривал. Мы с командой собрались в Киров на турнир «Что? Где? Когда?», и перед игрой нельзя стричься – это плохая примета. Поэтому пока не могу себе позволить сходить в барбершоп ещё неделю.
О личном
Э.К.: Пионером был?
В.З.: Да, в пионеры вступал в бывшем кинотеатре «Удмуртия». Волновался, потому что из класса вступал в числе первых. Там принимали в два захода: сначала лучших, а потом всех остальных. До сих пор помню все детали, как мне завязывали галстук и как я произносил клятву.
Э.К.: А дальше комсомол?
В.З.: В комсомол я вступил, когда мне было 14 лет. С 1988 по 1990 год я работал секретарём комсомольской организации.
Э.К.: Какие у тебя есть любимые места в Ижевске?
В.З.: Центр, набережная пруда, Центральная площадь, территория рядом с монументом «Навеки с Россией». А ещё улочки, которые примыкают к центральным улицам, – например, Свободы, Красногеройская, бульвар Гоголя. Я очень люблю гулять по уютному старому центру. А ещё Соцгород люблю и Металлург, где я вырос.
Э.К.: Тебя всё устраивает на нашей планете?
В.З.: Есть, конечно, вещи, которые бы я поменял. Например, политику. Люди везде хорошие, не бывает плохих. Но из хороших людей где—то наверху вырастают хорошие политики. На мой взгляд, хороший политик не синоним хорошего человека. Если можно было бы жить без них, то было бы здорово.
Э.К.: Есть мнение, что на Земле живёт очень много людей.
В.З.: К сожалению, не могу ни опровергнуть, ни согласиться. С теорией «Золотого миллиарда» знаком. Суть в том, что было бы оптимально, если бы на Земле жило всего миллиард людей, но не все они будут жить хорошо, а только один миллион. Это, конечно, достаточно расистская теория.
Э.К.: Если бы ты поймал золотую рыбку, которая готова выполнить три твоих желания взамен на свободу. О чём ты её попросишь?
В.З.: Чтобы дети были счастливы и стали лучше нас. И чтобы близкие были здоровы.
Э.К.: Спасибо за беседу. Как кофе?
В.З.: Хороший.
БЛИЦ—ОПРОС
— Что для тебя значат соцсети?
— Это средство общения, в первую очередь. Благодаря им узнаешь людей, сам как—то себя заявляешь. Это такое пространство, которое может восполнить некий информационный голод. Мы с людьми сейчас мало разговариваем, видимся. А этим можно догнать.
— Ты много читаешь?
— Много, но бессистемно. Сейчас я решил почитать «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера. А в промежутке прочитал несколько книг Бориса Акунина – роман «Чёрный город» и серию книг об Эрас те Фандорине.
— Какую музыку слушаешь?
— Русский рок. Кумиров нет, слушаю в основном то, что находится в ротации на радио. Например, такие мэтры, как КняZz, Чайф, ДДТ.
— С какой фразой ты идёшь по жизни?
— Упрёмся и разберёмся.
Фото ИА «Сусанин»
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