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Кофемолка с Юлией Полетаевой. «Нужно волевое усилие, чтобы быть счастливым»

31 мая
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Юлия Полетаева, советник Александра Бречалова, рассказала о спорте, музыке и литературе в своей жизни, о любви к Удмуртии и о том, почему к ней можно относиться несерьёзно

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За два года работы в Команде Удмуртии Юлия Полетаева подтвердила, что у её профессионализма есть конкретная цель – эффективное решение каждого вопроса. В какой-то степени именно её скорость реагирования и поиск ответов на любые едва ли не ежедневно возникающие запросы задали планку для работы многих партнёров нынешней республиканской власти. При этом о частной жизни Полетаевой известно лишь то, что она доверяет своей странице в соцсетях. «Кофемолка» пригласила успешного управленца нового поколения на откровенный разговор.

Энвиль Касимов: Кофе пьёте по утрам?

Юлия Полетаева: Обязательно. Я вообще в течение дня выпиваю довольно много кофе, чашек пять точно. Обычно пью кофе с молоком, а когда нужно быстро проснуться – эспрессо.

Железная леди

Э.К.: Вы били мужчин по лицу ногой?

Ю.П.: Пару раз – может быть. Это было в спортзале, я занималась тхэквондо, дошла до зелёного пояса (это не очень круто, но неплохо). Но меня били чаще.

Э.К.: У мужчин поднималась на вас рука?

Ю.П.: И нога тоже! Это же боевые единоборства, там это не запрещено.

Э.К.: А когда в вашей жизни появилось «айронменство»?

Ю.П.: В детстве очень долго занималась художественной гимнастикой. Со школьных лет занималась плаванием, затем перешла на подводное плавание и фри-дайвинг (погружение без дополнительного оборудования). В скоростном подводном плавании и фри-дайвинге я дошла до первого разряда. Погружаюсь на глубину 25 метров.

Э.К.: На сколько можете задержать дыхание?

Ю.П.: Если в статике – то почти на три минуты, в динамике – на пару минут. В 2016 году я сделала Ironman (троеборье на длинную дистанцию, включающее заплыв на 3,86 км, 180,25 км шоссейной велотрассы и марафонский забег на 42,185 км. – Прим.ред.), а за год до этого сделала три «половинки».

Э.К.: Кто на вас повлиял в том, чтобы заняться этим видом спорта? Только не говорите, что Бречалов.

Ю.П.: Я тогда уже работала с Александром Владимировичем Бречаловым. Безусловно, он на меня повлиял. Но мечта сделать Ironman появилась у меня на первом курсе института, когда я узнала, что есть такая затея. Я тогда уже плавала и бегала, а велосипед пришёл чуть позже.

Семейные черты

Э.К.: А ваш отец каким видом спорта занимается?

Ю.П.: Он пловец, профессиональный, кандидат в мастера спорта. В 2016 году мы с ним переплывали Волгу. Он плавает быстрее меня – отец стал третьим в своей возрастной категории. Я Волгу переплывала дважды – в Нижнем Новгороде (там её ширина – 3 километра) и в Ульяновске (если не ошибаюсь, там ширина 4700).

Э.К.: В Удмуртии главная река – Кама. Здесь её исток, который можно перешагнуть, а есть места, где её ширина – 5 километров. Интересная для вас задача? Или можно переплыть Ижевский пруд.

Ю.П.: Я плавала через пруд в Воткинске. А в Ижевске нужно посмотреть, где пруд достаточной ширины.

Э.К.: Какие у вас взаимоотношения с братом?

Ю.П.: Его зовут Кирилл, у нас с ним прекрасные взаимоотношения: младший брат – это очень близкий мне человек. У нас с ним разница в 11 лет, ему сейчас 16, у него сложный переходный период. Он технарь, ему интересны компьютеры, 3D-моделирование и всё, связанное с математикой и физикой. Внешне мы с ним не похожи, он пошёл в маму, потемнее, а я скорее в папу, у которого есть в том числе немецкая кровь (хотя у фамилии Полетаева – тюркские корни, насколько я знаю).

Э.К.: Чем отличались ваше детство и детство вашего брата?

Ю.П.: Думаю, мне было потяжелее. У меня было абсолютно счастливое детство, но у меня не было 99 процентов вещей, которые были у него.

Культурный код

Э.К.: Вы ведь играли в музыкальной группе?

Ю.П.: Совсем недолгое время, ещё в Москве, я училась играть на ударных (начинала ещё в Перми в музыкальной школе), и мой преподаватель играл в одной из московских групп. Я с ними играла совсем немного. Группа делала кавера на Placebo, Depeche Mode, ещё что-то из рока.

Э.К.: Слушаете музыку в поездках, в машине?

Ю.П.: Да, и когда бегаю, слушаю музыку. Раньше я слушала всё тяжёлое, а сейчас слушаю абсолютно всё. Мне нравится и то, что сейчас слушают подростки (мне кажется, в рэп-музыке есть гениальные вещи).

Э.К.: Последняя бумажная книга, которую вы прочитали?

Ю.П.: Исследования по постановке целей «Твой лучший год». Могу назвать свои любимые книги: «Большие надежды» Диккенса, «К востоку от Эдема» Стейнбека и сказки. Не так давно прочитала книгу с удмуртскими сказками – они довольно суровые. Но мне нравится, что там ярко выражены качества, которые я вижу у живущих здесь людей: упорство, настойчивость, трудолюбие.

Э.К.: Эти качества проявились в Великую Отечественную. Удмурты воевали в основном в пехоте, где на долю каждого человека выпадает много ежедневных тягот, и ещё были снайперами.

Ю.П.: Это умение настойчиво идти к своей цели сейчас довольно редкое и очень ценное, и в сказках этот национальный характер прослеживается. И ещё там очень видна связь людей с корнями, с землёй, с возделыванием.

Э.К.: Есть ли любимые поэты?

Ю.П.: Мне очень нравится Федерико Гарсия Лорка – очень чувственный поэт. Отечественная поэзия – практически вся. Когда мы учились в институте, читали Дмитрия Воденникова.

Э.К.: Вы писали стихи?

Ю.П.: Без особых успехов. Сейчас я стихи не пишу совсем, вместо этого стараюсь перейти на саморефлексию, вести записи в дневнике. Я поняла, что мне не хватает рефлексии, чтобы двигаться дальше.

Ответственность и позитив

Э.К.: На пресс-завтраке с участием Александра Бречалова и представителей СМИ я думал, что ему не нужна Сири – на любой вопрос вы мгновенно давали ему информацию.

Ю.П.: На самом деле он сам глубоко в курсе всех вопросов. Просто по некоторым у меня была более подробная справка.

Э.К.: Вы молодая, красивая женщина, работающая во власти. Замечаете ли вы, что иногда вас воспринимают несерьёзно?

Ю.П.: Я за то, чтобы ко мне относились несерьёзно. Мне кажется, ни к чему нельзя относиться слишком серьёзно. Во власти нужно быть ответственным, а серьёзным можно быть или не быть.

Э.К.: Если (или, точнее, когда) вы встретитесь с Владимиром Путиным, о чём вы его спросите?

Ю.П.: Все мои вопросы касаются только финансирования конкретных проектов и адресованы не напрямую Путину, а структурам, работающим в этих проектах.

Э.К.: Вы поймали золотую рыбку. Что у неё попросите?

Ю.П.: Чтобы у моих близких всё было хорошо, потому что о себе я смогу позаботиться.

Э.К.: Второе желание, наверное, будет про Удмуртию.

Ю.П.: Мне хочется, чтобы все, кто живёт здесь, знали и чувствовали, какое это уникальное место. Мне иногда кажется, что я более патриотична по отношению к Удмуртии, чем некоторые местные. И мне хочется, чтобы все прониклись этим краем.

Э.К.: Мы не умеем хвалить себя и место, где живём. Я вывел формулу «двойного замка», на который закрыта Удмуртия. Первый замок – профессия. Мы оружейники. Оружейники не любят громко говорить о том, что они делают. Второе – удмуртская ментальность. Это добровольная изоляция, в которой удмурты сохраняют себя. Великие стихи Кузебая Герда, главного удмуртского поэта ХХ века: «Я сын угрюмого Прикамья, удмурт, заброшенный в лесах».

Ю.П.: Мне кажется (и это касается не только удмуртов), что нам всем нужно чуть больше позитива. Любви и внимания к себе.

Э.К.: Недавно в фейсбуке вы написали «В Удмуртии по-южному звёздное небо и густой воздух». Есть любимые места в Удмуртии?

Ю.П.: Мне нравится везде, где я была. Природа здесь похожа на природу Пермского края (по крайней мере, тех районов, которые подальше от гор). И чем дальше от города, тем более сумасшедшим, прекрасным становится небо. Звёзды очень яркие, и само небо яркое. Но и в Ижевске каждое утро я просыпаюсь под пение птиц – это фантастическое ощущение, мне очень нравится.

У нас есть всё

Э.К.: От чего вы бываете счастливы?

Ю.П.: Недавно поймала себя на мысли, что сейчас всё есть, при этом никто не доволен тем, что есть. Через сколько трудностей пришлось пройти нашим родителям! Ещё более сложно было нашим дедушкам и бабушкам. Но они сохраняли оптимизм. А мы недовольны всем на свете – всё не так, всё бесит. Это касается и моих сверстников, и просто окружающих людей. Я решила, что это не должно быть про меня, и сейчас стараюсь жить в счастье. Каждый день. Я считаю, это должно быть волевое усилие человека над собой, чтобы быть счастливым.

Э.К.: Вас что-то не устраивает на этой планете?

Ю.П.: Есть много вещей, которые можно сделать лучше, и для этого нужно вставать и идти делать это.

Э.К.: У вас недавно был день рождения. Чего бы вы себе пожелали?

Ю.П.: Если говорить откровенно, относиться ко всему чуть легче. Я как губка впитываю эмоции других людей, и иногда это бывает непросто. Но когда я на самом деле устаю, я стараюсь отдыхать.

Э.К.: Думаю, многим интересен вопрос о принце на белом коне.

Ю.П.: Я не замужем и никогда не была. Не думаю, что этот вопрос – из тех, что можно запланировать (то есть, конечно, можно, но это было бы нечестно по отношению и к себе, и к другому человеку).

Э.К.: С чего для вас начинается Родина?

Ю.П.: Большая Родина – моя Россия. Очень горжусь тем, что родилась в России и живу здесь. Меня радует всё, что здесь происходит, потому что я очень хорошо помню своё детство – оно было счастливым, но непростым в связи с тем, что непросто было вообще в стране. А сейчас у нас есть всё.

Э.К.: Вы хотели бы жить только в России?

Ю.П.: Я не рассматривала никаких других вариантов.

Досье

Юлия Владиленовна Полетаева родилась 23 апреля 1991 года в Перми. Окончила Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по специальности «право», юрист-государственник.

2012-2013 гг.– специалист контрольного управления Федеральной Службы по аккредитации.

2013-2014 гг. – эксперт Управления корпоративных отношений и правового обеспечения в Российском союзе промышленников и предпринимателей.

2014-2017 гг.– помощник секретаря Общественной палаты России (им тогда был Александр Бречалов).

С 2017 г. по настоящее время – советник Главы Удмуртской Республики.

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