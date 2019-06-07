Со дня своего основания в Ижевске клуб «60 секунд» объединил почти семь тысяч горожан разных возрастов и профессий. Он стал уникальной площадкой для интересных встреч и рождения творческих и бизнес-проектов. Большинство участников клуба – это люди с активной жизненной позицией. Основатель, руководитель и бессменный ведущий клуба Рустем Юсупов говорит, что все люди, играющие в «60 секунд», становятся его друзьями.
Энвиль Касимов: Кофе пьёшь по утрам?
Рустем Юсупов: Да. Очень люблю кофе. Пью либо крепкий американо, либо флэт уайт.
Э.К.: Варишь сам или есть помощница в виде машинки?
Р.Ю.: Дома есть гейзерная кофеварка, кстати, очень удобная – засыпал кофе, поставил на плиту, и она сама варит.
Э.К.: Ты умный? Эрудированный?
Р.Ю.: Я бы не сказал. Каждый день вижу вокруг себя людей, которые гораздо умнее и эрудированнее меня.
Детские увлечения и разочарования
Э.К.: Детство у тебя было странное…
Р.Ю.: Ничего странного.
Э.К.: Ну как же, тридцатка, например. Там умные дети учились.
Р.Ю.: Всякие были. Я, например.
Э.К.: Страна же была никакая. Когда ты учился, одна страна заканчивалась, другая ещё не началась.
Р.Ю.: По мне, так это звучит здорово, мне очень повезло. Пубертатный период людей моего возраста пришёлся как раз на пубертатный период в истории страны.
Э.К.: Как это повлияло на тебя?
Р.Ю.: Я думаю, что только положительным образом. Такая штука, как подростковый протест, который в любое другое время воспринимается болезненно, в наше время считался нормой. Из того времени я вынес одно – неприятие ходьбы строем и выкрикивание лозунгов, не важно, с какой стороны.
Э.К.: Когда ты перестал верить в Деда Мороза?
Р.Ю.: Я чётко помню этот момент. В четыре года я понял, что Деда Мороза не существует. Тогда было принято, что от предприятия, где работали родители, приходили специально обученные люди в костюме волшебного старика. Как сейчас помню, 31 числа увидел трёх, одновременно входящих в разные подъезды Дедов Морозов. Мне в тот Новый год он вручил подарок, о котором я, кроме папы и мамы, больше никому не рассказывал. Я подумал, что такого не может быть! Потом я разглядел, что Дед Мороз, сняв втихаря бороду, прошмыгнул к бабушке на кухню на рюмочку чая. Но самым большим разочарованием стало то, что Дед Мороз оказался женщиной!
Э.К.: Как в детстве хулиганил?
Р.Ю.: У меня было обычное советское детство, как у всех: двор, драки, правда, редко.
Э.К.: С группировками не сталкивался?
Р.Ю.: Мне повезло. Как раз в то время родился мой младший брат, и я гулял по двору с коляской, меня не трогали. А ещё в подъезде пару раз показал два аккорда на гитаре местным ребятам и заслужил уважение. Хотя действительно для нашего времени стычки между группировками были серьёзной проблемой. Многих моих друзей сильно избивали. К тому же мы учились в тридцатке. Это была практически единственная школа, в которой учились дети из разных районов. После уроков все разъезжались по своим районам – кто-то в Старый аэропорт, кто-то на Буммаш.
Э.К.: В какой музыкальной группе ты играл?
Р.Ю.: У нас была своя школьная группа. Собирались в каморке за актовым залом. Пытались писать песни, похожие на репертуар группы «Кино». После последнего нашего выступления нам сказали, что мы похожи на «Аукцыон». Это было большим комплиментом, но на этом мы закончили нашу музыкальную карьеру.
Игра или бизнес?
Э.К.: Профессиональное образование ты получил в Питере. Питер твоей молодости грязный и холодный?
Р.Ю.: Может быть, но я этого не ощущал. Он до сих пор мне кажется великолепным.
Э.К.: Твои любимые места в Питере.
Р.Ю.: Наверное, это маленькие улочки, неподалёку от Невского, там, где прошла молодость – улица Марата, Кузнечный переулок, Владимирская площадь.
Э.К.: Ты участвовал в передаче «Своя игра» на НТВ. Там всё по-честному? Ничего не подстроено?
Р.Ю.: Нет, там игра, игра. Меня сильно удивило то, что на этой передаче очень мало телевидения как такового, всё заточено конкретно на игру. С точки зрения съёмочного процесса, она как выходила 25 лет назад, так и сейчас выходит. Она проходит в записи, но идёт ровно столько, сколько длится сама игра. Там нет большого количества монтажных склеек, за игру буквально 2-3, и то, когда не вовремя, например, кашлянул или оговорился ведущий.
Э.К.: «60 секунд» – это бизнес?
Р.Ю.: Получается, так. Это франшиза. Люди платят за развлечение, есть расходы, есть доходы и так далее. Но я это слово не очень люблю. Вначале я вообще не рассматривал его как бизнес. Но со временем игра стала приносить какой-то доход.
Э.К.: У меня представление о тебе, как о человеке, который всё знает.
Р.Ю.: Это ложное представление. При этом я не ничуть не скромничаю. Как я уже говорил, вокруг очень много людей умнее меня. Я, можно сказать, ровно потому люблю свою работу, хотя не отношусь к ней как к работе, что она даёт возможность встречаться с 500 умнейшими и интереснейшими, лучшими, не побоюсь этого слова, людьми города.
Э.К.: Кто ваш адепт?
Р.Ю.: На мой взгляд, не совсем верное слово. Это близкие по духу люди, которым нравится проводить время, соревнуясь друг с другом в отгадывании вопросов. Я даю людям возможность встречаться и общаться. Абсолютно искренне рад тем, кто приходит в клуб, а таких людей около семи тысяч человек. Все они постепенно становятся моими друзьями.
Коронные блюда и женский подход к готовке
Э.К.: Ты же любишь готовить? Какое блюдо в твоём исполнении нравится супруге?
Р.Ю.: Она говорит, что ей нравится всё из того, что я готовлю.
Э.К.: Кто чаще готовит в твоей семье?
Р.Ю.: Сейчас чаще Маша, потому что у нас маленький ребёнок, для него готовить лучше получается у жены.
Э.К.: Татарские блюда умеешь готовить?
Р.Ю.: Смотря какие считать татарскими. Я могу приготовить традиционное блюдо, которым меня мама кормила в детстве. Рецепт очень прост: кубиками порезанную картошку с мясом и луком, приправленную перцем и лаврушкой, потомить в чугунке в духовке. Ничего проще и вкуснее я не ел в своей жизни.
Э.К.: Я помню детскую татарскую еду. Она очень вкусная. Особенно был вкусен бабушкин чай.
Р.Ю.: У меня женский подход к готовке. Я готовлю из того, что есть в холодильнике. Плана как такового нет. Мужчины обычно идут в магазин, выбирают специи, мясо, делятся какими-то кулинарными фишками. Для них это целое событие, ритуал. Женщины готовят для того, чтобы накормить домочадцев, гостей. Мне нравится готовить быстро и вкусно, соответственно, из того, что есть под рукой.
Вопрос воспитания
Э.К.: Какие у тебя взаимоотношения с сыном?
Р.Ю.: Он у нас в семье главный, меня воспитывает, даёт понять, чего он хочет.
Э.К.: Кем он вырастет?
Р.Ю.: Самое главное, чтобы он был счастливым и добрым человеком.
Э.К.: Как будешь образовывать сына? Книжки читать?
Р.Ю.: Сложный вопрос. Мне кажется, он уже такой, каким родился. Человек, по моему мнению, рождается личностью с определёнными установками. Нужно ли переделывать его, пытаться сделать то, что нравится тебе? Я же не знаю, что ему понравится впоследствии. Мы, как родители, можем лишь дать ему возможность изучать этот мир, заниматься тем, что ему понравится в определённый момент. Неважно, кем он захочет быть. От природы все дети любознательные. Мой сын, например, всегда сам находит себе занятие. Любит рисовать, читать книжки. Во всём, что ему будет интересно, он найдёт мою поддержку.
Э.К.: Как изменится планета Земля лет через 100? Каким будет человек?
Р.Ю.: На этот счёт есть масса мнений. Мне очень нравится теория, по которой человек до сих пор эволюционирует, и со временем он как вид изменится. А то, что всё будет роботизировано и прочее, об этом даже говорить неинтересно. Вообще самое главное, чтобы Земля не исчезла.
Э.К.: Ижевск – умный город?
Р.Ю.: Да, об этом говорят многие, в том числе люди, которые проводят специальные исследования, ищут специалистов для своей работы. Работодатели считают, что в Ижевске очень сильная база вузов, хорошая инженерная подготовка.
Э.К.: Представь, ты стал мэром Ижевска. Что бы ты поменял здесь?
Р.Ю.: Я очень не завидую людям, которые находятся у власти в нашем городе. Настолько здесь большой комплекс задач, требующих решения, что какими-то одними мерами не обойдёшься. Много лет подряд у нас делали всё, чтобы ижевчане чувствовали себя не очень комфортно. Сейчас ощущения более или менее позитивные, мне кажется, что появились люди неравнодушные, готовые менять город в лучшую сторону, люди, у которых есть чёткое понимание, что в первую очередь нужно создать горожанам комфортные условия для проживания.
«60 секунд» для Рустема Юсупова
Э.К.: Когда я объявил своим товарищам и друзьям о том, что на передачу «кофемолка» придёт Рустем Юсупов, они накидали кучу вопросов. Ну что, «60 секунд»? Поиграем?
Кто Эдуард – Моне или Мане?
Р.Ю.: Эдуард Мане.
Э.К.: Повлияло ли употребление лекарств на цвет живописи Ван Гога?
Р.Ю.: Не знаю, но то, что он был не здоров, факт.
Э.К.: Покажи мне здорового художника. Это же патология!
Э.К.: Что означает на татарском имя Энвиль?
Р.Ю.: Не знаю, но могу предположить. Может, великолепный, самый лучший, умный?
Э.К.: Ты к тому же ещё и ироничный. На самом деле, Энвиль – это Энгельс, Владимир Ильич Ленин.
Блиц
Э.К.: Любимая книга или книга, которая повлияла на мировоззрение?
Р.Ю.: Люблю «Сто лет одиночества» Маркеса. Вообще на этот вопрос трудно ответить. Как если бы меня спросили, кого ты больше любишь: папу или маму? Я теряюсь, потому что много чего люблю.
Э.К.: Любимая музыка.
Р.Ю.: Самая разная. Увлечения юности повлияли на предпочтения во взрослой жизни: вся «новая волна», пост-панк и особняком стоят Led Zeppelin, The Cure.
Э.К.: Чем будешь заниматься на пенсии?
Р.Ю.: Я бы хотел много путешествовать, посещать интересные места, чаще видеться с друзьями. Собственно, и сейчас стараюсь это делать.
Э.К.: Любимые места в Ижевске?
Р.Ю.: Улица Красногеройская, отрезок от Удмуртской до Пушкинской. Это место детства.
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