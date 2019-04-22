Евгения Никитина – профессионал в области СМИ и рекламы, преподаватель, блогер, чьи публикации вызывают резонанс в ижевском сегменте фейсбука, мама двоих детей, верный друг…
Энвиль Касимов: Как ты сама себя определяешь? Кто ты?
Евгения Никитина: Наверное, больше всего я сейчас – счастливая женщина, мечты которой сбываются. Даже то, что я сижу в этом кресле и Энвиль Касимов берёт у меня интервью, – часть сбывшейся мечты. (Когда я была студенткой журфака и мне очень хотелось добиться чего-то в жизни, ты был для меня огромной фигурой.) Кроме того, я главный редактор уже на протяжении 11 лет. Отчасти я журналист, копирайтер, пиарщик, маркетолог.
Долгий путь к Славе
Э.К.: Какая в твоей трудовой книжке первая запись?
Е.Н.: Реквизитор в театре. Это был златоустовский театр «Омнибус». В 18 лет я вышла замуж за актёра Михаила Солодянкина и мы уехали работать в Златоуст. Я училась на журфаке заочно, и надо было где-то подрабатывать, – и меня устроили в театр реквизитором. Это было очень «весело»: я выдержала месяца четыре и ушла работать в газету. Но это было так интересно – познавать театр изнутри! Например, я знаю, в каких пропорциях разводить чай каркаде, чтобы он был похож на коньяк или на красное вино.
Э.К.: Про любимого актёра тогда не спрашиваю. А какие роли Солодянкина для тебя лучшие, кроме роли мужа?
Е.Н.: Роль мужа как раз не была самой лучшей. А если говорить о любимых ролях Миши в театре, в «Маленьких трагедиях» Петра Шерешевского (их уже сняли с репертуара) он играл Дон Жуана. Это было прекрасно. На этого героя он совсем не похож, он в жизни совсем другой человек – очень добрый, отзывчивый, у него много друзей, а здесь он сыграл сволочь. Это было так убедительно, что потом мы встретились в кафе, и я сказала ему: «Солодянкин, ты великий актёр!». И я рада, что его творческий рост, его перерождение я видела.
Э.К.: Славу ты любишь?
Е.Н.: Какую? Или какого? Я люблю и славу, и Славу. Я тщеславная, мне нравится, когда на меня обращают внимание. Славу Зыкина я тоже люблю. Когда я его спрашиваю, за что он меня любит, Слава начинает перечислять: ты добрая, ты такая… А когда я думаю, за что я его люблю, то понимаю: он не хочет во мне ничего менять. Вообще ничего. Он никогда меня не критикует. Он не заставляет переделывать что-то, потому что сделано не так.
Э.К.: Не заставляет мыть посуду и чистить картошку?
Е.Н.: Он сам чистит картошку и моет посуду. Он идеальный муж.
Откровенность и реализм
Э.К.: Ты с утра написала пост «цинизм победил». Это так?
Е.Н.: Наверное, он победил – маленькую девочку, влюблённую Чебурашку. В какой-то момент ты понимаешь, что все люди подряд не должны тебя любить. И не надо навязывать им отношения, которые тебе кажутся правильными. Не надо раз за разом предлагать дружбу, которая им не нужна. Это цинизм, а возможно, реализм. Ты позволяешь каждому быть собой и не пытаешься под них подстраиваться.
Э.К.: Ты очень откровенна в соцсетях…
Е.Н.: Да, и многие люди пытаются вставить мне за это шпильку – мол, «счастье любит тишину» или «не надо личное выносить…». Но то личное, о котором я пишу, откликается во многих людях, которые в силу каких-то внутренних причин не могут об этом говорить. Читая мои посты, они чувствуют, что не одиноки. Что они такие же, как все.
Э.К.: А есть какая-то терапия для тебя самой в написании этих текстов?
Е.Н.: Да, конечно. Я постоянно задаю себе вопрос – чем бы я занималась, если бы мне не надо было зарабатывать себе на жизнь? Однозначно – я бы писала в соцсети, и писала много, намного больше, чем сейчас. Цикл #женькинаколокольня – это моя терапия. Я «сажусь в текст», вкладываю то, что мне самой хочется и важно, и это классно. Я и на своих занятиях говорю об этом: как только вы почувствуете энергию текста, начнёте взаимодействовать с ним и получать ответную энергию, обратную связь от людей, вы почувствуете кайф.
Э.К.: Собираешься писать книгу?
Е.Н.: На книгу я пока не готова. Не знаю, что я могу написать человечеству такого, чего оно ещё не знало. У меня испорченный маркетингом мозг: мне кажется, писать нужно только то, что полезно или интересно. Я бы могла написать роман – например, эротический, но я не уверена, что он будет лучше всех других эротических романов, написанных до этого. Пока мне хватает небольших текстов, но я себе сказала: в 40 лет я начну писать что-то большее, чем посты в Фейсбуке.
Э.К.: А какой эротический роман тебе самой нравится?
Е.Н.: «Девять с половиной недель». Прекрасная книга, всем советую прочитать.
Наслаждение для интеллектуалов
Э.К.: Ты играешь в интеллектуальные игры, так ведь?
Е.Н.: Да, в разные виды – командные и индивидуальные. Я там отдыхаю. Если я прихожу на игру больная, то ухожу выздоровевшей (я как-то приходила с температурой, к концу игры она спала), если прихожу опустошённой, то ухожу как после медитации.
Э.К.: Какие качества ты ценишь в людях?
Е.Н.: Ум, интеллект. Общаться с умными людьми – это такой особый вид удовольствия! При этом я понимаю, что каждый человек в чём-то умнее меня, о чём-то знает больше, в какой-то сфере его знания глубже и качественнее, поэтому мне будет с ним интересно. И я люблю странных людей. Они увлечённые, порой даже фанатичные – в них столько страсти, столько энергии, что её можно прямо ложкой есть. Когда ты человека «ложкой ешь», как вкусное мороженое, наслаждаясь каждым глотком – это очень круто.
Э.К.: Александра Семёнова, региональный руководитель проекта «Лыжи мечты» – странный человек?
Е.Н.: Очень! Она умеет радоваться чужой радости. Она всегда искренне улыбается. Такие доброжелательность и искренность в сочетании с такими умом и красотой – это очень странно и очень редко. Я мало встречала подобных женщин.
Смыслы жизни
Э.К.: Сколько ты зарабатываешь на проекте «Лыжи мечты»?
Е.Н.: Я там не ради денег, это точно. Пришла на проект три года назад: у меня была очень сильная потребность делать в этой жизни что-то не только для себя. Даже когда мы делаем что-то для своих детей, мы делаем это, по сути, для себя – так мы реализуемся, можем сказать себе «я хороший родитель». А здесь я вдруг поняла, что жизнь должна иметь ещё какой-то смысл. Это важно.
Э.К.: Тебе не кажется, что благотворительность тешит гордыню, поэтому она вошла в моду?
Е.Н.: Многим благотворительность тешит гордыню, и это очень хорошо. Люди хотят выглядеть лучше в собственных глазах и в глазах других. Это мощный стимул, повинуясь которому, люди помогают другим. Нам на проекте «Лыжи мечты» не так важно, почему человек помогает, главное, чтобы был результат. «Лыжи мечты» для меня важны тем, что это проект, который меняет среду. Истории, с которыми работают «Лыжи мечты», могут коснуться каждого из нас, меня в том числе. И мне хочется жить в таком обществе, где, если с тобой что-то случилось, ты понимаешь, как тебе быть дальше.
Умный город
Э.К.: Какие у тебя любимые места в Ижевске?
Е.Н.: Раньше это было бывшее «болото» – напротив нынешней скульптуры Ижевского крокодила. Там я провела юность, мы там с друзьями зависали, курили на скамейке, играли на гитаре… Это было очень классное творческое место. А сейчас это – все центральные улицы города: Советская, Пушкинская, Удмуртская... Летом я люблю много ходить по городу пешком, и на этих улицах мне всё нравится.
Э.К. Что бы ты поменяла в Ижевске?
Е.Н.: Я буду очень банальна: мне хочется больше мест, где можно ходить пешком. Причём нужны такие места, где можно гулять и во время сезонной грязи весной и осенью.
Э.К.: За что можно любить Ижевск? Ради чего в него можно ехать?
Е.Н.: Я точно могу сказать, почему я здесь живу. Это моя родная земля, которая даёт мне энергию, поэтому я держусь за неё руками и ногами. Почему сюда надо приехать другим? Наверное, потому что здесь умеют быть терпимыми. Мы очень доброжелательные. Например, у нас нет межнациональных конфликтов. Ещё у нас одно из самых сильных интеллектуальных сообществ в стране, если ориентироваться на интеллектуальные игры. У нас самый большой клуб «60 секунд» по количеству игроков на численность населения города. У нас лучший «Свояк» («Своя игра») в России, это однозначно. Ижевск – умный город, здесь интересная и насыщенная среда для собственного развития. Сюда стоит приехать, чтобы почувствовать это.
Блиц
– Любимая сказка твоего детства?
– «Волшебник Изумрудного города». Я прочитала все шесть книжек раз по 12.
- Чему тебя научили эти книги?
– Что всё самое главное всегда есть в нас самих, нужно только в это поверить.
– Но там же герои – странные. Один – железный, другой – набит опилками…
– Только странные герои, странные люди интересны.
– У тебя явно одарённая дочь.
– Да, она пишет тексты, пока очень спонтанные и эмоциональные, но когда я их читаю, у меня иногда мурашки по коже, потому что я не знаю, откуда это всё берётся.
– Чему ты у неё учишься?
– Она очень мудрый человек. Я у неё учусь любви.
– Чего ты боишься?
– Я боюсь смерти. И своей собственной, и людей, которые рядом со мной. Своей смерти я сейчас боюсь потому, что есть люди, которые от меня зависят – я не имею права так поступить с ними.
– Ты верующий человек?
– Я верю не в религию. Верю в высший разум. В какую-то силу, которая сильнее нас.
– Кем ты мечтала стать в детстве?
– Директором. Спрашивала маму, где учат на директора. «Директором чего ты хочешь стать?» – прашивала меня мама. Просто директором, отвечала я. Сидеть за столом и командовать. А с 13 лет я хотела стать журналистом.
– Кем ты станешь?
–Писателем. Учителем буду более мощным, чем сейчас. Мне это даёт очень много энергии. Надеюсь, кто-нибудь когда-нибудь скажет про меня, что я Учитель с большой буквы – это будет для меня лучшей наградой.
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