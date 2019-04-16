Блогер-стотысячник, писатель, лектор, мама двоих детей приезжала в Ижевск, чтобы рассказать об опасностях токсичной благотворительности и о механизмах привлечения помощи к действительно требующим поддержки случаям (таким, например, как помощь можгинской муниципальной библиотеке в прошлом году, когда благодаря Ольге Савельевой библиотекари получили в подарок от читателей её блога компьютеры).
Ижевск равен щедрости
Э.К.: Вы в первый раз в Ижевске?
О.С.: В третий. А в моём нынешнем «гастрольном» туре это 44-й город, и у каждого есть свой характер. Я изучаю города не по архитектуре, а по людям. Ижевск равен щедрости. Отсюда я всегда уезжаю вся в подарках, причём многие из них люди сделали своими руками – нарисовали, вышили, сварили варенье. Это самые трогательные подарки, они – про личную энергию дарителя. Сделать подарок самому – это не то же самое, что купить сувенирную статуэтку в магазине. В свою работу человек вкладывает частичку таланта, частичку себя, и для меня это очень важно.
Э.К.: Кем вы мечтали стать в детстве?
О.С.: Я рада, что моя мечта не сбылась, потому что я хотела стать продавщицей мороженого. Мне казалось, что это такая женщина, которая в любой момент – оп, нырнула за прилавок, достала эскимо и съела. Столько, сколько хочет. И бесплатно.
Была ещё одна мечта. Я росла в маленьком городе, в Калининграде, и там одно время была мода на лаковые туфли с бантиками, на которые мне постоянно не хватало денег. Я думала: вот вырасту, и у меня обязательно будут такие туфли! С тех пор я купила миллион пар туфель, но это не считается, потому что ни одни из них я не могу отправить в детство. В мечте важен момент, когда она осуществляется, – иногда может слишком поздно.
Хочешь смеяться – смейся над собой
Э.К.: Вы часто плачете? И по какому поводу?
О.С.: Да, часто, я впечатлительный человек. Могу посмотреть фильм и заплакать, могу увидеть бездомную собаку и заплакать, могу узнать чью-то историю… Как блогер я нахожусь в центре большого информационного потока и ко мне постоянно стекаются истории про тяжёлые судьбы людей. И нужно быть совсем толстокожим бегемотом, чтобы прочитать про смертельно больного ребёнка и отмахнуться. Конечно, я проникаюсь каждой такой бедой, до слёз.
В какой-то момент в поле моего зрения оказалось столько историй, в которых тротилом проблем оказались разорваны судьбы, что мне стало казаться, будто здоровых детей не существует. Горе лилось со всех сторон. Я просыпалась утром и чувствовала тяжесть на сердце, потому что всё, что я узнавала за последнее время, было про боль, утраты, болезни, просьбы о помощи. И я взмолилась – написала пост с просьбой рассказать мне, есть у кого-то что-то в жизни хорошее, поделиться со мной радостью. И под этим постом было много отличных комментариев: люди любили друг друга, ходили в лес за грибами, у них исполнялись желания. Тогда я выдохнула: в жизни есть не только боль, но и счастье.
Э.К.: О чём вы не пишете в соцсетях?
О.С.: Табуированных тем у меня нет. У меня не получается писать про секс: моя авторская интонация – с сарказмом, со скепсисом, и с разговором о сексе она оказалась несовместима. Ещё я принципиально не пишу о политике. Это тема, которая мгновенно разводит людей по баррикадам.
Э.К.: Как стать популярным блогером?
О.С.: Я всегда с готовностью раскрываю этот секрет: в жизни нужно делать то, чего ты не можешь не делать. Если вы делаете то, от чего вы кайфуете, люди обязательно это почувствуют и пойдут за вами. Любой человек – это Сатурн: он – ядро, а вокруг него целая орбита других людей, которым он интересен, которых он притягивает, собирает вокруг себя.
Для меня блогер – это тот, кто интересен своей аудитории много лет подряд. Если я на день пропадаю из сети, люди начинают спрашивать, где я, что случилось. Им интересно со мной и плохо без меня.
Э.К.: У вас в постах много самоиронии. Почему?
О.С.: Это самое безобидное, что я могу сделать. Иронизировать над другими во многих ситуациях недопустимо. Хочешь смеяться – смейся над собой. Это никого не обижает, и самокритичность качает мышцы твоей души. Ну и это полезно для блогера: люди обожают читать, как облажался кто-то другой.
Благотворительность – это всегда для себя
Э.К.: Подаёте нищим на улице?
О.С.: Нет, но бывает, в электричке человек так здорово споёт или сыграет, что я проникаюсь и плачу ему за «концерт». Но вообще я занимаюсь благотворительностью по-другому. И ещё я хочу сказать, что благотворительность – это всегда для себя. Когда вы делаете добро, вы делаете это не столько для страждущего, сколько для себя. Когда меня благодарят за то, что я кому-то помогла, я говорю: ребята, я сегодня вкусно позавтракала, почему вы меня за это не благодарите? И сытным вкусным завтраком, и помощью кому-то я сделала хорошо самой себе. Мне это даже нужнее, чем тем, в адрес кого бывает направлена моя помощь. И в этом эгоизме благотворительности ничего плохого нет. Вдвойне хорошо, что ты помогаешь себе, и рикошетом это приносит пользу ещё кому-то.
Э.К.: Кому вы не будете помогать?
О.С.: У меня очень много требований к тем, с кем я буду работать. Для меня важно, чтобы герой вдохновлял меня и учил чему-то. Герой для меня – учитель, зеркало, проводник.
Иногда я сталкиваюсь с людьми, у которых выученная беспомощность. Например, они воспользовались своей инвалидностью и зарабатывают на этом. Я выбираю не работать с такими людьми. Считаю, что любое испытание, посланное тебе, было послано именно тебе. И сначала ты должен исчерпать собственный ресурс, чтобы помочь себе, и только когда ресурсов (сил, денег) уже не осталось, тогда можно попросить у других. Недавно я получила письмо от женщины: её ребёнок проходит обследование, ещё ничего не нашли, но у неё дурное предчувствие. И она просила собрать деньги «на всякий случай». Я отказалась.
Э.К.: Поддерживаете отношения с теми, кому помогли?
О.С.: Да, практически со всеми мы стали друзьями. Я держу руку на пульсе их судеб, пока есть, о чём волноваться. И отпускаю руку, когда вижу, что у них всё хорошо. Но мы всё равно дружим, потому что люди не забывают доброты, люди – очень благодарные по натуре существа. И когда я попадаю в беду, они первые приходят на помощь, потому что у них есть потребность «отомстить» (я так шучу). Они говорят, что хотят сказать мне действенное «спасибо», сделать в ответ на мою помощь что-то полезное для меня, это бесценно. Это и есть мой социальный капитал.
Зарабатывать деньги – как кататься на велосипеде
Э.К.: Сколько книг вы написали и издали?
О.С.: Четыре за полтора года. Сразу скажу, если вы не Джоан Роулинг, то вряд ли сможете прожить на гонорары от ваших книг. Моя первая книга очень успешна, продано порядка 40 тысяч экземпляров… Так вот, с каждой книги я имею роялти в размере 20 (!) рублей. Книга – это не «про заработать». Это может быть про тщеславие: сказать на встрече одноклассников, что я публикую книги и они стоят на полке бестселлеров. Сейчас печатают не только талантливых людей, это не секрет. Печатают людей, у которых есть аудитория. А у меня она есть.
У меня в семье зарабатывает муж, это правда. Я работала всегда, но это были небольшие деньги. Я была чиновником, и этой зарплаты хватало на помадочку, на колготочки и иногда на платьишко и на обед. К счастью, пока мой мужчина может зарабатывать достаточно, чтобы я могла зарабатывать столько, сколько мне удобно. Но если случится так, что нам срочно будут нужны деньги, – я умею зарабатывать.
Зарабатывать деньги – это как кататься на велосипеде: если вы в принципе это умеете, то уже не разучитесь. Если, умея зарабатывать, вы в какой-то период жизни этим не занимаетесь, значит, вы нашли что-то, что для вас важнее денег. Вот и всё.
Э.К.: А вы счастливый человек?
О.С.: Если оценивать уровень счастья по десятибалльной шкале, то у меня сейчас на 11. И это не про то, что у меня нет проблем: у меня их полно. Но я их люблю. Здорово, что у меня есть проблемы. Я живая, я их решаю. Счастье – это состояние. И это не цель, а путь. Я прохожу эту жизнь и каждый день я счастлива.
О личном
– Кто вы для своих детей?
– Надеюсь, что лучший друг. Для меня это очень важно. Моей дочке три года и мы играем в прятки, катаемся с горы – веселимся. А сыну уже 9 лет, и с ним мы ведём серьёзные разговоры «за жизнь». У него уже есть девочка, которая ему нравится, он очень трогательно к ней относится. На 14 февраля приготовил ей подарок, и мы пошли дарить его, – а погода была, как в мультфильме про непогоду, когда хмарь и ветер, и снег с дождём бьёт в лицо и сносит тебя назад. Но ты идёшь вперёд, потому что любовь! Я в этом настроении сына очень поддерживаю.
– Где вам уютнее, в Москве или провинции?
– Сначала меня Москва не принимала, даже била меня турникетами в метро. А сейчас я от неё кайфую. Она стала такая красивая, и по-настоящему моя. Москва, конечно, агрессивный город. Москва – это про одиночество в толпе. Ты идёшь, людей много, а ты один. Всем всё равно, есть ты или нет. Все эти люди проходят сквозь тебя. Но если ты поймаешь темп Москвы, то станет интересно.
Но когда мне будет 90 лет, у меня будет кресло-качалка и я, возможно, вернусь в Калининград. Этот город – моё место силы. Когда я сижу и смотрю на Балтику, я даже дышу по-другому. Но сейчас я не готова вернуться.
– Кто ваш любимый писатель?
– Виктория Токарева. Я сейчас почти не читаю художественную литературу, основную информацию получаю из соцсетей, я там буквально живу. Когда я перегружена информационным потоком и просто хочется почитать для души, я открываю Токареву на любой странице (я знаю её практически наизусть) и кайфую. Как она владеет словом!
– А что читают ваши дети?
– Девятилетний сын Даня недавно спросил меня, что такое праздная борозда. Оказывается, он читает стихи Тютчева, и там нашёл это выражение. Ещё он прочитал мою книгу и сказал, что это лучшая книга в его жизни. И это после того, как он прочитал Тютчева!
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