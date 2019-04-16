Дорожный сезон в Удмуртии начнется 1 мая **Премьер-министр республики подчеркнул, что руководство региона уделяет этому вопросу пристальное вн...

Коварная лунка Спасатели предупреждают: выходя на весенний лёд, вы рискуете не только здоровьем, но и кошельком...

Удмуртская Республика перешла с аналогового телевещания на цифровое **Аналоговый сигнал был сегодня отключён на территории всего региона, вместо него жители республики п...