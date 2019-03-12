Калашников: солдат, конструктор, легенда. В региональный план празднования включено 83 мероприятия **Правительство Удмуртской Республики обнародовало республиканский план празднования 100–летия со дня...

Сколько воды утечёт. В Удмуртии озвучили предварительный прогноз на прохождение весеннего паводка **Точного прогноза на прохождение паводка в республике ещё нет. Появится он ближе к концу марта, посл...

В Театре оперы и балета поздравили женщин Удмуртии **В Государственном театре оперы и балета Удмуртской Республики имени П.И. Чайковского 5 и 6 марта ...