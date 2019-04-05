Опасный лёд **Весенний лёд обманчив. Во время ночных заморозков снег, перемешавшись с водой, образует крепкий и п...

Апрель принёс прибавку к социальной пенсии **С 1 апреля на 2 процента увеличились пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числ...