От редактора. Ижевск – особенный город – Ижевск – особенный город. Про это мне рассказали ребята из группы «Ундервуд» Максим Кучеренко и Вла...

Чтобы крыша не съехала и лифт не стоял. Получить господдержку на капремонт стало проще **Дому срочно нужен капитальный ремонт, а денег на него нет. Государство вновь готово помочь льготным...

Весна пришла! Масленица в Ижевске запомнится пламенными скульптурами, горячими блинами и температурным рекордом **10 марта завершилась масленичная неделя. В Ижевске проводы зимы оказались не метафорой: в городе не...