Дискуссии о необходимости применения в Ижевске дизайн–кода (правил, благодаря которым с фасадов домов исчезнут гигантские вывески, уродливые шрифты и другой визуальный мусор) ведутся уже не первый год. Но вот наконец дизайн–код получил официальную поддержку власти, и уже в этом году центральные улицы города должны преобразиться с учетом новой эстетики.
Назревшая проблема
Впервые дизайн–код для Ижевска по заказу администрации города был разработан два с половиной года назад, но тогда у городской власти не хватило политической воли, чтобы вывести проект из теории в практику. Сейчас новая «команда Удмуртии» взялась за дело всерьёз: уже подготовлены документы и нормативно–правовые акты, которые регламентируют внедрение дизайн–кода.
Нужно признать, что необходимость законодательного контроля за обликом города, складывающимся в том числе из многочисленных информационных элементов на фасадах зданий, назрела давно. Сегодня вывески будто соревнуются друг с другом, кто кого перекричит – рядом с крупным, набранным ярким цветом названием одного магазина появляется ещё более крупное и яркое название другого. Зелёный курсив тут бьётся с баннером с леопардовым принтом, подсвеченным неоном. Крыльцо с вычурной ковкой перил и ступенями «под мрамор» соседствует со входной группой, обшитой красно–белым «пластмассовым» сайдингом. Дело в том, что до сих пор правила благоустройства города не предусматривали согласование внешнего вида вывесок с официальными структурами – каждый предприниматель был волен устанавливать такую конструкцию, какую считал нужной. Отсутствие регулирования привело к хаосу.
Лучший проект в России
По убеждению первого заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики Александра Свинина, образ города должен стать цельным и гармоничным, с фасадов должна исчезнуть пестрая визуальная «суета», создающая эффект агрессивной, навязчивой, кричащей среды. Информация на вывесках должна стать более спокойной, лаконичной:
– Все города цивилизованных европейских стран сегодня идут по пути унификации внешнего вида улиц и других общественных пространств, особенно в исторической части города. Мы хотим представить Ижевск таким, каким его создали архитекторы и строители, а не таким, каким он сегодня выглядит.
В Европе дизайн–код применяется много лет и распространяется на всё благоустройство городов. В России дизайн–коды уже приняты в Москве, Казани, Уфе, Воронеже. В каждом городе набор требований к внешнему виду фасадов и благоустройству территорий разный. По мнению заместителя начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Администрации города Ижевска, главного художника города Марины Нургалиевой, ижевский дизайн–код наиболее юридически проработан и защищает как право граждан на благоприятную городскую среду (это право заложено в Конституции РФ), так и интересы предпринимателей.
В разработке дизайн–кода участвовало более 50 человек и более 200 человек следили за этапами проработки проекта в соцсетях. К подготовке проекта были привлечены представители власти, бизнеса, проектировщики, дизайнеры, архитекторы, профессионалы в сфере формирования городской среды и рядовые горожане. К сегодняшнему дню разработаны подробнейшие требования и описания к информационным конструкциям на фасадах зданий города Ижевска. Регламент предоставления муниципальной услуги упорядочивает согласовательные процедуры по размещению вывесок на фасадах.
Цена будущего в красивом городе
Чтобы воплотить дизайн–код в жизнь, учреждения и заведения должны будут привести вывески и другие информационные элементы, расположенные на фасадах зданий, к утверждённому стандарту размеров и качества исполнения. Должны будут исчезнуть сайдинговые обшивки, закрывающие сейчас по 30 процентов фасадов (этим, в частности, печально известны федеральные сети магазинов алкогольной продукции). В некоторых случаях придётся внести изменения в оформление стеклянных витрин. Кроме того, придётся убрать с глаз пешеходов (а стандарты дизайн–кода рассчитаны прежде всего на их восприятие) вынесенные наружу блоки кондиционеров. Замену вывесок, снятие сайдинга, переоформление входных групп, демонтаж кондиционеров и другие необходимые преобразования предприниматели и руководство муниципальных и республиканских учреждений должны будут выполнить за собственный счёт. Городская и региональная власть готова приложить все усилия, чтобы выполнение всех требований дизайн–кода как можно меньше ударило по бюджету фирм и учреждений. Муниципальная услуга по согласованию вывесок будет бесплатной. Также бесплатно предприниматели смогут получить консультацию по оптимальному оформлению фасадов. Новую вывеску (если не удастся согласовать уже существующую) придётся заказывать самим, но и тут республиканская власть подготовила страховку от рыночных игр. Разумеется, резкий всплеск интереса заказчиков к новым вывескам может взвинтить цены фирм–производителей наружных конструкций, но по договоренности с Правительством Удмуртии и Городской думой Ижевский полиграфкомбинат берётся изготовить несложную вывеску за 45 тысяч рублей. Выбрать этот бюджетный вариант или «разориться» на что–то подороже решит уже сам предприниматель.
Как–либо ограничивать предпринимателей в выборе фирмы–производителя вывески авторы проекта дизайн–кода и представители власти не намерены: их задача – только убедиться, что новая вывеска, навес или входная группа соответствуют правилам и эстетическим требованиям дизайн–кода. Разумеется, предприниматели смогут сохранить фирменный шрифт и цвета своего предприятия или заведения, использовать запатентованную в бренд–буке заведения графику и общий стиль, повесить цельную вывеску или «собрать» название из отдельных букв.
В три этапа
Внедрение дизайн–кода пройдёт в три этапа. Первый (по плану он должен быть выполнен к 30 июля 2018 года) коснётся только исторической части города, а именно улиц Кирова, Карла Либкнехта и Удмуртской, а также набережной пруда – территории, которая, по мнению разработчиков дизайн–кода, идентифицирует Ижевск, создаёт его индивидуальный облик и хранит его культурное и историческое наследие. Закономерно, что историческая часть города, находящаяся в самом центре общественной и экономической жизни Ижевска, более других наполнена магазинами, предприятиями сферы обслуживания, офисами компаний: введение дизайн–кода только в историческом центре Ижевска коснётся, по предварительным подсчётам, полутора тысяч предпринимателей.
Чтобы эта работа прошла успешно, решено создать пилотную территорию, состоящую исключительно из зданий, имеющих культурно–историческую ценность. Для «пилота», который будет запущен уже весной, выбрана улица Пушкинская от Центральной площади до перекрёстка с улицей Советской, застроенная в середине ХХ века зданиями с выразительной архитектурой. Предполагается убедиться, что даже одна смена вывесок без реконструкции фасадов изменит облик кварталов, заставит жителей увидеть родной город иначе. Здесь же, в «полевых условиях», отработается эффективность регламентов и законов, которые при необходимости будут скорректированы. Второй этап, который будет реализован до 30 сентября 2018 года, внедрит дизайн–код в так называемой «видовой зоне» – кварталах, прилегающих к историческому центру. Третья, периферийная зона, включает в себя всю остальную территорию Ижевска – здесь дизайн–код будет введён в действие до 30 июня 2019 года.
Закон обязателен к исполнению
В администрации города, Городской думе и правительстве республики понимают, что предпринимателям понадобится время, чтобы разобраться в требованиях дизайн–кода и понять его преимущества. Председатель Городской думы города Ижевска Олег Гарин уверяет, что сразу наказывать рублём предпринимателей, ценящих свои громоздкие вывески больше общегородской эстетики, не станут:
– Если предприниматели к установленным срокам не будут выполнять требования дизайн–кода, сначала они получат предупреждение, и только при повторном нарушении закона (а соблюдение дизайн–кода становится обязательным на уровне закона) последует административный штраф.
Это значит, что при удачном развитии проекта уже через полтора года Ижевск визуально преобразится. Кроме того, реализация проекта в Ижевске станет образцом для введения дизайн–кода в других городах республики, прежде всего – в Сарапуле, где его разработка уже начата.
Дизайн–код – это комплекс документов и нормативно–правовых актов, устанавливающий принципы, рекомендации и требования, применяемые при размещении и изменении информационных конструкций (вывесок, кронштейнов, входных групп, навесов, выносных деталей) на фасадах в городе. Документы и нормативно–правовые акты для его реализации принимаются Городской думой Ижевска и Государственным Советом Удмуртской Республики.
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