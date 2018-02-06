Ответственность укрепляет доверие 24 января состоялось расширенное заседание коллегии МВД по Удмуртской Республике, на котором были под...

Знакомьтесь: «Золотое малиновое чудо»! – Моя соседка по садовому товариществу очень хвалила сорт помидоров «Малиновое чудо». Хотелось бы узн...

Второй век с читателем Глава республики пожелал «Удмуртской правде» остаться рупором идей и мнений ...