Ключевой новостью назвал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис принятие решения о продолжении федеральной поддержки проекта «О формировании комфортной городской среды» в 2018 году.
Самое главное в этом решении то, что выделять деньги субъектам Российской Федерации будут только с учетом эффективности работы в 2017 году.
Это очень важный сигнал для всех регионов, говорит заместитель министра, для понимания того, что финансирование направлено на стимулирование работать максимально эффективно и четко, чтобы люди были довольны результатом. Более того, при оценке работы субъектов в 2017 году будет учитываться место в рейтинге регионов по реализации проекта в текущем периоде времени. Благоустройство во дворах, парках, на центральных улицах и площадях, реализация проектов по комфортным общественным пространствам уже начались. Принципиальное значение будет иметь понимание коллег в субъектах Российской Федерации: они обязаны не просто отчитаться, что сделали, а как сделали. Соответствует ли действительно этот двор, это общественное пространство тем ожиданиям и тому дизайн-проекту, который был определен.
Как уже сегодня смотрится Удмуртия в этом рейтинге? Александр Бречалов взялся за реализацию программы с такой присущей ему кипучей энергией, например, за бульвар Гоголя, который был конфликтной территорией для Ижевска, что это позволило прийти к согласию. Это будет общественное пространство города, которым можно гордиться.
Тема дворовых территорий будет оцениваться специальной комиссией Минстроя России, которой дано право присваивать регулярный рейтинг региону. По итогам года регионы, которые наиболее эффективно справились с соответствующей задачей, получат больший объем финансирования.
Мы сознательно записали административные центры и моногорода в перечень получателей субсидий. В следующем году добавим к этому списку еще города, имеющие статус исторических. Федеральные ресурсы дадут историческим городам новые возможности для проектирования и сохранения культурного наследия регионов.
Известно, что два года назад город Ижевск прославился чрезвычайной ситуацией.
– По поручению министра, - говорит Андрей Чибис о цели своей поездки в Удмуртию, - я осматривал, как реализуется мероприятия по модернизации. Очень здорово, что после заключения концессионного соглашения в Ижевске идут реальные работы на сетях. Сегодня наблюдали, что было и что стало. За ближайшие 16 лет планируется заменить почти половину инфраструктуры теплоснабжения в городе. Это пример для всех регионов России, как работает концессия. Модернизационные мероприятия, несмотря на аномальные температуры в эту зиму, затянувшуюся по времени, позволили сократить аварийность в теплоснабжении на 40 процентов.
Это показывает успешность команд, которые берутся обеспечивать эффективность частных инвестиций, реализуют концессионные соглашения. Убежден, заявил Андрей Чибис, жители города Ижевска больше не ощутят на себе катастроф с отопительным периодом.
Андрей ЧИБИС, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ:
– Всего на следующий год будет выделено 25 миллиардов рублей, столько же, как и в прошлом году, но в целом объем проектов, с учетом региональных и муниципальных бюджетов, превысит 40 миллиардов рублей. Это беспрецедентные деньги для того, чтобы благоустроить наши города и сельские населенные пункты, но главное – не в деньгах, а в креативе, в творческом подходе к выполнению программы.
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