Почему столь большое значение придаётся этому строительству, сразу становится понятно, если побывать в основном на сегодня образовательном учреждении посёлка – Кезской средней школе № 1.
Статистика, которую приводит директор этой школы Светлана Жигалова, красноречивее любых комментариев.
В школе, рассчитанной на 720 мест, учится 1413 детей. Все рекреации здания загружены учебным процессом. Сюда попал и медпункт, и классы английского языка, и комната логопеда и психолога, и многие другие помещения вплоть до раздевалки для занятий физкультурой. В классах по 33–34 ученика. Столовая рассчитана на 120 мест, а размещаются во время обеда 150–170 человек.
– Свободного уголка нет. Сколько я себя помню, школа занимается в две смены. А я её выпускница, – говорит директор. – У нас очень большая потребность в третьей школе, поскольку и вторая тоже перезагружена.
– Основная работа уже началась. Сегодня, 4 октября, мы обозначили свой выход на площадку в соответствии с контрактом. Выставляем ограждения. «КамАЗ» завозят песок, – рассказывает директор по строительству московской группы компаний «АрТель» Борис Шнейвас, которая за 14 месяцев должна построить новую школу в Кезе.
Это будет трёхэтажное здание с площадью застройки 3000 кв. м, а полезная площадь строения составит около 8000 кв. м. В проекте предусмотрены классы начальной школы, старших классов, актовый и спортивный залы, одним словом, всё, что требуется для полноценного обучения детей.
На первом этаже разместится медицинский блок, комбинированная мастерская для трудового обучения мальчиков, столовая и обеденный зал на 250 посадочных мест, актовый зал на 200 мест, на втором этаже будут библиотека, информационный центр, спортивный зал 12 на 24 метра с блоком раздевалок, блок кабинетов, на третьем этаже – кабинеты для старших классов.
Объект особого значения
За две недели строители планируют сделать котлован, выполнить бетонную подготовку под фундаменты. На 18–20 октября намечено знаменательное событие – приём первого бетона. На него собираются пригласить Главу республики и муниципальные власти.
– В этом году в соответствии с графиком производства работ мы планируем выполнить строительных объёмов на 40 миллионов рублей, – заявляет руководитель подрядной организации Борис Шнейвас. – Для себя проблему мы видим не в том, как выполнить эти работы, – хватило бы денег у заказчика, чтобы их оплатить. На текущий момент финансирование предусматривается только в сумме 2 миллиона рублей.
Хотя технический заказчик в управлении капитального строительства Правительства Удмуртии говорит, что нашли ещё 30 миллионов рублей, что тое радует.
Александр Бречалов, ознакомившись со строительной площадкой, попросил подробно доложить о наличии инженерных коммуникаций. Обращаясь в Борису Шнейвас, Глава республики заявил: «Ежемесячно в формате режима онлайн подводим итоги по графику производства работ. Если только возникает вопрос, намёк на проблему и, как следствие, сдвижку сроков, сразу звоните мне. Не нужно ничего объяснять, решать, договариваться. Строительство на моём личном контроле. Нам крайне важен этот объект».
Особую значимость строительства школы для Кезского района Александр Бречалов подчеркнул и на встрече с активом и жителями муниципального образования.
– Будем стремиться с подрядчиками и администрацией района в максимально сжатые сроки построить школу и до конца 2019 года сдать в эксплуатацию. Ключевую проблему посёлка Кез в следующем году решим. По финансированию строительства будем работать совместно с депутатом Государственной Думы Андреем Константиновичем Исаевым, чтобы наша заявка в федеральную целевую программу создания дополнительных учебных мест была поддержана. Все шансы на это есть, но если возникнут сложности, мы в любом случае с командой разрабатываем финансовые документы для того, чтобы выполнить свои обязательства перед заказчиком и найти финансирование. В посёлке обе школы переполнены, детей учится в два раза больше, чем положено. Мы ещё не начали строить, а понимаем, этой школы нам не хватает. Но важно сделать первый шаг.
Работа над поручениями
Основной целью рабочей поездки Главы республики в Кезский район и встречи с активом было публичное обсуждение перечня поручений, данных руководству муниципального образования в прошлом году, что удалось выполнить, что не выполнено и почему. Глава Кезского района Иван Богданов доложил о работе по выполнению восьми поручений. Речь шла о поддержке развития туристического маршрута села Кулига – исток Камы, строительстве многофункционального спортивного центра в посёлке, календаре туристических событий, о проблемах переселения из ветхого жилья, водоснабжения микрорайона Даманский и о других вопросах. Но если поручение взять под особый контроль ремонт почтового отделения совместно с Почтой России выполнено на сто процентов и отделение почты переехало в новое здание, то до выполнения других поручений ещё далеко. В частности, серьёзные нарекания вызвала работа руководства муниципального образовании по решению проблем водоснабжения микрорайона Даманский. Для того чтобы обеспечить 70 домов, оставшихся без воды, необходимо заменить полтора километра водопроводных сетей. В настоящее время закуплены только материалы для проведения работ.
– Я не удовлетворён ответом. Трубы закуплены, идёт экспертиза, устанавливается сметная стоимость. Работы не выполнены. Это не тот объём, который мы могли освоить,– прокомментировал ситуацию Александр Бречалов и поручил в неё вмешаться министерству строительства республики. Критически оценил Глава Удмуртии и работу районных властей по привлечению финансовых средств на краудфайдинговой платформе и на грантовой основе.
– Каждому району, – подчеркнул Александр Бречалов, – была поставлена задача – получить 10 миллионов рублей привлечённых денег вне района и республики. То, что у вас есть бизнес, который поддерживает проведение различных мероприятий, это неплохо. Мы говорим о другом. Удмуртия из объёма президентских грантов, а их общая сумма 7,5 миллиарда рублей, выбирала копейки, несмотря на то, что у нас много проектов и инициативных людей.
Глава республики привёл в пример Игринский и Глазовский районы, где успешно решаются вопросы грантовой поддержки развития территорий.
Об экономной экономике
Говоря о муниципальных программах переселения из ветхого и аварийного жилья, Александр Бречалов заявил, что с будущего года они будут строиться по–иному.
– Часть того жилья, которое мы будем ремонтировать либо строить, – сказал он, – будет выделяться на основании решения комиссии, которая должна определить, кто действительно нуждается в жилье. И комиссия лично отвечает, что это не вторая, третья, пятая квартира, а это единственное жильё действительно нуждающихся людей, которые не могут взять ипотеку и улучшить жилищные условия. Другая часть получит сертификаты. Государство вложит средства, но и граждане тоже это должны сделать, следить за своим домом, поддерживать его в нормальном состоянии. Тогда мы отсечём тех, кто манипулирует своим положением, например, живёт в Санкт–Петербурге в трехкомнатной квартире, а получает жильё по программе переселения.
В своём выступлении Глава республики в числе приоритетных задач выделил эффективное и экономное расходование бюджетных средств.
– На создании единого центра закупок мы сэкономили 480 миллионов рублей. Сократили 31 позицию заместителей министра, до 1 января 2019 года аппарат правительства будет сокращён на 15 процентов. И ещё на 15 процентов до 1 июня 2019 года. У нас нет такой экономики, чтобы кормить такую армию чиновников. Это дало около 168 миллионов рублей экономии. Мы проводим инвентаризацию всей недвижимости республики. В этом году уже экономится 30 миллионов рублей на обслуживании тех объектов, которые не использовались. На 286 миллионов рублей реализовали имущества, выполнили и другие мероприятия, – говорит об итогах работы Команды Удмуртии Александр Бречалов.
Слово депутату
Отстаивать интересы Удмуртии стало легче
В рабочей поездке в Кезский район участвовал депутат Государственной Думы Андрей Исаев. Шнейвас. На пресс–подходе он7 заявил журналистам: «Федеральный бюджет, начиная со следующего года, серьёзно увеличивает финансирование целого ряда социальных проектов. Они будут погружены в рамки национальных проектов. 95 процентов будет финансировать федеральный бюджет. Но 5 процентов должен искать субъект. У республики финансовая ситуация непростая, в наследство Александру Владимировичу достался большой государственный долг, сейчас он успешно гасится, но необходимо напрягать все усилия для того, чтобы не останавливаться, не паниковать, нормально работать с профицитным бюджетом, несмотря на наличие долга, и решать возникающие социальные проблемы. Я уверен, что республика будет выглядеть достойно в реализации задач, которые поставил Президент России, а самое главное, в решениях, которые ждут от нас люди.
Школа в Кезу, мы почти уверены, войдёт в программу, и финансирование будет осуществлено. Но одна эта школа проблем не решит, нам надо уже сейчас бороться за дальнейшее продвижение.
Сейчас отстаивать интересы республики на федеральном уровне стало легче, потому что Удмуртия по всем показателям выполняет соглашение, заключённое с Министерством финансов РФ. В прошлом году трёхсторонняя комиссия, которая формируется из Правительства, Совета Федерации и Государственной Думы, включила Удмуртскую Республику в двадцатку регионов, которые получили дополнительные премиальные деньги в связи с тем, что они выдерживают жёсткую финансовую политику. По итогам этого года мы вновь можем претендовать на подобную финансовую поддержку».
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