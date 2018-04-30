Редакция газеты «Удмуртская правда провела «горячую линию» для владельцев садовых участков. Наступает огородный сезон, и для 150 тысяч жителей нашей республики эта тема становится особенно актуальной. На вопросы садоводов отвечали Ольга Михайловна Залазаева, председатель Союза садоводческих некоммерческих товариществ Удмуртской Республики, Мария Викторовна Касимова, начальник отдела землеустроительных работ БУ УР «ЦКО БТИ» и Оксана Владимировна Андреева, начальник отдела кадастровых работ БУ УР «ЦКО БТИ». Вопросы, заданные нашим экспертам, были самые различные. Остановимся на тех, которые задавались наиболее часто.
– Обязательно ли проводить межевание земельных участков в садоводческом товариществе?
– Межевание проводить рекомендуется, потому что, если участок не прошёл межевание, его нельзя ни продать, ни подарить, ни передать по наследству. Желательно размежевать и общие территории товарищества. Почему? К примеру, возьмём садоводческие массивы, которые, по генеральному плану Ижевска, попали под снос. Там, где общие территории не были отмежёваны, владельцы садоводческих участков получили компенсацию только за свои участки. Там, где это было сделано, компенсацию за общие территории получили товарищества и поделили её между своими членами. Отсутствие межевания общих территорий может создать и другие проблемы.
– Можно ли провести межевание земельного участка бесплатно?
– Межевание земель представляет собой комплекс инженерно–геодезических работ по установлению, восстановлению и закреплению на местности границ земельных участков. На сегодняшний день провести межевание земельного участка бесплатно можно лишь в рамках осуществления комплексных кадастровых работ. Под ними понимаются кадастровые работы, которые выполняются одновременно в отношении всех расположенных на территории одного кадастрового квартала или территориях нескольких смежных кадастровых кварталов земельных участков. В результате выполнения комплексных кадастровых работ и осуществляется уточнение местоположения границ земельных участков. Заказчиком комплексных кадастровых работ является уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района. Финансирование выполнения комплексных кадастровых работ осуществляется за счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) бюджетов муниципальных районов, городских округов. Комплексные кадастровые работы выполняются кадастровыми инженерами на основании государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ.
– Как узаконить земельные участки, которые граждане случайно захватили при строительстве, думая, что она либо принадлежит им, либо является бесхозяйной.
– Как правило, это смежный с дорогой участок земли либо земля в тупиковом проезде, которую захотели спасти от захламления. Часто самовольный захват территории оптимизирует использование земли, и этим кому–нибудь мешает. Но дело в том, что бесхозяйной земли не бывает, и если это не участок соседа, то он находится в государственной собственности. Поэтому любое самовольное занятие участка и все постройки на нем являются незаконными, а их хозяева рискуют рано или поздно получить предписания освободить захваченную землю и снести самострой. В соответствии с Земельным кодексом захватчики дополнительных метров имеют возможность оформить эту землю в собственность. На юридическом языке данная процедура называется перераспределение земельных участков. Для оформления прирезки земли заявителю понадобится схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Эту схему можно заказать у любого кадастрового инженера.
– Нужно ли регистрировать садовые дома и постройки?
– Многие городские жители, помимо жилья в многоквартирном доме, имеют ещё и недвижимость за городской чертой – земельные участки в садоводческих товариществах с постройками, в том числе садовыми домиками. Далеко не на все эти постройки оформлено право собственности. Такая процедура обязательна для садовых домиков, бань на фундаменте и банных комплексов, капитальных гаражей, хозяйственных построек на фундаменте, таких как сараи, террасы, беседки. Оформление садового дома и построек в собственность даёт возможность совершать с этими объектами недвижимости сделки – дарить, обменивать, передавать в наследство, страховать, использовать в качестве залога при кредитовании и оформлении ипотеки. Государство пошло навстречу владельцам неучтённой недвижимости и с 2006 года объявило так называемую «дачную амнистию», которая действует и в 2018 году. Но воспользоваться упрощённым механизмом регистрации садовых домов возможно только при условии оформления земельных участков в собственность. В 2016 году оформление дома по дачной амнистии проходило на основании декларации об объекте недвижимости. На сегодняшний день для этого нужен технический план. То есть, чтобы провести регистрацию садового дома, необходимо воспользоваться услугами организации, имеющей право осуществлять техническую инвентаризацию и технический учёт объектов капитального строительства. На сегодняшний момент это организации, получившие лицензии до 2013 года и имеющие в штате кадастровых инженеров, которые произведут обмеры, установят точные координаты жилой постройки и составят техническую документацию. К таким организациям относится в том числе и БУ УР «ЦКО БТИ». При выборе специалистов следует обращать внимание на то, есть ли у них разрешение на ведение данного вида деятельности.
– Можно ли оформить прописку в садоводческом товариществе?
– Раньше в садоводческом товариществе прописки не было. С принятием Закона № 217–ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который был подписан Президентом России 29 июля 2017 года и должен вступить в силу с 1 января 2019 года, такая возможность появилась. Гражданин может прописаться в СНТ, если у него оформлено право собственности на земельный участок и на дом, который записан как жилой садовый дом. Правда, новый закон сейчас даже не уточняет, что дом должен быть «жилым». Просто садовый дом. Правда, здесь есть один нюанс. Прописываться в СНТ можно, но человек, который собрался это сделать, должен понимать: садоводческое некоммерческое товарищество – это не муниципалитет. Ему никто не обязан чистить дорогу, давать круглогодично воду и электроэнергию. Это личные проблемы этого человека. Однако в законе записано, что в случае прописки гражданина в СНТ, находящегося в границах муниципального образования, на него распространяется право пользоваться медицинской помощью и услугами правоохранительных органов.
– По Нылгинскому тракту расположено несколько садоводческих массивов: «Сепычевский», «Темп», «Колос», «Южный», «Смена». Дорога к ним в ужасном состоянии. Можно ли надеяться, что она когда–нибудь будет отремонтирована?
– Четвёртый год работает программа приведения в нормативное состояние подъездных дорог к СНТ, она входит в общегосударственную программу «Транспортная система Удмуртской Республики». Три года подряд по 50 миллионов выделялось из бюджета на ремонт этих дорог. На сегодня по итогам трёх лет 154 миллиона рублей было потрачено на эти цели и отремонтировано 45,5 километра дорог к 68 СНТ. В общей сложности осталось отремонтировать ещё около 200 километров дорог к СНТ, которые требуют ремонта. Сейчас готовится список по ремонту дорог на 2018 год и объявлен сбор заявок. Но прежде чем вкладывать в эти дороги государственные деньги, нужно передать их на баланс муниципалитетов, иначе расходование бюджетных средств будет незаконным. Что касается дороги к названным массивам, то скорее всего, эта дорога будет ремонтироваться в этом году. Она уже включена в список. Но проблема в том, что к этим массивам есть подъезд с Нылгинского тракта, сейчас туда ходит коммерческий автобус из городка Машиностроителей. Когда сойдёт весь снег, специалисты Министерства транспорта и дорожного хозяйства выедут на её обследование, чтобы рассчитать объёмы и стоимость работ. Необходимо решить, с какой стороны лучше ремонтировать дорогу – от тракта или от городка Машиностроителей: как будет дешевле, и выгоднее. Предварительно дорога должна быть взята на баланс муниципалитета, который должен объявить тендер по выбору подрядчика. Поэтому это может произойти только к августу и не раньше.
– Высоковольтные электрические сети и подстанции устаревают и содержать их СНТ становится невозможным. Между тем многие из этих сетей находятся в собственности товариществ либо являются бесхозяйными. Поэтому ни муниципалитеты, ни сетевые организации не могут помочь садоводам в обслуживании этих объектов. Можно ли решить эту проблему?
– Правительство Удмуртии поддержало предложение Союза садоводческих некоммерческих товариществ, и работа по передаче этих электрических линий на баланс сетевых организаций началась.
Сейчас около 50 СНТ передали своё оборудование. Но среди председателей и самих садоводов нет понимания, что это надо делать. В своё время это оборудование монтировалось на средства товариществ, и отдавать так просто сети желания у них нет. С другой стороны, и средств на содержание этих линий у товариществ тоже нет.
Сейчас для СНТ предлагается три варианта: безвозмездная передача муниципалитету, после признания этого оборудования бесхозяйным. Второй вариант – оформление договора купли–продажи с сетевой организацией, третий – безвозмездная передача. Но проблема ещё и в том, что крупные сетевые компании, такие как МРСК, Ижевские электрические сети, не стремятся брать это оборудование на свой баланс. Перед передачей на свой баланс они предлагают товариществам привести это оборудование в порядок, то есть вложиться в ремонт. А это порой немалые средства. Некоторые председатели готовы отдать не только высоковольтные, но и внутренние сети. Но сетевые компании на это пока не идут в основном из–за больших потерь на линии, низкой собираемости платежей.
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