Продолжаются поездки команды временно исполняющего обязанности Главы Удмуртии Александра Бречалова по республике. На прошлой неделе Александр Владимирович посетил Кизнерский район. По его словам, из всех районов, которые он посетил, Кизнерский, безусловно, вошел бы в пятерку наиболее перспективных.
— Это ни в коем случае не рейтинг, - подчеркнул руководитель региона. - Но в Шарканском, Увинском, Игринском и Юкаменском районах разговор сразу начинался с возможностей, с конкретных проектов и с определения точек роста. То есть и главы, и актив районов заряжены на экономику, понимают, что без прироста налогов ни дороги, ни социальную инфраструктуру не построить.
Как отметил Александр Владимирович, программа по химическому разоружению, в которую попал и Кизнерский район, безусловно, стала серьезным подспорьем, но, отталкиваясь от созданной прекрасной инфраструктуры, и глава района, и его команда ищут возможности для дальнейшего развития. Из проектов, которые необходимо реализовывать в районе в самое ближайшее время, Александр Бречалов назвал развитие лесоперерабатывающего кластера, отметил перспективы Кизнерской кондитерской фабрики, где в отличие от некоторых других предприятий отмечается нехватка рабочей силы, Республиканскую больницу медицинской реабилитации с ее уникальными лечебными грязями.
— Вот три проекта, - подчеркнул глава региона, - которые можно бы отметить сходу. Их мы готовы поддерживать и помогать.
Ветхое жилье. Рецепты находятся
Как правило, свои визиты в районы Александр Бречалов начинает со знакомства с реализацией программ расселения аварийного и ветхого жилья. В Кизнере Александр Владимирович посетил дом № 91 на улице Первомайской.
Это здание было построено в 1968 году, его площадь 292 квадратных метра, в 14 квартирах здесь проживают 18 человек, однако было признано аварийным после 1 января 2012 года и поэтому не попало в федеральную программу по переселению граждан из ветхого жилья. Федеральная программа в этом году заканчивается, однако, как отметил Александр Бречалов, удмуртское правительство приняло решение продолжать эту работу в рамках республиканской и районных программ, которые сейчас и формируются.
В целом до 2012 года в Кизнерском районе аварийными были признаны четыре многоквартирных дома. Для переселения граждан приобретены квартиры на вторичном рынке. После начала реализации программы по переселению из аварийного и ветхого жилья в список вошли еще 17 многоквартирных домов, где проживают более 170 человек.
Для решения проблем с расселением дома на улице Первомайской был выбран спальный корпус детского дома на улице Кизнерской. Здание имеет площадь в тысячу квадратных метров, что позволит сформировать 20-25 квартир. Это не только решит проблемы жителей этого дома, но и сдвинет с мертвой точки реализацию всей программы расселения жителей из аварийных домов.
— В течение двух-трех недель мы определимся, сколько нужно будет средств, для того чтобы отремонтировать это здание, - сообщил кизнерцам Александр Бречалов, - и какой объем работ придется провести. После пригласим туда жителей дома, чтобы они посмотрели и дали ответ - устроит их этот вариант или нет. Дальше на открытом сходе жителям предстоит решить, кому именно в первую очередь будут предоставлены эти квартиры.
Александр Бречалов подчеркнул, что разрабатываемые муниципальные и республиканская программы предполагают и участие граждан в финансировании программы, чтобы избежать иждивенчества. Конечно, те граждане, которые не имеют возможности вложиться своим рублем, получат новое жилье бесплатно. Но те, кто захочет в том числе и улучшить свои жилищные условия, смогут это сделать, доплатив некоторые суммы.
Кстати, опыт показывает, что решение вопроса расселения аварийного жилья путем реконструкции уже имеющихся помещений позволяет серьезно снизить затраты на это. Так, если по законодательству стоимость предоставляемого жилья ограничивается 29-32 тысячами рублей за квадратный метр, в Сарапуле, Глазове и Игринском районе удалось довести стоимость квадратного метра до 15 тысяч рублей.
Прощай, оружие. Программа уничтожения химоружия завершается, что дальше?
Для кизнерцев наличие в поселке и районе объекта по уничтожению химического оружия играет весьма заметную роль. Он введен в эксплуатацию в декабре 2013 года, а с апреля 2014 года началось полномасштабное уничтожение фосфорорганических отравляющих веществ. В настоящее время на объекте работают более 2 500 человек. По состоянию на август этого года уничтожено 92 процента запасов отравляющих веществ. По информации государственного заказчика, химическое оружие будет полностью уничтожено до конца 2017 года.
С одной стороны, это предмет тревоги, с другой – то самое подспорье, которое позволило за счет федеральной программы по уничтожению химического оружия решить очень многие социальные проблемы района, поскольку согласно программе 10 процентов стоимости объекта должно быть направлено на социальные объекты Кизнера и окрестностей.
Однако в последнее время реализация этого положения программы замедлилась. Кроме того, кизнерцев волнует судьба работников объекта после завершения программы химического разоружения.
Что касается второго вопроса, Александр Бречалов заверил, что с окончанием уничтожения химоружия работы на объекте будут продолжены еще как минимум два, а то и три-четыре года.
— Принятую программу мы обязаны полностью реализовать, - подчеркнул Бречалов, – проектная документация по всем пунктам готова, она сейчас просто требует корректировки.
Александр Владимирович сообщил, что этот вопрос он обсуждал на недавней встрече с российским премьером Дмитрием Медведевым.
— Вы правы, 1,3 миллиардов рублей по программе еще не освоены, - отметил он. - Мы понимаем, что в 2018 году всю сумму с учетом секвестирования бюджета нам не получить. Но мы договорились, что за три года постараемся этот план исполнить.
Дальше, в 2018 году, предстоит работа по защите объектов на 2019 год. Возможно что-то перенесется на 2020 год.
Первоочередные объекты, которые сейчас готовятся к защите и экспертизе, – реконструкция детского сада № 5 в Кизнере на сумму 156 миллионов рублей и ремонт водопроводной сети в районе стоимостью 283 миллиона рублей. Эти средства зарезервированы Минпромторгом России на 2018 год. На 2019 год планов пока нет.
Александр Бречалов выразил надежду, что удастся сэкономить, в частности, на реконструкции детского сада и вложить дополнительные средства в другие социальные объекты в Кизнерском районе. В детском саду требуется ремонт электрооборудования, замена шиферной кровли, оконных и балконных рам, частичный ремонт полов, канализации и теплосистемы, замена теневых навесов на детских площадках, приведение в соответствие современным требованиям медицинского блока, пищеблока и физкультурного зала.
Точки роста Кизнера
Кизнерские грязи известны не только в Удмуртии, но и за ее пределами. Есть желающие полечиться в Кизнере и из-за пределов России. Но, к сожалению, сегодня мощности больницы не позволяют удовлетворить запросы даже жителей Удмуртии.
По словам заместителя министра здравоохранения УР Людмилы Гузнищевой, такой уникальной лечебной грязи, как в Кизнере, в России нигде больше нет. За год здесь проходят лечение примерно 4500 человек, не больше – причина в нехватке площадей. Если удастся в ближайшие годы провести в больнице модернизацию материально-технической базы, число пациентов может возрасти до 6500 человек. По мнению Александра Бречалова, посетившего это медучреждение, больница могла бы стать одной из точек роста района. - Экономика этого учреждения понятна, - отметил он. - Зафиксированные случаи отказа в приеме пациентов свидетельствуют о том, что больница нуждается в расширении как минимум в два раза. Абсолютно точно, что необходим еще один такой же комплекс. Я поддерживаю главу района, что можно замахнуться и на полноценный санаторий. Себе поставил задачу как можно быстрее вникнуть в проект, постараться сделать качественную презентацию и работать уже по инвесторам.
Отметил для себя Александр Владимирович и посещение Кизнерской кондитерской фабрики.
За десять лет фабрика была возрождена практически с нуля. Сегодня здесь выпускается 75 видов продукции. Всего сертифицировано сто наименований. На предприятии активно внедряются программы ресурсов и энергоснабжения. По словам директора фабрики Альберта Гибадуллина, за последние пять лет удалось сэкономить около 45 процентов газа, 80 процентов воды, и 60 процентов электроэнергии. В настоящее время идёт монтаж оборудования для производства мучных кондитерских изделий. Это позволит открыть не менее 100 рабочих мест и выйти на новые рынки сбыта. Однако это не позволяет состояние рынка труда в Кизнере. Сейчас, например, на предприятии главный технолог приехал с Агрыза, заместитель директора по общим вопросам и главный инженер из Санкт-Петербурга, технический директор – из Казани. Да и потребности в рабочих специальностях покрыть в Кизнере не так просто. А между тем предприятие, по оценке Альберта Гибадуллина удовлетворяет лишь 50 процентов потребности рынка в его продукции. Назвав кондитерскую фабрику в числе точек роста Кизнерского района, Александр Бречалов пообещал рассмотреть вопрос разработки программ по поддержке предприятия. В частности в целях решения кадровой проблемы, которая сдерживает, по словам его руководителя, дальнейшее развитие фабрики.
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