Театр моды «Чиветта» кизнерской средней школы № 1 стал участником открытого российского конкурса детских и молодежных театров моды «Зимние забавы», который уже в третий раз проводился в Кирове. Организует престижный конкурс ассоциация «Золотая игла», почетным президентом которой является Вячеслав Зайцев. В жюри - известнейшие российские модельеры, на этот раз участников оценивала сама Ирина Крутикова. Кизнерский театр с успехом представил коллекцию «Порушка - Параня» и завоевал диплом третьей степени.
Неповторимая
Театр моды существует в кизнерской школе с 2000 года. Вначале он назывался «Шарм», но после пары поездок на различные фестивали и конкурсы название поменялось.
– «Шармов» в России несметное количество, а такого театра, как у нас, пожалуй, больше нет нигде, - рассказывает руководитель театра Наталья Чернова. - Вместе с воспитанницами искали яркое, запоминающееся название. Среди нескольких вариантов девочки выбрали необычное и броское - Чиветта! Почему бы нет? В Москве есть магазин тканей с таким названием. Позже узнали, что Чиветта - это небольшой горнолыжный курорт на севере Италии.
За 16 лет, что существует театр «Чиветта», его участницы блистали на подиумах самых разных конкурсов межрегионального, всероссийского и даже международного уровня. Каждый раз неповторимые наряды из их коллекций восхищают и радуют глаз. Благодаря коллекции «Блеск и прозрачность после дождя» театр «Чиветта» стал лауреатом первой степени всероссийского конкурса «На крыльях талантов», проводимого в Санкт-Петербурге.
– У нас нет возможности шить одежду из дорогих материалов, поэтому нередко используем подручные, - рассказывает о создании коллекции Наталья Чернова. - Нехватка средств заставляет подключать фантазию и воображение. В коллекции «Блеск и прозрачность после дождя», например, использовали целлофан, мешковину, бечевку, природные материалы, стразы и пайетки. Девочки сами разработали технологию. К костюмам изготовили оригинальные головные уборы. Чтобы добиться эффекта блеска капель, декорировали их пайетками.
Английский шик и русский шарм
На создание коллекции «Винтажный дебют» учениц Натальи Власовой вдохновило творчество английского дизайнера Нины Девей, которая любит перешивать старые вещи.
– Сегодня в мире все большую популярность набирает кастомайзинг, то есть переделывание и декорирование вещей под собственный вкус. Такая тенденция распространена в Европе, но не из-за дефицита вещей, а просто пришло время индивидуальности. Многим хочется иметь неповторимую вещь. Нина Девей шьет свои фирменные жилетки из старых мужских рубашек и галстуков. За основу своей коллекции мы тоже взяли мужскую рубаху и перешили ее. Акцентом коллекции стали украшения ручной работы. Бусы разных форм и оттенков гармонично сочетаются между собой. Коллекцию дополняет обувь, которую мы тоже украсили. Оказалось, что превращать обычные вещи в нечто эксклюзивное - это захватывающий процесс!
В коллекции «Город сбежавших невест» семь свадебных платьев.
– Девочки старались создать платье своей мечты, внести в него частичку себя и своего темперамента. Ведь каждая с детства мечтает примерить свадебное платье и покружиться в нем перед зеркалом.
А работа над коллекцией «Порушка - Параня» началась с головного убора.
– Решили сделать кокошники, - вспоминает Наталья Чернова. - Кокошник придает женскому образу шарм, а внешнему виду богатство. Основой костюма, кроме кокошника, стали накидка и юбка. Все они выполнены по индивидуальному эскизу каждой модели. За основу цветовой гаммы взяли темные цвета - бордовый, синий, изумрудный, фиолетовый, черный и зеленый. Накидки имеют разный фасон и декоративную отделку: от самой короткой до удлиненной ниже колена. Нижнюю часть костюма изготовили из юбок разных моделей, все они отдекорированы в одном стиле с накидками. Мы хотели показать русский народный костюм в современном прочтении.
Создай свой образ
В общей сложности ученицы Натальи Черновой создали уже 25 коллекций.
– Мы одни из первых участников республиканского конкурса театров моды «Новая линия». С 2004 по 2016 год мы представляли там свои коллекции и неизменно становились победителями, лауреатами дипломов 1-2-й степени. Участие в конкурсах - это обмен опытом. Показ и обсуждение коллекций воспитывают у детей интерес к творчеству, формируют эстетический вкус и потребность перенимать все наиболее полезное. Дети учатся переживать неудачи и радоваться достижениям, делиться впечатлениями и планами.
Кроме того, создавая коллекции одежды, девочки занимаются учебно-исследовательской работой. Восьмиклассницы Елизавета Егорова и Елена Васильева исследовали высоту каблука и его влияние на ноги. В результате девочки написали исследовательскую работу «Большая тайна женского каблука». А ученица 11-го класса Анастасия Шабалина исследовала чайные пакетики, их пользу и вред. С работой «Пакетики или не пакетики» девушка выступила на межрегиональной научно-практической конференции в поселке Лубяны в Татарстане, где заняла третье место. Девочки, которые посещают театр моды, успешно участвуют в школьных, районных и республиканских олимпиадах по технологии.
Сейчас, по словам Натальи Черновой, в театре занимается уже четвертый состав. Ученицы, окончившие школу, с благодарностью вспоминают счастливые годы, которые помогли им найти свое место в жизни и развить вкус в создании своего образа.
Наталья ВАСНЕЦОВА
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.