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Киясовский район преображается в лучшую сторону и обретает всё новые возможности для развития. Позитивные перемены коснулись разных отраслей.

6 апреля
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Глава Удмуртии Александр Бречалов поддержал традицию проведения республиканских сельских спортивных игр в Удмуртии и с 3 по 7 июля они впервые пройдут в селе Киясово. Подготовка к этому событию идет полным ходом. Ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и стадиона, приведение в нормативный вид отдельных зданий. Сегодня охват спортивно-массовой работой населения района составляет 36 процентов. Есть уверенность, что с введением в эксплуатацию новых спортивных объектов этот показатель возрастет.

Coat of arms of kiyasovo rayon (udmurtia) Киясовский район преображается в лучшую сторону и обретает всё новые возможности для развития. Позитивные перемены коснулись разных отраслей.

Третий раз Киясовская школа входит в число лучших сельских школ России. Здесь с большим успехом реализуется и проект по робототехнике. В прошлом году удалось значительно улучшить материально-техническую базу в данном направлении – благодаря Главе Удмуртии приобретены несколько новых комплектов, что еще больше повысило интерес ребят к кружку.

В прошлом году район достиг нового исторического максимума в производстве молока, превысив уровень 1991 года - валовой надой в сельхозпредприятиях и КФХ составил 19082 т.

В районе идет реализация крупного инвестиционного проекта ООО «Экоферма «Дубровское», специализирующегося на производстве высококачественной экологически чистой сельхозпродукции. Начато строительство мегафермы на 1200 коров, цеха по переработке молочной продукции, запланировано приобретение племенного скота, сельхозтехники, строительство жилья для специалистов. Общая сумма инвестиций в 2018 году - более 2 млрд. рублей.

С 2010 года перед органами местной власти стояла амбициозная задача - снять очередность на получение места в детские сады для детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, в 2018 году при поддержке республиканских властей ее полностью выполнили.

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