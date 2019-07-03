В семье студентов ИжГТУ Дмитрия Волкова и Алисы Белковой в апреле произошло пополнение – родился сын Гриша. Оба супруга получают профессию инженера, учатся на четвёртом курсе бакалавриата. Оформляя пособие на ребёнка, молодые родители узнали, что им положена и единовременная материальная помощь в размере 100 тысяч рублей. Уже через две недели после подачи заявления и всех необходимых документов эти деньги были у студенческой пары на руках.
Именно так работает инициированный Президентом страны нацпроект «Демография», основная цель которого – поддержка семей, в том числе молодых.
В Удмуртии за первые шесть месяцев 2019 года 45 студенческих семей получили такую «стипендию» за младенца – по сто тысяч рублей. Эта денежная выплата является мерой стимулирующего характера и направлена на повышение рождаемости в репродуктивном возрасте женщины до 25 лет и на снижение количества абортов.
Но вернёмся к нашим собеседникам.
Дмитрию недавно исполнилось 22 года, Алисе будет столько же в октябре.
– Тяжело ли совмещать учёбу с семейными обязанностями? – спрашиваю супругов.
– Тяжеловато было в первый месяц, но постепенно мы привыкли. Как раньше не спали во время сессии, так теперь проводим бессонные ночи с малышом. Если захотеть, то можно одновременно быть и студентами, и родителями, – говорит Алиса.
– Как планируете распорядиться деньгами?
– Для нас эта выплата стала первым шагом к собственному жилью. Но я считаю, эти деньги могут стать хорошей подушкой безопасности для студентов с детьми. Она даст время подумать, как закончить учёбу: взять академический отпуск, перейти на заочное отделение или же продержаться до окончания вуза на эти деньги, – говорит Дмитрий. – Немногие из тех, кто учится, могут совмещать учёбу, малыша и работу. Работа в любом случае будет нужна, когда родится малыш, ведь нужно обеспечивать свою семью самостоятельно. Выплата в сто тысяч рублей – стала кирпичиком в основание благополучия молодой семьи. Алиса и Дмитрий не боятся трудностей, потому что они счастливы. Счастливы с той самой минуты, когда их стало уже трое. А счастья, как известно, много не бывает: супруги хотят стать родителями как минимум дважды.
В ТЕМУ
В России в рамках национального проекта «Демография» с 1 января 2019 года студенческим семьям оказывается единовременная материальная помощь в размере 100 тысяч рублей при рождении ребёнка.
В Удмуртской Республике этот проект также успешно реализуется. Правительство региона установило порядок и условия оказания такой помощи. Её могут получить студенческие семьи, в которых каждый член семьи имеет доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Удмуртской Республике. С 9 июня 2019 года эта сумма составляет 19 298 рублей.
Студенческой является семья, в которой оба супруга или родитель, один воспитывающий ребёнка, зарегистрированы по месту жительства или месту пребывания в Удмуртии и обучаются по очной форме в образовательных учреждениях среднего профессионального или высшего образования, расположенных на территории Удмуртской Республики.
Один из супругов или родитель, один воспитывающий ребёнка, должен заполнить заявление по утверждённой форме и вместе с паспортом, свидетельством о рождении ребёнка, свидетельством о заключении брака, а также справкой, подтверждающей обучение по очной форме, принести в территориальный орган социальной защиты населения по месту жительства. Подробно порядок оказания единовременной материальной помощи студенческим семьям изложен в положении, утверждённом постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 апреля 2019 года № 150.
Единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей является одной из мер материальной поддержки семей с детьми в рамках Плана мероприятий по повышению рождаемости, поддержке семей с детьми в Удмуртской Республике на 2019–2024 годы, принятого распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 18 апреля 2019 года № 418-р.
ЦИФРА
45 студенческих семей получили материальную помощь в первом полугодии 2019 года
Татьяна Иванцова
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