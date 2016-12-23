Кинотеатр "Ижсталь" на центральной площади Ижевска приглашает в кино.
На правах рекламы.
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Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.