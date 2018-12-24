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Кино в хорошем качестве. Семь кинозалов открылись в Удмуртии в декабре

24 декабря
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В Удмуртии в 2018 году шесть муниципальных учреждений культуры получили по 5 млн. рублей на модернизацию кинозалов.

Они стали победителями очередного конкурса на получение финансовой поддержки, проводимого Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино). Цель конкурса — создать условия для показа национальных фильмов в населённых пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тысяч человек. Конкурс проводился с 19 января по 2 марта. Его итогом стало выделение средств 172 кинозалам в 56 регионах страны.

Финансовую поддержку в Удмуртии получили Культурный центр «Россия» (Глазов), ДК «Дубитель» (Можга), ДК «Звёздный» (п. Новый Воткинского района), Централизованная клубная система Камбарского района, а также Алнашский и Кезский районные дома культуры. Так, в Кезском доме культуры, по сообщению сайта газеты «Звезда», было получено кинооборудование для показа фильмов в формате 3D. А в Доме культуры «Дубитель» после торжественного открытия кинозала 13 декабря на большом новом экране был показан фильм «Движение вверх». Модернизация позволит можгинским зрителям увидеть новинки кино в обновлённом кинозале, сообщает официальный сайт Можги.

В конце прошлого года аналогичные средства получили кинозалы в Воткинске и Уве. Помимо федеральных средств (5 млн.), Дому культуры на улице Кирова в Воткинске было выделено дополнительно 5 млн. руб. из регионального бюджета, на которые были произведены ремонт кровли и зрительного зала ДК.

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