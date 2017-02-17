4 февраля в России начался XXIII национальный фестиваль «Золотая маска» - главный театральный процесс года. На этот раз параллельно с ним (с 17 февраля) будет идти программа «Золотая маска в кино», которая представит конкурсные спектакли и лучшие постановки прошлых лет. К «киномаске» присоединяются Ижевск и Глазов.
Регионы начинают и выигрывают
Программа нынешней «Золотой маски» вопреки многолетней традиции открылась не в столице, а в регионе – в Перми. На спектакль-открытие, оперу «Травиата» режиссера Роберта Уилсона и дирижера Теодора Курентзиса, в Пермь поехала едва ли не вся театральная элита страны. И хотя у пермских театров внушительная коллекция «масок», еще несколько лет назад это показалось бы вежливым жестом в адрес российской театральной провинции, где первоклассный театр существовал всегда, но уж точно не в том масштабе, что в Москве или Петербурге. Но сегодня это выглядит естественным и ненатужным. Екатеринбург, Новосибирск, Пермь, Красноярск стали полноправными театральными столицами. Глазов и Прокопьевск хорошо известны театралам в любой точке страны. В плеяде наиболее интересных режиссеров, выработавших собственный художественный язык, ставящих один за другим спектакли, становящиеся событиями, как минимум половина работают в «провинции».
Родившийся и выросший в Ижевске Тимофей Кулябин, шансы которого получить в этом году «Золотую маску» за лучшую режиссуру чрезвычайно высоки, поставил своих «Трех сестер» в Новосибирске. Режиссер Петр Шерешевский (бывший главреж ижевского драмтеатра) номинирован на «Золотую маску» не за один из своих петербургских спектаклей, а за поставленного в Норильске чеховского «Дядю Ваню». Дмитрий Егоров мог попасть на «Золотую маску» с ижевским спектаклем «Частная жизнь» по рассказам Зощенко, но был номинирован со своей воронежской премьерой. Главный режиссер театра «Парафраз» Дамир Салимзянов добавил на карту «Золотой маски» Глазов (спектакль «Процесс» получил сразу несколько номинаций).
Эффект приближения
Продолжать можно долго. Сам список номинантов уже который год подтверждает, что умный, талантливый, остро ощущающий пульс времени театр в России развивается не только в пределах МКАД. Но до сих пор точкой пересечения конкурсных спектаклей все же оставалась Москва. Новосибирцам было сложно увидеть спектакль из Екатеринбурга, челябинцам – спектакли из Удмуртии. Программа «Золотая маска в кино» позволяет в какой-то мере устранить эту несправедливость. Более 60 городов, в число которых вошли Ижевск и Глазов, включились в показы золотомасочных спектаклей на большом экране – если у нас нет объективной возможности увидеть эти постановки на сцене, то прямые трансляции остаются способом, наиболее убедительно приближающим нас к спектаклям. Причем приближающим в полном смысле – прямые трансляции не просто позволяют мгновенно сократить расстояние между городами и одновременно, минута в минуту с публикой в «живом» зале наблюдать, как разворачивается действие на сцене, но и благодаря съемке с нескольких камер дают возможность увидеть актерские работы на крупных планах. Увидеть малейшее движение лицевых мускулов и выражение глаз. Роскошь, которой зачастую бывают лишены даже зрители в театральных залах.
Золото «Маски»
В программу кинотрансляций (в Ижевске они состоятся в кинотеатре «Империя грез», а в Глазове – в Star Kinolux) вошли два спектакля, участвующие в конкурсе этого года и уже ставшие событиями театральной жизни страны, а также два спектакля-шедевра прошлых лет, уже получившие свои «Золотые маски» и до сих пор не теряющие живого нерва.
Откроется кинофестиваль 17 февраля прямой трансляцией из Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Московская сцена станет площадкой для спектакля екатеринбургского Театра оперы и балета «Ромео и Джульетта» в постановке Вячеслава Самодурова.
Этот балет – абсолютный рекордсмен нынешней «Золотой маски» по номинациям: он претендует сразу на восемь наград – за лучший балетный спектакль, работу хореографа, работу дирижера, лучшую женскую роль, лучшую мужскую роль (и тут заявлены сразу двое солистов!), лучшую работу художника и лучшую работу художника по костюмам в музыкальном театре.
Весь мир – театр
Действительно, чтобы состоялось это художественное высказывание, невероятную по объему и классу работу сделала и труппа екатеринбургского театра, и приглашенные мастера. Сценографию для «Ромео и Джульетты» создал британский художник Энтони Макилуэйн. Центральной метафорой для него стала шекспировская строка «Весь мир – театр, а люди в нем – актеры». На российской сцене он создал условные интерьеры лондонского шекспировского театра «Глобус» с тремя ярусами галерей, балконом над сценой и партером под открытым небом, который легко превращается в городскую площадь. Постановщик Вячеслав Самодуров подхватил тему, превратив персонажей спектакля в актеров этого псевдо-«Глобуса», репетирующих шекспировскую трагедию. Современные молодые юноши и девушки в рабочих трико разминаются, примеряют на себя образы и характеры средневековых веронцев и, внезапно охваченные стихией игры, становятся неразделимы с ними. Завершают преображение удивительные костюмы, созданные художницей Ирэной Белоусовой. На огромных полотнах по ее заказу были отпечатаны принты с картинами мастеров Возрождения, собранные в коллажи, с многократно повторяющимися лицами с полотен Боттичелли. Эти полотнища она задрапировала в прихотливые камзолы и платья с трехметровыми шлейфами (справляются с ними танцовщицы виртуозно).
Прозрачные исторические аллюзии всего лишь напоминают, насколько универсальна рассказанная история. Этот спектакль – и не «типичная классика» балета, и не радикальный эксперимент. Росток новаторства привит к классической основе так умело, что о спектакле восторженно отзываются и пуристы, и ценители новых форм. В дуэтах Ромео и Джульетты, как пишут критики, органично сочетаются открытая подростковая чувственность и чистосердечное целомудрие. В массовых сценах энергия стихии и угрозы создается в считанные секунды – в точном соответствии с музыкой Прокофьева. В хореографическом языке спектакля столько честного продолжения и развития традиции и при этом изобретательной выдумки, столько силы и органики, что Самодурова уже без обиняков стали называть лидером нынешнего поколения российских балетмейстеров (то, что у него уже есть две «Золотые маски» за его прежние постановки, только подчеркивает, что успех спектакля отнюдь не случаен; скорее, он - итог закономерной продолжающейся эволюции большого мастера).
«Ромео и Джульетта», открывающий серию трансляций спектаклей «Золотой маски», во весь голос заявляет тему подъема театра из регионов, мощно выросшего поколения и людей театра, и зрителей, для которых театр мирового уровня и «свой» театр – уже синонимы.
Театр становится ближе
Продолжит программу показов 22 марта один из признанных шедевров отечественного театра – огромный и по объему, и по заложенным в нем смыслам спектакль «Жизнь и судьба» Льва Додина, поставленный им десять лет назад в Малом драматическом театре – театре Европы (Санкт-Петербург). Масштабный роман Василия Гроссмана на сцене МДТ превратился в объемную, трагическую историю одной семьи в авторитарном государстве.
Главный герой, талантливый советский физик Виктор Штрум (Сергей Курышев) оказывается перед страшным выбором между послушанием Вождю и возможностью самоуважения, между самосохранением и совестью. Это спектакль о том, что смерть бывает физической, а бывает – внутренней, душевной, и каждому придется сделать выбор, какая из них наступит раньше.
Следующим спектаклем проекта «Золотая маска в кино» станет новаторская версия «Грозы» Островского в постановке главного режиссера БДТ (Санкт-Петербург) Андрея Могучего. Трансляция пройдет 2 апреля. Мы увидим спектакль, расширяющий привычные границы драматического театра, синтезирующий драму и современную оперу. Эксперт «Золотой маски» Вера Сенькина видит в нем балаганную и скоморошью стихию:
– Мир города Калинова у Андрея Могучего похож на мрачно-потешное ярмарочное представление. Персонажи появляются из темноты, словно ожившие герои с палехских шкатулок. Речь их напоминает то ли сказ, то ли частушку, то ли похоронную заплачку. Этот мир монохромен, изредка освещаем грозными всполохами молний. Он зловещ в своей архаичности и притягателен изысканной экзотичностью. У Могучего Катерина объясняется в любви на языке народной песни, схожей с птичьим воркованием. Природный язык непонятен шаблонному Борису, отвечающему Катерине оперными ариями. Между двумя голосами, как между двумя людьми, лежит пропасть.
Завершит программу 14 апреля еще один классический эпос российского театра – спектакль Мастерской Петра Фоменко «Война и мир. Начало романа». В этом спектакле сохраняется фирменный стиль «фоменок» - особое «легкое дыхание», естественная, ненарочитая одухотворенность всех присутствующих на сцене и удивительное обаяние героев, которые будто живут в особой реальности вне эпох.
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