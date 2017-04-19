Жители пяти регионов Урала находятся в зоне риска: в Удмуртия, Кировской, Курганской, Свердловской и Тюменской областях возможны весенние паводки. Такой прогноз дает всероссийский центр мониторинга чрезвычайных ситуаций «Антистихия». Связисты «МегаФона» подготовили сеть, чтобы в любой ситуации жители оставались на связи.
По предварительным данным, в зоне подтопления рискуют оказаться жители более 6000 населенных пунктов России.
С наступлением марта-апреля специалисты оператора ежедневно проверяют работу сооружений связи и средств аварийного энергообеспечения на территориях, где возможно затопление, контролируют состояние линейно-кабельных сетей и передвижных электростанций.
«Сотовая связь должна работать круглосуточно, 7 дней в неделю и 365 дней в году: это наша работа. Подготовка к паводку – тоже явление традиционное. Уверен, сеть «МегаФона» выдержит проверку стихией. Мы провели тестовые испытания стационарных дизель генераторных установок, которые обеспечивают электроснабжение базовых станций при веерном отключении внешнего электроснабжения, в полную готовность приведены машины повышенной проходимости и лодки», – говорит директор по эксплуатации сети «МегаФона» на Урале Владимир Глухов.
Специалисты предупреждают, что самое важное при возникновении внештатной ситуации – своевременное оповещение людей, находящихся в опасных зонах, что крайне сложно без предварительной надлежащей подготовки линий связи.
«МегаФон» также взаимодействует с МЧС России, местными администрациями для экстренного информирования населения об угрозе затопления или других чрезвычайных ситуациях посредством мобильной связи.
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