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Кастинг на конкурс красоты «Мисс Ижевск» прошел в столице Удмуртии

18 января
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Iergt gwwdk Кастинг на конкурс красоты «Мисс Ижевск» прошел в столице Удмуртии

В столице Удмуртии прошел кастинг на конкурс красоты «Мисс Ижевск». 15 января дирекцией конкурса были отобраны более 40 претенденток, сообщает пресс-служба администрации города Ижевска.

В течение предстоящих полутора месяцев девушек ждет серьезная проверка на прочность: начнутся репетиции, съемки, мастер-классы, занятия с визажистами, стилистами и парикмахерами.

Среди всех девушек дирекция конкурса выделила тех, кто не только соответствуют внешнему образу «Мисс», но обладает интеллектом, находчивостью, а также сильным характером и стрессоустойчивостью, поскольку участие в конкурсе требует сил и терпения. На кастинге девушки отвечали на провокационные вопросы, демонстрировали сообразительность и чувство юмора, читали стихи собственного сочинения и пели песни.

На вопрос о мотивах участия в конкурсе девушки отвечали по-разному: получение титула и регалий, борьба за главный приз, поиск славы и признания, реализация своего творческого потенциала и даже борьба со своими внутренними комплексами.

Фото: vk.com

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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