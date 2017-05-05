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Касса уходит в небо

30 апреля
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Новый порядок применения контрольно-кассовой техники называют шагом в будущее

Small 12956 146831052149 Касса уходит в небо

В 2017 году во всех регионах Российской Федерации начался поэтапный переход на новый порядок применения контрольно-кассовой техники, который призван полностью легализовать обороты торговли и услуг. О требованиях федерального законодательства в сфере применения ККТ и работе современной системы контроля 24 апреля 2017 года рассказал нашим читателям в интервью газете главный государственный инспектор контрольного отдела УФНС по Удмуртии Сергей Кочнев. В этом году мы попросили Сергея Александровича рассказать о том, как идет процесс перехода в нашей республике.

— Сергей Александрович, 1 февраля была важная точка отсчета в организации применения новых контрольно-кассовых аппаратов в торговле.

— Совершенно верно, 1 февраля 2017 года - это дата, до которой пользователи кассовой техникой могли добровольно перейти на новый порядок ее применения. С 1 февраля регистрация в налоговых органах контрольно-кассовой техники осуществляется только по новому порядку.

Регистрация ККТ является одним из обязательных требований к ее применению при осуществлении расчетов.

— Как можно получить регистрацию?

— Зарегистрировать ККТ можно через личный кабинет налогоплательщика, который размещен на сайте Федеральной налоговой службы. Это наиболее удобный способ регистрации. Не нужно ходить в налоговую инспекцию, все регистрационные действия возможно провести с компьютера из дома или офиса. Для этого необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и получить усиленную квалифицированную электронную подпись.

В случае если пользователь по каким-либо причинам не может или не хочет воспользоваться электронными сервисами для регистрации, он может обратиться с заявлением на бумажном носителе в любой территориальный налоговый орган Российской Федерации вне зависимости от места регистрации налогоплательщика или места осуществления деятельности.

— С переходом на новый порядок применения ККТ появляется посредник передачи данных.

— Новый порядок предусматривает передачу информации о расчетах с ККТ в режиме онлайн в налоговые органы через операторов фискальных данных. Это организации, получившие разрешение на обработку фискальных данных и их передачу в Федеральную налоговую службу.

С 1 февраля 2017 года при регистрации контрольно-кассовой техники заключение договора с оператором фискальных данных является обязательным, за исключением случаев, когда ККТ может применяться в автономном режиме, без передачи информации в режиме онлайн. Такая возможность в законе предусмотрена.

— В каких случаях?

— Если торговая точка или место осуществления расчетов расположены в местностях, удаленных от сетей связи.

Перечень удаленных от сетей связи местностей на территории республики утвержден приказом Минпромторга Удмуртской Республики от 18 января 2017 года № 3.

В соответствии с данным перечнем на территории Удмуртской Республики под обязательную передачу информации подпадают 10 населенных пунктов: города Ижевск, Глазов, Сарапул, Воткинск, Можга, Камбарка, поселки Балезино, Кез, Ува, Игра.

Вся иная территория республики относится к категории удаленных от сетей связи местностей, где возможно применение контрольно-кассовой техники без передачи информации в налоговые органы в режиме онлайн.

Перечень отдаленных от сетей связи местностей определен на основании критерия, утвержденного Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, а именно территории населенного пункта с численностью менее 10 тыс. человек.

— Вы располагаете данными, сколько налогоплательщиков уже прошли регистрацию новой ККТ в нашей республике?

— Так как до 1 июля должен завершиться первый этап перехода на новый порядок, в настоящее время идет активная фаза регистрации ККТ.

По состоянию на 24 апреля в Удмуртской Республике зарегистрировано более 4 тысяч единиц новой контрольно-кассовой техники.

— Говорят, что существует проблема с производством новой техники. К вам обращаются по поводу невозможности ее приобретения?

— Да, такие обращения поступают. При этом нельзя говорить о нехватке контрольно-кассовой техники, ее производители готовы поставить необходимое количество машин. Определенные трудности возникают с поставками фискальных накопителей.

В целях сокращения сроков поставок фискальных накопителей Приказом Федеральной налоговой службой от 30 марта 2017 года в реестр фискальных накопителей к уже существующей в реестре модели были дополнительно включены еще две модели ФН разных производителей, что в ближайшее время позволит обеспечить производство и поставки ФН в необходимом количестве.

— Допустим, человек купил какую-то вещь, фискальная техника сработала, данные о продаже ушли в налоговые органы. Человек пришел домой, ему товар перестал нравиться, он решил его возвратить. В этом случае у него не возникнет проблем с возвратом своих средств, а у продавца с налоговой службой? Фискальный накопитель не начнет упрямиться?

— Нет, проблем с возвратом денежных средств не возникнет. Порядок возврата денежных средств не изменился, наоборот, в связи с фиксацией всех кассовых чеков в электронной форме у оператора фискальных данных и соответственно в налоговой службе, продавец уже не скажет покупателю, что товар не приобретался в данной торговой точке.

— Вся процедура перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники, насколько мне известно, рассчитана до 2021 года. Какие следующие точки предусмотрены для очередных этапов внедрения новой контрольно-кассовой техники?

— До 1 июля 2017 года пользователи, которые обязаны были применять ККТ по старому порядку, обязаны перейти на новую кассовую технику.

Для отдельной категории налогоплательщиков предусмотрены более поздние сроки перехода, так, до 1 июля 2018 года на новую технику должны перейти:

  • индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения;

  • организации и индивидуальные предприниматели, налогоплательщики единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД);

  • лица, оказывающие услуги населению;

  • организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов.

Необходимо отметить, что в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон №171-ФЗ, устанавливающий порядок реализации алкогольной продукции, с 31 марта 2017 года реализация алкогольной продукции, в том числе пива осуществляется с применением ККТ вне зависимости от применяемой системы налогообложения и места реализации продукции.

Новые нормы предусматривают указание на чеке наименования товаров, работ (услуг), их цены за единицу с учетом скидок и наценок. Для предпринимателей, применяющих патентную и упрощенную систему налогообложения, а также систему налогообложения для сельскохозяйственных производителей и ЕНВД, данная обязанность возникает с 1 февраля 2021 года, за исключением реализации подакцизного товара.

— Зачем надо менять старый порядок применения ККТ на новый? Какие преимущества он несет?

— Во-первых, возможность проведения всех процедур по регистрации ККТ через личный кабинет без посещения налогового органа, что существенно экономит время и деньги налогоплательщика.

Во-вторых, использование инструментов бизнес-аналитики онлайн позволит эффективно управлять бизнесом. Налогоплательщики в онлайн режиме, через личный кабинет оператора фискальных данных могут отслеживать продажи, выручку как по магазину, так и по продавцам, что позволит многим повысить качество и доходность своего бизнеса.

В числе преимуществ - отказ от обязательного ведения форм первичной учетной документации, утвержденной постановлением Госкомстата от 25.12.1998 №132, в том числе отменяется ведение журнала кассира-операциониста и соответственно его заверение в налоговом органе.

Добросовестные налогоплательщики получают фактически отказ от проверок, так как налоговые органы посредством автоматизированной системы контроля будут видеть, где кассовая техника применяется, а где нарушается законодательство.

Кроме бизнеса, применение новой контрольной техники предоставляет более широкие возможности и для граждан.

В соответствии с требованиями закона на каждом чеке размещается QR-код, по которому покупатель может проверить достоверность кассового чека. Для проверки необходимо лишь загрузить в смартфон соответствующую программу, которая находится в свободном доступе.

— Значит, была у кого-то такая кассовая техника, которая работала незаконно?

— Налоговыми органами выявлялись случаи применения незарегистрированной ККТ, что в последующем приводило к отказам покупателям в возврате товаров или бухгалтерии отказывали работникам в возмещении понесенных расходов.

Подобные случаи при применении новой ККТ будут исключены.

Достоверность чека можно будет выявить уже в момент расчета.

Программный продукт по проверке чека также позволяет незамедлительно направить информацию о выявленном нарушении в федеральную налоговую службу.

— Ну, это некоторые считают зазорным, такое заявление сродни доносу.

— Ничего зазорного здесь нет. Мы говорим о вовлечении всего населения в гражданский контроль. Это очень важный момент, когда контроль за соблюдением требований законодательства на объектах торговли, оказания услуг осуществляют не только контролирующие органы, но и сами граждане.

Несомненным плюсом для граждан является возможность покупателя получить чек не только на бумаге, но и в электронном виде, что обеспечит сохранность чека продолжительное время.

— Но в данном случае надо сообщать номер сотового или какие-то другие данные.

— Для получения чека в электронном виде покупателю необходимо до осуществления расчета сообщить продавцу адрес электронной почты или номер телефона. Многих пугает, что данная процедура займет продолжительное время и создаст очереди. Однако программный продукт по поверке чеков, установленный на смартфоне, о котором мы говорили, предусматривает возможность шифрования данных адреса электронной почты или номера телефона, что позволяет продавцу моментально считать информацию.

— Есть уверенность, что у нас в Удмуртии смогут решить поставленные задачи по переходу на новую кассовую технику?

— Несомненно, в России будет функционировать новый порядок применения контрольно-кассовой техники, который позволит поднять на новый уровень отношения государства и бизнеса. На дворе XXI век, предоставляющий современные технологии, которыми человечество обязано воспользоваться для развития и движения вперед.

Фото: static-eu.insales.ru

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Автор статьи

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