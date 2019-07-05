Потери денег с банковских карт стали распространённым явлением в России. Чаще всего кражи и мошенничества происходят из-за излишнего доверия людей, когда к ним неожиданно обращаются по телефону или в социальных сетях. Обсуждение за круглым столом этой горячей темы состоялось в стенах управления Национального Банка по Удмуртской Республике.
Управляющая этим банком Татьяна Жиганшина считает, что такое обсуждение назрело. Статистика потерь у граждан неутешительная. В мае банковские работники проводили много разъяснительных бесед. И вот решили собраться, чтобы обменяться мнениями, как плотнее работать с клиентами, применять целый ряд банковских инструментов, отслеживать подозрительные транзакции.
Инициативу в такой встрече проявили сотрудники МВД. Заместитель начальника уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике полковник полиции Николай Никонов признаёт, что раскрываемость совершённых преступлений невелика (27 процентов). Но самое главное – не хватает действенной профилактики. Банки предлагают новые сервисы, а мошенники все новинки осваивают быстрее, чем обычные потребители. Уверенно освоили IP-телефонию, применяют сменные плавающие адреса, серверы находятся за пределами Удмуртии. Кражи с банковских счетов растут. По данным на 20 июня, из 1050 краж, зарегистрированных в республике с января, 753 кражи зафиксированы с банковских счетов. Кроме того, зарегистрированы 710 случаев мошенничества. С юридической точки зрения это разная квалификация преступных действий, но для потерпевшего выражается в итоге всё равно потерей денег. 70 процентов преступлений зафиксированы, когда изначально потерпевший получал телефонный звонок.
В расчёте на доверие
– Если раньше доминировали потери у клиентов Сбербанка, то сейчас потерпевшие есть во всех банках. Мошенники нацелены на незащищённые слои населения. В первую очередь, на пенсионеров. Как правило, им звонят и просят от имени службы безопасности банков пароли и номера карты. Мы по многим каналам сообщаем, что никакую информацию по картам давать никому нельзя, но доверие граждан безгранично. Сказываются, конечно, психологические уловки мошенников. Неожиданность звонка, доверительные интонации, – высказал своё мнение Николай Никонов. Заместитель начальника полиции УМВД по городу Ижевску Александр Корепанов уточнил, что в столице Удмуртии в этом полугодии каждое пятое зарегистрированное преступление – это различные мошенничества и кражи с банковских счетов граждан.
Рост такой преступности привёл к тому, что в межрайонном отделе полиции № 5 была создана специализированная следственная оперативная группа. Она действует с апреля.
В 20 процентах совершённых преступлений злоумышленники воспользовались сайтами объявлений. Причём было неважно: зашли вы на сайт как покупатель или как продавец. И в том, и в другом качестве нельзя по телефону называть информацию о своих банковских картах. Учтите, что никто из официальных банковских работников эту информацию по телефону у вас спрашивать не будет. Такими данными интересуются только злоумышленники.
Один из банковских работников привёл такое сравнение: «Относитесь к банковской карте, как к обычному кошельку. Вы же не передаёте ваш кошелёк прохожему, чтобы он рассматривал его содержимое. Лишний раз вы кошелёк не достаёте, так же надо поступать и с банковской карточкой».
Прозвучало высказывание от представителя филиала ВТБ-банка: «Краж иным способом не было в обозримом периоде. Потери произошли, когда клиент сам говорил злоумышленникам свои данные и реквизиты». По-прежнему применяется трюк, когда злоумышленники сообщают, что вы выиграли большой приз, но, чтобы его получить, нужно сделать небольшие проплаты. Как только вам говорят, что нужно заплатить, – прекращайте разговор. Нет сомнений, что надеются на вашу доверчивость. Сообщение о призе вы можете получить разным способом, но суть одна, поэтому и рассылка в мессенджерах вас не должна обмануть.
Менее распространенным стало заражение вирусами, когда пользователь компьютера или телефона переходит по подозрительным ссылкам. В таком случае списание средств произойдёт автоматически, если ваш гаджет соединён с банком. Видимо, пользователи активнее ставят антивирусные программы и стали более осторожны по отношению к непонятным ссылкам, то есть игнорируют их.
Есть примеры, когда создаются сайты-клоны известных банков. Их цель тоже в том, чтобы получить реквизиты ваших банковских счетов, если вы проявите невнимательность и начнёте заполнять документы (например, на кредит) на поддельном сайте.
Наверное, каждому знакомо по социальным сетям, что тот или иной ваш друг сообщает, что «его страница взломана». А перед этим у вас могли попросить от имени друга деньги, сославшись на правдоподобную ситуацию. Такие мошенничества сократились до пяти процентов, но всё же продолжаются. Поэтому и в соцсетях проявляйте осторожность и после просьбы о деньгах, если хотите помочь, то выходите на связь со знакомым вам человеком либо по телефону, либо иным способом. Такие рекомендации наверняка вы слышали не раз, просто не забывайте о них. Главный экономист экономического отдела Нацбанка по УР Алексей Шпилевой считает, что проблема предотвращения потерь требует постоянной внимательности. Современная техника позволяет подменять телефонные номера. То есть на вашем экране может высветиться реальный номер банка, но на самом деле звонок будет не оттуда. То есть реальный номер абонента может быть скрыт. Поэтому и в таких случаях требуется относиться к ситуации критически. Сразу же проверяйте, кто к вам обратился, самостоятельно позвонив в свой банк на «горячую линию». Звоните по тем номерам банка, которые у вас есть. Обычно обман люди понимают со второго раза, но один раз ошибиться очень легко, если вас застали врасплох и втянули в разговор. Собравшиеся за круглым столом банковские работники имеют опыт проведения профилактических бесед, применяли и оценивали видеоролики, подготовленные разными организациями. Даже о предпочтительных и неприемлемых интонациях (на разный взгляд) высказали свои мнения. Заинтересованность в теме у всех участников была неподдельная, поэтому договорились в июле провести деловое совещание, чтобы реализовать высказанные предложения.
Звонок в тему
Во время обсуждения за круглым столом на мой мобильный телефон поступил звонок с незнакомого номера. Я не стал принимать этот звонок, но, придя на рабочее место, перезвонил с городского стационарного телефона. Сославшись на название уважаемого банка (его представителей не было за круглым столом) автоответчик предложил мне ряд банковских услуг. Это было похоже на фальшивый колл-центр, по квалификации правоохранителей. Но вполне возможно, что звонок шёл от реального банка, как спам-рассылка в рекламных целях. И в том, и в другом случае совершенно правильно не принимать звонки с незнакомых номеров на мобильный телефон. Такую рекомендацию я получал не раз и вот научился ей следовать. Если же вы начали разговор, но с вас просят (пусть даже очень вежливо) пароль и конфиденциальные номера, то сразу прерывайте разговор и самостоятельно звоните в свой банк на горячую линию, чтобы излишне не волноваться. А можете и просто забыть о звонке, если вы не сказали собеседнику ничего о своих документах, номерах и паролях. Блокировка вредоносных сайтов ведётся, мониторинг подозрительных операций реализован, есть опыт Сбербанка по оперативным ответам на запросы правоохранительных органов. Этот опыт можно распространить и на другие банки.
ЦИФРА
1 миллиард 385 миллионов рублей – такова сумма несанкционированных переводов с банковских счетов граждан в 2018 году, по данным Центробанка России.
В Ижевске в первом полугодии каждое пятое зарегистрированное преступление – это различные мошенничества и кражи с банковских счетов граждан.
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