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Картина маслом

8 апреля
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Много лет находившиеся в опасных условиях живописные полотна из коллекции музея перевезены в центр Ижевска

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Многолетняя драматическая история с хранением фондов Удмуртского республиканского музея изобразительных искусств в непригодных для этого помещениях может, наконец, получить благополучную развязку. Депутаты Городской думы Ижевска приняли решение о безвозмездной передаче музею нежилого помещения на улице Лихвинцева, 46 для организации там фондохранилища.

Фонды музея – это более 13 тысяч единиц хранения, включающие живопись и графику отечественных и западных художников XVIII-XXI вв., иконы, предметы быта, исторические костюмы, фарфор, ювелирные изделия, работы мастеров декоративно-прикладных искусств. Музей обладает единственной в мире коллекцией искусства удмуртских художников.

По словам директора УРМИИ Веры Вахрушевой, спасительное для произведений искусства решение депутаты приняли в критичный момент:

– Мы были вынуждены искать площади под фондохранилище, так как часть нашей коллекции располагалась с 2011 года в самом большом выставочном зале музея. Но в начале марта 2019 года зал был затоплен во время обильного таяния. Тогда нам пришлось в экстренном порядке эвакуировать произведения искусства. При помощи главы города Ижевска Олега Николаевича Бекмеметьева и начальника Управления имущественных отношений Администрации города Ижевска Елены Львовны Банниковой мы смогли оперативно решить вопрос и перевезти коллекцию в помещение на Лихвинцева уже 7 марта, чтобы сохранить экспонаты и дождаться официального решения Гордумы.

Помещение под фондохранилище мы совместно с Министерством культуры УР искали достаточно долго – в течение трёх лет, но подходящих вариантов в республике не было. Благодаря Правительству Удмуртской Республики, в частности, первому заместителю Председателя Правительства УР Александру Александровичу Свинину, нам предложили варианты муниципальных помещений на выбор. Всего было предложено 5-6 помещений, но лишь одно соответствовало требованиям для организации фондохранилища. Остановившись на данном варианте, мы начали юридическое решение вопроса по передаче помещения из муниципальной собственности в республиканскую, так как Музей относится к республике.

Помещение общей площадью 130 квадратных метров в цокольном этаже жилого дома по улице Лихвинцева, 46 удовлетворяет основные требования к хранению музейных предметов, оно готово для использования и не нуждается в ремонте.

Сейчас помещение распланировано под размещение стеллажей для хранения коллекции. В основном это произведения живописи, которые очень чувствительны к перепадам температур и уровня влажности.

В настоящее время кровля над основным зданием на улице Кирова, 128 и большой зал требуют капитального ремонта. Мы надеемся, что ремонт удастся осуществить, в том числе, благодаря спонсорским средствам, а также поддержке Министерства культуры Удмуртии, и помощи Правительства республики. Это даст возможность увеличить экспозиционное пространство музея на 100 квадратных метров и позволит проводить новые масштабные проекты: федеральные выставки, концерты, спектакли, лекции.

Сейчас мы все силы направим на ремонтные работы для того, чтобы к осени открыть это пространство для посетителей, так как мы планируем принять участие в торжествах к празднованию юбилея Михаила Тимофеевича Калашникова.

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Автор статьи

Алиса ЧУДОВА Все материалы этого автора

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