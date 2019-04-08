В Удмуртии создадут корпус волонтеров для организации празднования Дня Победы Принимать заявки от всех желающих начали 6 апреля....

Театры, выставки и концерты станут доступнее всем регионам России Законопроект об упрощении процедуры госзакупок в сфере культуры принят в первом чтении....

Пригласительный билет. Приглашение на культурные мероприятия, запланированные в Ижевске в ближайшее время....