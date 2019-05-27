Среди нас есть люди, которые ежедневно доказывают, что необязательно иметь суперспособности, чтобы спасти мир. Их вряд ли вычислят любители комиксов и поклонники бэтменов. Очень часто это самые обычные люди, которые берут на себя такую ответственную работу. Мы привыкли называть их спасателями, и именно они – настоящие супергерои в жизни.
Подобно своим киношным «братьям по цеху» – они меняют «гражданку» на спецформу, совершают очередной подвиг и тихо уходят, не придавая никакой огласки спасению жизни. Они тратят своё личное время и ресурсы, чтобы остальные были в безопасности. Одни из них – члены общества спасения на водах в Удмуртии. За последние 8 лет им удалось спасти на водоёмах более 200 человек и предотвратить сотни несчастных случаев.
О каждодневных подвигах спасателей-добровольцев, их значимости во все времена и вкладе Общества спасения на водах Удмуртии (ОСВОДа) в победу в Великой Отечественной войне шёл разговор на радио «Моя Удмуртия». Ведущие программы «Карлутка» Энвиль Касимов и Наталья Морозова встретились в студии с председателем центрального совета РОО «Общество спасения на водах в Удмуртской Республике» Владимиром Черниковым.
На волнах радио
Наталья Морозова: Владимир Георгиевич, среди прочих ваших наград есть значок «Почётный радист России». Расскажите, какую лепту вы внесли в развитие телерадиовещания Удмуртии?
Владимир Черников: По окончании своего первого высшего образования, приборостроительного факультета ИжГТУ, в 1994 году, я устроился в «Удмурт Телеком» на Ижевский городской радиотрансляционный узел и проработал там 22 года.
В республике на тот момент была выстроена уникальная система оповещения, не имевшая аналогов в мире. Сейчас люди в основном слушают эфирные приёмники в машинах, работающие от аккумулятора, либо в помещении от электричества. Но если электричество пропадёт, то люди больше не смогут слушать радио. А проводное вещание, которым мы занимались, энергонезависимое. И даже если в микрорайоне не будет электроэнергии, первая кнопка всё равно будет работать. А ещё уникальность в том, что в разные районы города могут транслироваться разные программы. В эфирном случае это невозможно.
Кроме этого, мы ещё занимались системами оповещения и кабельным телевидением, которое тогда только-только начинало развиваться.
Наталья Морозова: Ваше второе образование – экономическое. Вам наскучило радио и телевидение?
Владимир Черников: В работе мне приходилось заниматься не только техникой. Особенно в то время, когда был членом правления Ассоциации кабельного телевидения России. Мы разрабатывали правила оказания услуг, проект федерального закона о кабельном телевидении, концепцию перевода на цифровое телерадиовещание… Приходилось заниматься и техникой, и экономикой, и контентом. Тут мне и понадобилось высшее образование в сфере экономики. А в прошлом году получил ещё третье образование в УдГУ по специальности социология управления.
Наталья Морозова: Как вы оказались в ряду спасателей ОСВОДа?
Владимир Черников: У того, кто занимался радио или телевидением, есть два варианта: либо он влюбляется в это на всю жизнь, либо ему это надоедает. Я влюблён и в то, и в другое. Но поскольку я стал постепенно переходить в работу различных некоммерческих организаций, то эта деятельность перевесила всё остальное в моей жизни. Проводное вещание неумолимо уходит в прошлое, уменьшается число пользователей кабельного телевидения. По городу осталось около 7 тысяч радиоточек из когда-то существовавших 240 тысяч. А безопасность на воде – актуальная тема на все времена.
Тем более спасение на воде мне было не чуждо. В молодости я занимался академической греблей на Ижевском пруду. Нас в обязательном порядке отводили в бассейны: перед выходом в открытый водоём мы сдавали нормативы по плаванию. Уже тогда мне довелось помогать сотрудникам ОСВОД РСФСР в деле по предупреждению происшествий на воде.
Опасная стихия
Наталья Морозова: Почему появилась потребность возрождения ОСВОДа в регионе?
Владимир Черников: ОСВОД в своё время был сильно развитой организацией: и в царский, и в советский период. Общество образовалось в 1872 году по инициативе кронштадтских моряков. Тогда оно называлось Обществом подания помощи при кораблекрушениях. Учитывая его вклад в сохранение безопасности на воде, Николай II учредил 22 мая день ОСВОД, который значился в царских календарях. Эта дата до сих пор отмечена красным в календаре профилактических дат.
В 90-е годы ВОСВОД перестал существовать. Кривая статистики утонувших резко пошла вверх: их количество стало в разы больше. В то время в стране начало образовываться МЧС, которое в какой-то мере занялось этим вопросом. Были созданы поисково-спасательные отряды. Но их сил было недостаточно.
ОСВОД Удмуртии раньше охватывал всю республику: в него входило 190 тысяч индивидуальных и 270 коллективных членов, 820 первичных организаций, ими контролировалось 150 пляжей. А сегодня только 12-15 пляжей. Представьте разницу! Поэтому в 2011 году было решено возродить ОСВОД в Удмуртии.
Энвиль Касимов: Какие основные причины трагедий на воде в Удмуртии?
Владимир Черников: Они такие же, как и везде. Чаще всего это употребление алкоголя перед плаванием. 40% взрослого населения из всех утопающих уходят под воду из-за нетрезвого состояния. Утопления – это вторая по частоте причина смерти от несчастного случая во всём мире. Первая – ДТП, третье место занимают пожары. В мире ежедневно тонут 1,5 тысячи человек. На самом деле это серьёзная проблема, просто о ней не всегда задумываются.
Недопонимание взрослыми этой проблемы ведёт к росту детской смертности. Недостаточная профилактика, незнание правил безопасности, отсутствие контроля и навыков спасения – всё это причины утопления детей.
Наталья Морозова: Правда, что утопающий не может громко звать на помощь и размахивать руками, как мы привыкли это видеть в фильмах? Вместо этого он тихонько уходит под воду, и никто этого не замечает.
Владимир Черников: Это называется ларингоспазм – из-за сокращений мышц гортани в организм не попадают воздух и вода, происходит «сухое» утопление. А бывает громко: и кричат, и размахивают руками, но при этом большой риск захлебнуться водой. Особенно часто это встречается у детей. Они любят баловаться, незаметно тянут друг друга под воду, а от неожиданности человек может не успеть среагировать и захлебнуться, причём на самой небольшой глубине.
Каждодневный подвиг
Энвиль Касимов: Мы отметили главный праздник в стране – День Победы. Как ваша семья участвовала в войне? И как ОСВОД помог приблизить победу советских солдат?
Владимир Черников: В России нет семьи, незатронутой войной. Не была исключением и наша. На фронте воевали оба деда. Один погиб в сражении, второй вернулся, но умер от ран. Обе бабушки работали в тылу. Одна здесь, в Ижевске, на скорой помощи, а после войны в Медведево – в госпитале для офицерского состава.
Воссоздание после Гражданской войны в стране ОСВОДа, безусловно, пригодилось не только в спасении и безопасности на водных объектах. В начале войны ОСВОД Удмуртии подготовил много аквалангистов, минёров и морских пехотинцев для Вооружённых сил страны. На фронт уходили люди уже имеющие опыт работы на водных объектах.
При этом когда все мужчины ушли на войну, обязанности ОСВОДа полностью взяли на себя женщины. Они продолжили работу и по спасению, и по обучению. Всего на фронт ушло порядка 5 тысяч членов ОСВОДа Удмуртии.
Кроме того, в 1943 году после окончания Сталинградской битвы, ОСВОД Удмуртии взял шефство над Обществом спасения на водах Сталинграда и передал ему катера, спасательное оборудование, денежные средства, помогал воссоздавать спасательные посты.
Энвиль Касимов: Какую роль выполняет ОСВОД Удмуртии сегодня?
Владимир Черников: Сейчас у нас 125 спасателей-добровольцев. Деятельность многоплановая: кто-то обучает спасать людей, кто-то ходит с профилактическими лекциями по предприятиям, кто-то дежурит на спасательных постах, кто-то патрулирует акватории и дикие пляжи.
Недавно у нас появилось новое «крыло» – дайверы ОСВОД. Но они не просто занимаются дайвингом, они чистят водоёмы Удмуртии: убирают береговую линию, выносят со дна мусор, создают безопасные условия для отдыха.
Стать спасателем с нуля
Наталья Морозова: Кто может попасть в ряды ОСВОД?
Владимир Черников: Любой желающий старше 18 лет. Научим и плавать, и делать сердечно-лёгочную реанимацию – всё зависит от того, какую роль человек хочет выполнять. На сегодня к нам чаще подключаются мужчины. Но есть яркие примеры девушек-спасателей. В Глазове, например, несколько лет подряд дежурила Маша Пепеляева. Она несколько раз сама спасла людей на пляже.
Энвиль Касимов: Три правила, которые нужно знать каждому, чтобы не попасть в несчастный случай.
Владимир Черников: Первое – безусловно, не нужно лезть в воду в пьяном состоянии. Второе – избегать диких пляжей, купаться только в организованных местах, где есть спасатели, медпункт и проверенное дно. Третье – не оставлять без присмотра детей.
Энвиль Касимов: И напоследок расскажите нам анекдот об ОСВОД.
Владимир Черников: Чтобы было и смешно, и полезно. Один человек говорит другому:
– Ты для меня такой друг, что если б мы тонули, и у нас был бы один спасательный круг, я бы по тебе потом очень скучал.
Но давайте разберём эту шутку. На самом деле спасательный круг позволяет держаться на воде четырём взрослым людям, для этого у него по бокам есть специальные верёвочки – леера.
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