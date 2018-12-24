Праздник хоккея **На протяжении месяца любители хоккея в Удмуртии были свидетелями грандиозного спортивного праздника...

Готовится трасса к «Ижевской винтовке». Снег у зимы не выпрашивают С утра 20 декабря мы побывали на биатлонном комплексе имени генерала Демидова. ...

В Ижевске открылся новый спортивный комплекс **Сегодня в Ижевске открыли аэрокомплекс SkyFly - современный высокотехнологичный спортивный комплекс...