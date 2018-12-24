Соревнования, в которых отличились спортсмены Удмуртии, прошли с 14 по 16 декабря в Уфе. В рамках XV Международного форума боевых искусств проводились соревнования по всестилевому каратэ, комбат самообороне, тхэквондо, сумо, борьбе на поясах, ушу, кикбоксингу. В соревнованиях участвовали свыше 2000 человек из России, Анголы, Армении, Азербайджана, Киргизии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии.
Сборная команда Удмуртии, в состав которой вошли спортсмены из Ижевска, Можги и Сарапула, выступала на соревнованиях по всестилевому каратэ и комбат самообороне. По комбат самообороне команда заняла 2 общекомандное место (2 золотых, 1 серебряная, 2 бронзовые медали) и 12 медалей по всестилевому каратэ (8 золотых 1 серебряная, 3 бронзовые медали).
Фото izh.ru
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