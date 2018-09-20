Накануне Дня оружейника в обновлённых цехах и строительных площадках ИМЗ побывали журналисты республиканских СМИ.
Ещё совсем недавно деревообрабатывающее производство завода было разбросано по шести корпусам. Сегодня это единый деревообрабатывающий центр замкнутого цикла. В общей сложности для его оснащения было закуплено 20 единиц нового высокотехнологичного оборудования: лазерные комплексы, деревообрабатывающие центры с ЧПУ, сушильные и окрасочные камеры с online—мониторингом работы. Инвестиции в проект превысили 1 миллиард рублей.
— Это большой комплексный проект, в рамках которого мы не только установили новое оборудование, но и капитально отремонтировали корпус и улучшили бытовые условия труда рабочих. Ввод в строй этих мощностей позволил закрыть деревообрабатывающее производство на площадке концерна «Калашников», а все заказы были переданы на Ижевский механический завод. Новый деревообрабатывающий центр позволяет нам выпускать приклады, цевья и ложи для спортивно—стрелкового и охотничьего оружия на уровне лучших мировых производителей при существенном сокращении операционных затрат. Это позволило нам увеличить производство базовых моделей нашего оружия и создавать новые виды продукции, — подчеркнул управляющий директор ИМЗ Александр Гвоздик.
Так в 2018 году на предприятии впервые началось производство охотничьих карабинов. Это изделия «Лось» и «Барс». В конце года начнётся выпуск нового карабина «Соболь», ещё три вида карабинов планируется запустить в производство в 2019 году.
Новозавода, но не единственный. В настоящее время на предприятии ведётся обновление литейного производства на базе действующего корпуса.
— Ижевский механический завод определён центром металлургических компетенций Концерна «Калашников», — подчеркнул руководитель центра Дмитрий Косов. — Литьё, производимое нашим заводом, потребляется всеми предприятиями, входящими в холдинг. В перспективе мы планируем и дальше развивать технологические и технические компетенции, осваивая передовые технологии производства литьевых заготовок, не только удовлетворяя собственные потребности группы компаний, но и выходя на рынок.
Ещё один масштабный проект — модернизация оружейного производства. Уже в следующем году оно переедет в самый большой корпус завода.
— Корпус был построен еще в 70— годы прошлого века, — рассказывает главный архитектор ИМЗ Иван Николаев. — Раньше здесь производились комплектующие для «Москвича» и мотоциклов «Иж—Юпитер». Долгое время он был законсервирован. Сейчас здесь ведётся полная реконструкция. Общая площадь цеха порядка 50 тысяч кв. метров, в перспективе здесь разместятся участки сборки, механический и участок термообработки, то есть все оружейное производство будет сконцентрировано на одной площадке. Сегодня оно раскидано по нескольким цехам. Будут обновлены все бытовые помещения для работников, а также столовая.
По словам коммерческого директора ИМЗ Олега Сапожникова, запустить новое производство планируют в 2019 году к Дню оружейника. С его запуском Ижевский механический завод сможет существенно увеличивать выпуск спортивного и охотничьего оружия.
— Это даже не реконструкция, — подчеркнул Олег Сапожников. — Это строительство нового предприятия с новыми технологиями, с новыми принципами организации производства. Сейчас мы ежегодно производим порядка 600 тысяч стволов всех видов оружия, 50 процентов из них отправляем на экспорт. Запуск нового производства позволит увеличить выпуск спортивного и охотничьего оружия на 10—15 процентов ежегодно. При этом мы существенно снизим затраты. Это позволит нам ещё более уверенно чувствовать себя на рынке и составить конкуренцию лучшим европейским оружейным брендам.
Также на предприятии запущен проект по организации нового производственного участка для подготовки к серийному производству пистолета Лебедева. Его серийное производство начнётся уже в следующем году.
От первого лица:
Управляющий директор ИМЗ Александр Гвоздик:
— Сейчас предприятие выпускает львиную долю всего российского стрелкового оружия, а также производит спецтехнику и гражданскую продукцию, в том числе электрокардиостимуляторы, упаковочное и геофизическое оборудование, микроэлектронику. Мы экспортируем свою продукцию в Африку, Южную Америку, Европу, Турцию. Конечно, ситуация с западными санкциями не могла не сказаться на деятельности предприятия. Но мы продолжаем развиваться, осваиваем новые виды продукции, ищем новые рынки сбыта. При этом продолжаем укреплять материальную базу завода. Только в этом году объём инвестиций в модернизацию производства составит более 5 миллиардов рублей. После литейного и оружейного производства мы вплотную начнем заниматься обновлением пистолетного производства. Это серьёзный сегмент в нашей производственной корзине.
Помимо этого, недавно мы защитили очередной инвестиционный проект на сумму более 250 миллионов рублей на производство спецтехники. Активно развиваем направление производства медицинской техники. Буквально на подходе новая модель трёхкамерного электрокардиостимулятора и уже поставили на производство аппарат терапевтической гипотермии — для охлаждения головного мозга.
Кроме того, мы полностью модернизировали заводскую котельную, которая отапливает сегодня почти 30 процентов Первомайского района Ижевска, автотранспортный цех, проходную, построили новый склад СИЗ (средств индивидуальной защиты). Сейчас планируем внедрить там систему «электронная очередь», а также открыть большой современный комбинат питания в новом здании оружейного производства.
Наряду с этим мы активно занимались развитием IT—инфраструктуры завода. Изменили на предприятии управленческую модель и централизовали систему планирования. В том числе применяем инструменты мониторинга «узких мест» согласно методологии «бережливого производства», активно внедряем на предприятии современную производственную систему.
Справка «УП»
Ижевский механический завод был основан 20 июля 1942 года. Первыми выпускаемыми изделиями стали противотанковые ружья известных советских оружейников В.А. Дегтярева и С.Г. Симонова, револьвер «наган», самозарядный пистолет ТТ Ф.В. Токарева. За годы войны было выпущено более 130 тысяч противотанковых ружей, 1,3 миллиона пистолетов и револьверов, 250 тысяч осветительных ракетниц и других видов военной техники.
В 1953 году прекращается производство пистолета ТТ и разворачивается серийное изготовление армейского пистолета Макарова (ПМ). Начиная с 1958 года, создаются наукоёмкие производства по выпуску ракетной техники, электронных систем управления и другой продукции военного назначения (противотанковые управляемые снаряды и ракеты, переносные зенитные комплексы и др.), которые и по настоящее время остаются определяющей специализацией и основой перспективного развития предприятия.
Сегодня заводом серийно выпускается более 50 моделей оружия для охоты, занятий спортивной стрельбой и личной самообороны.
Гладкоствольные ружья, нарезные винтовки и карабины, пистолеты различных калибров, а также все виды пневматического оружия – всё это разработки собственной конструкторской школы.
Из боевого стрелкового оружия собственными разработками, принятыми на вооружение, являются модернизированный (12—зарядный) пистолет Макарова – 1990 г. и 18—зарядный пистолет Ярыгина, калибр 9х19 – 2003 г.
Помимо оборонной и оружейной тематики, Ижевский механический завод в разные годы освоил выпуск большого количества изделий гражданского назначения — двигатели к мотоциклам «Иж—Юпитер», комплектующие для автомобилей «Москвич», «Ода» и «Жигули», горно—шахтное оборудование, фасовочное оборудование, электрокардиостимуляторы, электроинструмент и многое другое.
Фото Карипов Э.
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