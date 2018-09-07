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«КапустаDay» объединит уличные театры

7 сентября
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Вместо сцены – улица, а вместо декораций – городские площадки. В предстоящую субботу, 8сентября, в Сарапуле пройдёт IV открытый фестиваль уличный театров «КапустаDay».

Lkqqqspcfm0 «КапустаDay» объединит уличные театры

В фестивале примут участие ижевский театр «Птица», театр в гриме De Bufo из Уфы и традиционно Сарапульский драматический театр и театр-студия «Точка».

«КапустаDay» начнётся 8 сентября с костюмированного шествия от ДК Радиозавода до набережной. После чего горожане и гости Сарапула увидят разнообразие театральных форм: «Театр улиц», «Театр Импровизации», «Театр Песни», «Театр-Перфоманс» и «Театр Ритма». Свои произведения участники фестиваля смогут представить на творческих площадках: «Театр художественного слова» (чтение заранее подготовленных литературных произведений), «Открой Рот» – чтение произведений «с листа» (подготовленные организаторами), «Авторский театр» - чтение собственных сочинений авторов. Кроме этого, во время фестиваля пройдет отборочный тур всероссийского чемпионата по чтению вслух - «Открой Рот». Такие соревнования по красивому чтению проходят в более чем в 110 городах России.

Кроме театров, на улицах Сарапула творческие коллективы проведут арт-мобы, флеш-мобы, представят хореографические и вокально-хореографические композиции. Фестиваль стремится объединить творческую среду всего города.

Отметим, самый первый фестиваль уличных театров в Удмуртии состоялся пять лет назад в Ижевске, а 5 сентября 2015 года это яркое событие «переехало» в Сарапул. Организаторам осеннего фестиваля был Сарапульский Драматический театр. В 2018 году преемниками и идейным вдохновителем является театр-студия «Точка».

Программа фестиваля:

15:00 - костюмированное шествие от ДК Радиозавода до Набережной;

16:00 - открытие фестиваля;

16:30 - работа основной площадки (выступление гостей и театральных коллективов), вокальная и хореографическая площадки, интерактивы со зрителем;

19:30 - подведение итогов и награждение;

20:00 - дискотека на набережной.

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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