Агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики – самый молодой институт исполнительной власти Удмуртии, оно создано в сентябре 2015 года. Тем приятнее отметить достижение его коллектива.
Выполняя поручение Президента Российской Федерации Владимира Путина, наша республика первой в Приволжском федеральном округе выполнила работу по формированию Единого государственного реестра объектов культурного наследия России.
– Все 305 объектов культурного наследия нашей республики занесены в реестр. Этот результат стал возможен благодаря планомерной систематической работе,– отметил на встрече с журналистами руководитель агентства Юрий Перевозчиков.
На контроле еще одно президентское поручение, имеющее знаковый характер. Оно касается установления границ объектов, разработки и утверждения соответствующих проектов зон их охраны. А это дело дорогое и хлопотное. Самая дискуссионная и проблемная ситуация в Ижевске. Проект охраны зоны памятников истории и культуры города был разработан еще 30 лет назад, и 15 марта исполнится ровно четверть века, как этот документ вступил в силу. Однако в связи с новшествами в российском законодательстве, новыми градостроительными требованиями проект безнадежно устарел и вошел в противоречие с федеральным законом. Прописанные в нем регламенты не обладают той четкой определенностью, которая позволяла бы регулировать градостроительную деятельность.
– Мы провели даже некоторые историографические изыскания по поводу того, как был разработан и утвержден проект зоны охраны 1992 года, – говорит Юрий Перевозчиков. – И, к сожалению, не нашли тех материалов, которые бы подтверждали, что он в то смутное время был принят в установленном порядке, согласован с Министерством культуры Российской Федерации, с Обществом охраны памятников. Проект в советское время получил гриф секретности, поскольку Ижевск был закрытым городом, не был опубликован, что ограничило доступ к нему всех граждан России.
Поэтому мы подготовили проект постановления Правительства Удмуртской Республики об отмене постановления 1992 года. Пока не вступил в силу новый проект зон охраны столичных объектов культурного наследия, его функции будет выполнять Закон о защитных зонах от 3 октября 2016 года. В соответствии с законом они устанавливаются в радиусе от 100 до 200 метров от внешней границы здания и должны встать на защиту памятников столицы Удмуртии.
Реставрация по заявкам
1 марта стартует заявочная кампания в федеральную целевую программу «Культура России» по объектам, которые могут быть профинансированы за счет средств федерального бюджета. В мониторинг этой программы включаются объекты культурного наследия, находящиеся в федеральной собственности, а также объекты религиозного назначения, находящиеся в собственности религиозных организаций. В заявочную кампанию этого года Удмуртия намерена включить разработку проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ в архитектурных шедеврах архитектора Дудина – Арсенале и Александро-Невском соборе в Ижевске. Будет запрашиваться поддержка и на реставрацию Пожарной каланчи и Воскресенской церкви в Сарапуле. Оба эти объекта федерального значения, на них уже разработана проектно-сметная документация. Кстати, Воскресенской церкви в этом году исполняется 200 лет, и это был бы очень достойный подарок горожанам и всей республике, потому что Воскресенский храм успешно используется в рамках туристического кластера «Камский берег».
Планируется направить заявку и на проведение ремонтно-реставрационных работ на здании этапной тюрьмы в селе Зура, где содержались по пути следования в сибирскую ссылку многие декабристы. Еще одна очень важная заявка касается границ территорий археологического наследия сразу нескольких районов – Сарапульского, Воткинского, Шарканского и Малопургинского.
Квартал на набережной
Для Ижевска задача сохранения наследия оружейников связана не только с историческими зданиями Главного корпуса завода и Генеральского дома. Немногочисленные остатки деревянной застройки набережной Ижевского пруда являются неотъемлемой частью истории города.
Наиболее логичным и справедливым было бы сохранить небольшой участок на улице Милиционной. Осталось три-четыре дома на переулке Широком. Дом мастеровых Вознесенских, например, сохранил многие элементы старого Ижевска начала XX века, многие реалии, которые могли бы стать началом музейной экспозиции. Объекты культурного наследия на набережной пруда находятся в неподобающем состоянии. Речь идет и о доме, котором жил Иван Дмитриевич Пастухов. Главный вопрос, касающийся судьбы этого дома, – каково его будущее, в каком виде он будет существовать. Возможно, в нем будет музейная составляющая, отражающая события Ижевско-Воткинского восстания.
В разработках проекта набережной 2005 года, которые были сделаны архитектором-реставратором Сергеем Александровичем Макаровым, предлагалось не только оставить деревянную застройку мастеровых, но и возродить в дереве дома, которые были на набережной для инженеров. Там был так называемый дворец Дудина в стиле деревянного ампира. Идея реализации разработанной Музеем города Ижевска концепции создания на набережной квартала оружейников с деревянными строениями находит понимание руководства республики. Не только для нас, но и для будущих поколений важно сохранить память о том, как начинался завод.
10 марта агентство совместно с архитектурно-этнографическим музеем-заповедником «Лудорвай» проведет рабочее совещание специалистов и экспертов, на котором будут рассмотрены пути и методы сохранения памятников деревянного зодчества Удмуртии.
Годы знаковых событий
В этом году будет отмечаться 155-летие Ивана Аполлоновича Чарушина, архитектора, автора нескольких десятков храмов и гражданских зданий на территории Удмуртии. В ряду наиболее известных его творений – Свято- Михайловский собор. Так совпадает, что нынче исполняется 110 лет со дня его возведения на средства ижевских рабочих и 10-летие освящения возрожденного храма патриархом Алексием II. Определенные мероприятия будут готовиться митрополией, но и агентство также намечает совместно с Союзом архитекторов и Удмуртским государственным университетом провести в мае конференцию, посвященную жизни и творчеству Ивана Чарушина. Отрадно, что это находит поддержку и в районах республики, где есть здания, построенные по его проекту.
В год столетия Октябрьской революции агентство намечает вести мониторинг объектов культурного наследия и памятников, связанных с деятельностью революционных вождей и ходом революционных событий в нашей республике. Одно из интересных мероприятий планируется в связи с извлечением «капсулы времени», заложенной на Монументе боевой и трудовой славы, посвященном боевому и трудовому подвигу ижевских машиностроителей в годы Великой Отечественной войны. Капсула содержит послание комсомольцам 2017 года. Это мероприятие планируется провести в саму годовщину Октябрьской революции.
– 2019 год – год столетия Михаила Тимофеевича Калашникова. На ближайшую пятилетку у нас есть четкие ориентиры, к которым будем привязывать всю нашу деятельность, – заявил Юрий Перевозчиков, завершая пресс- конференцию.
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