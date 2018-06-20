В спортивном мероприятии участвовали и студенты Удмуртского колледжа государственной и муниципальной службы, а также дети младшего и среднего школьного возраста, для которых были установлены особые номинации.
Участники соревновались в традиционных видах казачьих единоборств: стрельбе из лука, рубке лозы, борьбе на поясах и др. Всем по душе пришлось и совместное общение вокруг вечернего костра с зажигательными казачьими песнями и угощение, приготовленное прямо тут, на костре, в больших котлах.
В эти же дни состоялось освещение казачьего храма в этом селе, в котором все также приняли участие.
Нынешний год является юбилейным для уроженки с. Кокман знаменитой актрисы О.Л.Книппер-Чеховой, широкая общественность отмечает 150 лет со дня ее рождения – событие, которое также не могло остаться незамеченным гостями села. В сохранившемся по сей день Чеховском саду в с. Кокман в этот юбилейный год казаки, студенты и транспортные полицейские высадили липки, которые вскоре будут снабжены памятными табличками с указанием высадивших молодые деревца организаций.
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