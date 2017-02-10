На внеочередной сессии Государственного Совета под председательством Владимира Невоструева, которая прошла 9 февраля, депутаты одобрили кандидатуру Рафиса Касимова на должность заместителя Председателя Правительства республики. В ходе тайного голосования «за» высказались 62 парламентария, «против» — 12.
Представляя кандидатуру Рафиса Касимова на утверждение, Глава Удмуртии Александр Соловьев отметил его работоспособность и ответственность. «Ни разу не давал оснований сомневаться в его способностях вести сложный участок работы, который за ним закреплен», - сказал руководитель республики.
Выступившие в поддержку Рафиса Касимова депутаты положительно оценили результаты его работы на посту исполняющего обязанности зампреда Правительства республики. В этой должности он работает с мая 2016 года. В круг курируемых вопросов на этом посту входят вопросы промышленности, топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, транспортной и дорожной отраслей.
В число приоритетных задач, которые обозначил перед ним Александр Соловьев, входит тесная работа с федеральными ведомствами по отстаиванию интересов республики, поддержка промышленных предприятий, ввод моста через Каму, реализация федерального приоритетного проекта в дорожной отрасли, вопросы экологии, строгий контроль за реализацией концессионного соглашения в Ижевске.
Фото: udmgossovet.ru
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