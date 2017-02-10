Главная » Кандидатуру Рафиса Касимова согласовали на должность заместителя Председателя Правительства Удмуртии

Кандидатуру Рафиса Касимова согласовали на должность заместителя Председателя Правительства Удмуртии

10 февраля
0
1e495dc4a6361b669e5d5a92bb0da9d1 Кандидатуру Рафиса Касимова согласовали на должность заместителя Председателя Правительства Удмуртии

На внеочередной сессии Государственного Совета под председательством Владимира Невоструева, которая прошла 9 февраля, депутаты одобрили кандидатуру Рафиса Касимова на должность заместителя Председателя Правительства республики. В ходе тайного голосования «за» высказались 62 парламентария, «против» — 12.

Представляя кандидатуру Рафиса Касимова на утверждение, Глава Удмуртии Александр Соловьев отметил его работоспособность и ответственность. «Ни разу не давал оснований сомневаться в его способностях вести сложный участок работы, который за ним закреплен», - сказал руководитель республики.

Выступившие в поддержку Рафиса Касимова депутаты положительно оценили результаты его работы на посту исполняющего обязанности зампреда Правительства республики. В этой должности он работает с мая 2016 года. В круг курируемых вопросов на этом посту входят вопросы промышленности, топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, транспортной и дорожной отраслей.

В число приоритетных задач, которые обозначил перед ним Александр Соловьев, входит тесная работа с федеральными ведомствами по отстаиванию интересов республики, поддержка промышленных предприятий, ввод моста через Каму, реализация федерального приоритетного проекта в дорожной отрасли, вопросы экологии, строгий контроль за реализацией концессионного соглашения в Ижевске.

Фото: udmgossovet.ru

Метки: сессия Госсовета Александр Соловьев Владимир Невоструев Рафис Касимов

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо