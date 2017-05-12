Плыть! Крутить! Бежать! В России набирают популярность виды спорта на выносливость: бег, плавание, велоспорт, лыжные гонки, т...

Чемпионка перед дипломом Команда Удмуртии в составе Марии Феклистовой, Юлии Каримовой и Натальи Братчиковой стала победительни...

Давид - на коне! Наш земляк Давид Белявский делом ответил на утверждение его послом от Удмуртии на Всемирный фестиваль...