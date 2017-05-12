В селе Грахово прошел 8-й Открытый республиканский турнир по перетягиванию каната. Команды соревновались в двух весовых категориях – до 600 и до 720 кг, состав команд - по 8 человек. В легкой собралось 7 команд, в тяжелой – 10. Соревнования прошли на центральной улице села, на специальном пластиковом покрытии, выложенном на асфальте. Зрителей обеспечили местами для сидения и просмотра.
Кроме лидеров этого вида спорта из Малой Пурги, Завьялово, Кизнера и граховчан, впервые пробовала силы на таком уровне команда Сюмсинского района. Интерес последних понятен – через два месяца Сюмси принимают XXVI летние Республиканские сельские спортивные игры, поэтому данный турнир стал этапом подготовки к ним.
Повысило статус соревнований присутствие команды Республики Дагестан, второй год участвующей в этих стартах. Сильна команда Елабуги, составленная из борцов борьбы корэш (тянет канат в Грахово с 2013 года). Повышенный интерес вызвал турнир у команд из Самарской области: в районный центр прибыли канатчики из Новокуйбышевского и Куйбышевского нефтеперерабатывающих заводов и «Самаранефтегеофизика». Вместе с «Удмуртнефтью» нефтяники готовятся к XIII летней cпартакиаде Роснефти.
Турнир прошел по круговой системе, чтобы все встретились друг с другом. Поединки проводились до двух побед между собой: в случае ничьей победитель определялся в третьей схватке. За шесть часов команды провели по 18 - 20 поединков. Самой напряженной была встреча между Дагестаном и Елабугой - 1 минута 38 секунд – столько понадобилось южанам, чтобы одолеть ребят из Татарии. Получив неоценимый соревновательный опыт, делегации разъехались по домам. В весе до 600 кг второй год подряд выигрывает сборная пожарной части № 28 Граховского района. Эта победа – хороший подарок к Дню пожарной охраны - 30 апреля. На втором месте - силачи Завьялово, третье - у Малой Пурги. В тяжелом весе победили атлеты Малой Пурги, на втором месте - команда из Дагестана, следом - из Грахово.
На церемонии награждения на сцене перед РДК глава Граховского района Виктор Белов вручил кубки и медали с фото лидеров прошлого года на вкладыше (такая сложилась традиция), дипломы и грамоты Минспорта Удмуртии. Кроме этого, команды призеры получили календари и кружки с символикой района и Удмуртии с сюжетами о перетягивании каната. В знак признательности и уважения команде Дагестана вручен кубок «Дружбы». Такая атмосфера ощущалась в течение всего турнира.
Для команд из Удмуртии этот старт – этап подготовки к сельским играм, для других – возможность доработать некоторые элементы техники, повысить уровень физических качеств и успешно выступить в своих спартакиадах.
Как видно, турнир сохраняет свою уникальность и самобытность. С одной стороны, к перетягиванию каната больше относятся как к форме фольклора с элементами спортивной борьбы, с другой – канат входит в большинство отраслевых спартакиад, в программу сельских игр по всей стране. Важно, что Удмуртия относится к лидерам в этом виде спорта.
Игорь ИЛЬИН
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