В Ижевске стартовала кампания по приему заявлений о зачислении в первый класс. Родители будущего первоклассника могут отдать ребенка в школу по месту жительства, куда его обязаны принять в приоритетном порядке, либо выбрать любую школу, независимо от места жительства, и поступать на свободные места, сообщает пресс-служба Администрации города Ижевска.
Как рассказала начальник Управления образования Администрации города Светлана Петрова, с каждым годом в столице Удмуртии увеличивается количество детей школьного возраста, в этом году школы города примут около 9 тысяч первоклассников (это на 5,9% больше, чем в прошлом учебном году).
В первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября текущего года 6,6 лет, но не старше 8 лет, независимо от их уровня подготовки. Прием в 1-й класс детей, не достигших возраста 6,6 лет или старше 8 лет, осуществляется на основании решения Межведомственной комиссии, которая рассматривает психолого-педагогическую характеристику и медицинское заключение о возможности раннего начала обучения.
Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Конкретная дата и время начала приемной кампании определяются приказом руководителя школы и размещаются на информационных стендах на территории школы и на официальных сайтах организаций, на Образовательном портале Удмуртской Республики http://ciur.ru.
Подать заявление о приеме в школу можно при личном обращении в общеобразовательную организацию либо в форме электронного документа с использованием регионального портала государственных услуг www.uslugi.udmurt.ru. Заявления, поданные разными способами, равнозначны. На сайте www.uslugi.udmurt.ru для каждой школы установлены свои сроки подачи заявлений, информацию об этом можно получить на сайте образовательной организации. Родители, подавшие заявление в электронной форме, в течение суток получают уведомление о дате и времени, когда необходимо предоставить все необходимые документы в образовательную организацию.
Подать заявление имеют право родители, законные представители, лица, представляющие интересы заявителя в соответствии с нотариальной доверенностью. Прием в общеобразовательное учреждение осуществляется по документам: личное заявление родителя ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории; другие документы (при необходимости).
Фото: vbgcity.ru
Подписывайтесь на наши новости ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Одноклассниках.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.