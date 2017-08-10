Удмуртия направила природные камни на создание памятника жертвам политических репрессий «Стена скорби» в Москве.
Тридцатиметровая скульптурная композиция будет размещена на пересечении проспекта академика Сахарова и Садового кольца. Автор проекта – известный скульптор, народный художник России Георгий Франгулян, победивший в конкурсе на создание комплекса.
Мемориал откроют 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий. С 6 августа началась транспортировка композиции из литейной мастерской на место установки.
Предполагается, что при мощении пространства вокруг монумента будет использован природный камень из разных уголков страны, связанных с периодом политических репрессий, мест массовых расстрелов, территорий расположения бывших лагерей, а также областей, население которых подверглось принудительной депортации.
«Символично, что памятник откроется именно в год 80-летия Большого террора, в год 100-летия революции. В Фонд Памяти и Музей истории ГУЛАГа ежедневно приходят письма из разных регионов страны. В них - неподдельный интерес к ходу работ по сооружению мемориала, желание и готовность помочь, но самое главное - ясное понимание необходимости помнить о преступлениях тоталитаризма, осудить и отречься от них в сердце своем. И по-христиански простить, чтобы подвести черту, чтобы никогда впредь не повторить этот крутой маршрут», - прокомментировал Советник Президента РФ, Председатель Попечительского Совета Фонда Памяти Михаил Федотов.
Фото: Фонд Памяти
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