Сравнивая постановки одной и той же пьесы, сделанные разными труппами, зрители убеждаются: драматургия Мартина Макдонаха, одного из ведущих современных европейских драматургов, не просто многослойна – она практически бездонна. Его истории можно рассказать как бытовую гиперреалистичную драму, гротескную чёрную комедию или даже притчу в библейском духе.
Едва ли не самый широкий диапазон трактовок позволяет пьеса «Калека с Инишмана», которая позволяет режиссёрам и актёрам акцентировать внимание то на специфике жизни в глубокой провинции, то на том, как могут удивить даже давно знакомые люди, а то и на важности следовать мечте в любых обстоятельствах. Пьеса завораживает постоянным эмоциональным движением: каждый герой на разных поворотах сюжета вызывает то насмешку, то раздражение, то жалость, то гнев, то огромное сочувствие. Она вся состоит из безнадёжных ситуаций, и при этом оставляет невероятно жизнеутверждающее впечатление, - этот парадокс делает «Калеку с Инишмана» одним из фаворитов режиссёров в разных странах.
Для театра «У Моста» - организатора международного фестиваля МакДонаха в Перми – история про «Калеку с Инишмана» особенная. Именно эта постановка в 2010 году принесла знаменитому театру главную национальную премию страны - «Золотую Маску». Во многом благодаря этому спектаклю стало очевидно, что у театар «У Моста» - особый выразительный сценический язык, своя, не похожая ни на один другой театр, интонация.
На фестивале МакДонаха к «Калеке» всегда особенный интерес: Сергей Федотов и театр «У Моста» с радостью предлагают зрителям узнать, что видят в истории о деревенском парне-калеке, его странноватых тётушках, бойкой на язык и скорой на расправу красотке Чуме Хелен, сельском сплетнике Джоннипатинмайке и его пропойце-матушке другие постановщики. На первом фестивале МакДонаха в 2014 году был показа спектакль БДТ им. Г.В. Товстоногова с Тарасом Бибичем в роли Билли. Его калека - оказался не островным юродивым, а зрелым и мудрым, открытым к душевной боли человеком, живущий среди людей, родных и любимых, но при этом предпочитающих защититься мощной броней грубости и цинизма – просто потому что так легче.
В 2016 году «Калек» на фестивале было аж трое - свои трактовки привезли Bardic Theatre из Северной Ирландии, «VYCHODOCESKE DIVADLO PARDUBICE» из Чехии и российский «Тамбовтеатр». Любимцы фестивальной публики – ирландцы - увезли на родину Билли награды фестиваля за лучший актерский ансамбль и лучшую женскую роль второго плана (Фрэнсиз Джордан, сыгравшая Мамашу). Лучшим Джоннипатинмайком фестиваля стал Зденек Румпик из Чехии.
Третий фестиваль позволит вновь встретится с «Калекой» театра «У Моста» и познакомит с «Калекой…» в интерпретации Академического русского театра драмы имени Константинова из Йошкар-Олы.
Пермь: мы всегда на острове – острове своей души
Сергей Федотов предложил свою версию пьесы из Аранской трилогии «Калека с Инишмана» и открыл совершенно нового, неакционального и небрутального МакДонаха. Действие «Калеки» происходит на крошечном острове Инишман. Жители острова взбудоражены приездом группы кинематографистов из Голливуда для съемок документального фильма об островах. Калека Билли, который хочет вырваться из нищеты и скуки, соперничает с другими за участие в фильме и - вот сюрприз! - именно ему, сироте и изгою, выпадает этот счастливый шанс…
Смех сквозь слезы, горечь несбыточных мечтаний, любовь и обман, судьба и мистика – все это спектакль «Калека с Инишмана» театра «У Моста», увидеть который можно будет в первый день фестиваля – 1 октября, на домашней сцене театра.
Виктор Шрайман, российский и израильский режиссер, актер и педагог, говорит о своем потрясении «Калекой» у-мостовцев: «Я испытал настоящее потрясение. Во-первых, пьеса потрясающая... Эта девка, которая дерётся, ее безжалостность по отношению к Калеке. И удивительный разносчик новостей, спаивающий свою мать. И ведь за всей этой грубостью прячется невероятная нежность и любовь. И автора к своим героям, и режиссера, и артистов. Во-вторых, начинается спектакль, и я вижу этот остров, вижу, что за окном. Для меня совершенно непонятно, как на такой маленькой сцене можно все воплотить. В-третьих, костюмы - они удивительные. Нет ощущения, что пришел отдельный художник, нарисовал костюмы, мастерские сшили - и все выглядит красиво и мило как из бутиков, но не трогает сердце. А эти живые, ведь как они придуманы, как они работают! В-четвертых, ансамбль... абсолютно правдивая актерская игра и это при том, что играется сложнейшая история, невозможная в рамках психологического театра, скорей это гротескный театр. Я даже не знаю, как сформулировать жанр... Могу только сказать, что возникают ассоциации с картинами Брейгеля, Босха, офортами Гойи. Артисты играют странных людей. С их странной пластикой и манерой говорить. Удивительно, эта идея как-то распространена на артистов таким образом, что они играют в едином ансамбле. Как Федотову удается это, для меня загадка и тайна. Это потрясающий спектакль во всем: по целостности, по органичности сочетания всех компонентов: костюм, сценография, звук, ансамбль. Пьеса открыта по смыслу, открыта не мозгами, а сердцем, печенками... И мне кажется, это очень христианский спектакль, после которого с человечеством начинаешь мириться...».
Йошкар-Ола: нежное сердце среди грубых камней
Академический русский театр драмы имени Константинова работает в Йошкар-Оле с 1919 года. Драматургия Мартина МакДонаха – тот самый глоток свежего воздуха, которого так не хватало поклонникам театра в республике Марий Эл. Черную комедию, так определил жанр спектакля его режиссер Леонид Чигин, представили на суд зрителям в 2009 году, и с тех пор зал на постановке «Калеки с Инишмана» всегда полон!
Шум моря и крик чаек… От валунов и заборчиков художник спектакля Леон Тирацуян уклонился, хотя первоначально постановщик Леонид Чигин настаивал на присутствии камней вокруг игрового пространства. Тяжелая «натура» невольно выведет взгляд зрителя на бесконечность моря, этнической жизни, неизбежно потребует ограничить «кадр», выделяя главное, менять планы, ракурсы… Тут же зритель, видя свободные места в зале, сам выбирает, где лучше видно, не понравится – просто пересядет. Постановщик поместил действие в центр амфитеатра из стульев и скамеечек прямо на большой сцене, превратив её таким образом в «малую». Актерам предоставлена свобода передвижения, выходы происходят в основном по двум перпендикулярным осям: север – юг, запад – восток. Запад, понятно по действию, впереди, где свешивается вертикальный белый экран-парус; там Америка, Голливуд, из которых в мир нисходят кино, надежды и чупа-чупсы…
Джонни Патинмайк из Йошкар-Олы – боксёр, артист, телеведущий и главный Остап Бендер республики Марий Эл, заслуженный артист РФ Юрий Синьковский. Калеку Билли играет глубокий, способный передавать самые тонкие нюансы чувств Сергей Васин. Показать зрителям то, что таят за обветренной и задубелой кожей, в самой глубине души жители маленького острова – задача непростая. Словно разговорить нелюдимого попутчика в поезде или заставить плакать памятник. По сути, среди грубых камней и жестких ветров Инишмана мы видим то, что от этих ветров защищают глубоко внутри – нежные израненные души людей, которые могут и хотят любить, но не умеют, боятся и страдают. Как понимает это театр из Йошкар-Олы, можно будет увидеть 6 октября – дважды Академический русский театр драмы имени Константинова покажет свою постановку на сцене пермского Театра кукол.
P.S. Третий Международный фестиваль Мартина МакДонаха пройдет в Перми с 1 по 7 октября. В программе фестиваля – новые знаменитые участники из Чехии, Румынии, Венгрии, Грузии, Македонии, Ирана, Боснии, Молдовы, Казахстана и нескольких российских городов. «Удмуртская правда» рекомендует купить билеты заранее на сайте театра – на спектаклях макдонаховского фестиваля всегда аншлаг.
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