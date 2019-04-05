Лёгких ног и меткости!
Глава Удмуртии Александр Бречалов перед стартом поздравил спортсменов-любителей, а также ценителей российского биатлона и просто отдыхающих: «Мы продолжаем соревнования из серии «Удмуртия – территория спорта», в этом сезоне развивается большой проект «Калашников. Спорт». С каждым разом на соревнованиях любителей участников становится всё больше и больше. Лёгких вам ног и меткости!». Вместе с заслуженными мастерами спорта, чемпионами Антоном Шипулиным, Иваном Черезовым, Николаем Кругловым и Дмитрием Ярошенко Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов неустанно вручал финишёрам медали за пройденную дистанцию. Конвейер старта и финиша работал ритмично, ведь дистанция составляла всего 4,5 километра с двумя огневыми рубежами. Любители бежали на лыжах налегке, пневматические винтовки лежали на месте стрельбы. Кстати, возглавлял сервисную бригаду на огневом рубеже конструктор Владимир Суслопаров, давно работающий со сборной России по биатлону.
Самый доступный спорт
Дмитрий Ярошенко призывал собравшихся больше улыбаться несмотря на хмурую погоду. Он даже немного позавидовал, что в родном Ханты-Мансийске пока не удаётся собирать такое количество людей на прекрасном биатлонном комплексе. Николай Круглов напомнил, что с Ижевском связано становление его и друзей, как профессиональных спортсменов с самого юношества. Дмитрий Ярошенко полагает, что за время своей карьеры на соревнованиях и тренировочных сборах провёл в Ижевске не менее года чистого времени. – Лыжный спорт – самый доступный. У вас лыжников много, а благодаря концерну «Калашников» они теперь могут почувствовать себя и биатлонистами. Благодаря этим новым ощущениям участники могут привести в биатлон своих детей. Я знаком с ижевскими традициями и отношусь к ним с трепетом. Когда ребёнок на тебя смотрит, – это здорово. После спортивных нагрузок я теперь сторонник здорового образа жизни. И сегодняшние соревнования из того ряда массовости, которая приводит затем к мастерству. Из нашей чемпионской четвёрки сегодня не хватает Максима Чудова. У него эта дата совпала со служебными делами в уфимском «Динамо». Очень приятно всегда видеть тех, с кем вместе соревновался, – поделился впечатлениями Дмитрий Ярошенко.
Антон Шипулин без запинки ответил, что день выборов в Госдуму России у него 8 сентября, но было видно, что прежде всего он захвачен спортивным азартом фестиваля. Стоило ему выйти в народ, как он оказывался в кольце желающих сделать с ним фото. Даже не верится, что уже десятый год идёт с того момента, как Антон Шипулин стал победителем индивидуальной гонки в «Ижевской винтовке». Об этом Антон Шипулин сказал сразу, без напоминаний со стороны.
Вмешался снегопад
Старт дал главный судья Владимир Новиков (первый тренер Ивана Черезова), и на трассу отправились женщины. Ветер мешал участницам демонстрировать меткость, а трасса быстро теряла утреннюю твёрдость – проще говоря, снег размесили, и лыжи катили не так, как хотелось бы. Требовалось больше усилий. И когда на трассу вышли мужчины, то на штрафном кругу бывало тесно. Потому что промахов стало больше из-за добавившегося снегопада, который, правда, иногда переставал. То есть кому-то повезло, а кому-то нет. На короткую биатлонную дистанцию вышли и те лыжники, что неделю назад выступали на марафоне Галины Кулаковой. Вот и Валерий Мусалимов здесь отличился, заняв первое место в своей возрастной категории.
Стрелковое раздолье и автографы
Для зрителей на фестивале было стрелковое раздолье. Можно было стрелять из различных видов, я бы назвал, развлекательного оружия. Из обычных пневматических винтовок – в трёх тирах-палатках, из винтовки виртуальной реальности – в большой палатке. Бесшумная стрельба была у судейского дома в лазертаге, а громкие выстрелы слышались с дальней площадки, где действовал фаертаг – при этой стрельбе используются холостые патроны для реального звука. Можно было стрелять по мишеням из лука, но достаточно было и абсолютно безоружных конкурсов и занятий. От надувных лошадок до снукербола. Само собой, что всё это сопровождалось кулинарными предложениями вкусной и разнообразной еды и обилием сувениров. Чего не хватало на спортивном празднике? Разве что тишины. Музыка гремела не переставая. Сменяли друг друга ансамбли «Вертикаль», «Танок», «Эктоника» и другие коллективы.
Самым популярным действом за пределами соревновательной зоны была автограф-сессия с чемпионами. Очередь за автографами не уменьшалась. А тем временем подходило время формировать команды для дуэльной стрельбы. Предполагалось, что чемпионы возглавят команды из призёров фестиваля и будут соревноваться в меткости. Но тут разыгралась метель, и было принято мудрое решение – дуэльную стрельбу отменить. Чемпионы продолжили раздавать автографы и радовать любителей биатлона совместными фотографиями. Как говорится, не так уж много и надо для хорошего настроения! Само собой этому способствовала слаженная работа организационной структуры «Калашников. Спорт».
Ждали мы в этот день победных сообщений из Тюмени с чемпионата России по биатлону, но в гонках преследования спортсменам из Удмуртии отличиться не удалось. Зато 31 марта в гонке с масс-старта чемпионом России стал Владимир Семаков. Так держать!
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