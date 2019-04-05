В Ижевск приехал известный путешественник и общественный деятель Дмитрий Ерохин **Ультрамарафонец уже посетил горнолыжный курорт и другие знаковые точки республики, а также организо...

Велоспорт. Горные лидеры **На старте сезона 2019 года в маунтинбайке (горном велосипеде) особенно отличилась ижевчанка Анна Ми...

Пулевая стрельба. Командные медали **Наиболее успешно в командных соревнованиях в марте выступили наши земляки – мастера пулевой стрельб...