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«Калашников» создал карабин к чемпионату мира по практической стрельбе

18 апреля
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Ksz 223 «Калашников» создал карабин к чемпионату мира по практической стрельбе

По специальному заказу сборной России по практической стрельбе к чемпионату мира концерн «Калашников» разработал и выпустил карабин с ручной перезарядкой KSZ-223.

Как сообщают в пресс-службе компании, карабин создан на базе самозарядного карабина Сайга МК 223 и предназначен для участия в соревнованиях по практической стрельбе (IPSC) в классах карабинов с ручной перезарядкой.

Новое оружие использует магазины от «обычных» карабинов Сайга МК 223. Помимо эргономичного подвижного цевья перезарядку карабина можно осуществлять и при помощи двусторонней рукоятки на затворной раме, что может быть удобно при стрельбе из положения лежа, с упором магазина в грунт, говорится в сообщении компании.

Карабины были выпущены ограниченной серией, специально для стрелков сборной России. Длина карабина 920-1025 мм, длина ствола 415 мм, вес 4,2 кг, емкость магазина 10 или 30 патронов.

Первый чемпионат мира по практической стрельбе из карабина пройдет с 25 мая по 11 июня 2017 года в подмосковном парке «Патриот». В соревнованиях примут участие 850 лучших стрелков из 45 стран. За ходом чемпионата можно будет следить как вживую, на площадке, вмещающей до 20 тысяч зрителей, так и дистанционно в режиме прямой видео трансляции.

В составе сборной команды России на чемпионате мира выступят сильнейшие стрелки, представляющие женскую и мужскую команду концерна «Калашников». Среди них многократные чемпионки России и победительницы зарубежных матчей по практической стрельбе Наталья Румянцева, Алена Карелина и Мария Шварц. За мужскую сборную выступит действующий чемпион мира, многократный чемпион России Всеволод Ильин.

Фото: концерн Калашников

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