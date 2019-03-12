Главная » Общество » Калашников: солдат, конструктор, легенда. В региональный план празднования включено 83 мероприятия

Калашников: солдат, конструктор, легенда. В региональный план празднования включено 83 мероприятия

11 марта
0

Правительство Удмуртской Республики обнародовало республиканский план празднования 100–летия со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова.

%d0%a1%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%b5 %d0%b8%d1%85%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d0%b0 %d0%9a%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0 2 Калашников: солдат, конструктор, легенда. В региональный план празднования включено 83 мероприятия

– Мероприятия, посвящённые 100–летию со дня рождения М.Т. Калашникова, пройдут в 30 муниципальных образованиях, всего таких мероприятий запланировано больше 350. Наиболее масштабные из них вошли в региональный план, – отметил Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Юбилейные мероприятия и акции, посвящённые известному конструктору стрелкового оружия, запланированы по всей России. К празднованию уже присоединились Удмуртская Республика, Алтайский край, Москва и Санкт–Петербург.

Для сохранения памяти о делах и достижениях легендарного оружейника планируется произвести капитальный ремонт Музейно–выставочного комплекса стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова. Значительная часть юбилейных инициатив будет посвящена изобретательству, конструированию и новым технологиям. Одним из центральных событий станет межрегиональный хакатон «Техно–Арт Калашников».

В 2019 году в Удмуртии состоится торжественное открытие социальных и спортивных объектов, приуроченное к юбилейной дате. В их числе – юношеский технопарк им. М.Т. Калашникова в Ижевске и школа юного конструктора на базе Воткинского филиала ИжГТУ им. М.Т. Калашникова.

Центральным событием празднования станет организация и проведение Дня оружейника, который соберёт в Ижевске более 1000 представителей органов власти и крупных компаний, руководителей и профильных специалистов оружейных предприятий, а также зарубежных представителей отрасли.

– Подарком ижевчанам к этому дню должна стать полностью реконструированная Центральная площадь, – подчеркнул Глава республики. Также в течение года будет проведена серия спортивных мероприятий, среди которых турнир по киберспорту, республиканский турнир по хоккею с шайбой имени М.Т. Калашникова и этап кубка России по биатлону «Ижевская винтовка».

Кроме того, весной в рамках празднования юбилея для гостей и жителей Ижевска будут открыты новые туристические маршруты «Ижевск – оружейная столица России» и «Ижевчанин – Калашников» с посещением памятных мест, связанных с жизнью и деятельностью М.Т. Калашникова.

Для популяризации личности Михаила Тимофеевича Калашникова не только на территории Удмуртской Республики, но и за её пределами будет организована передвижная выставка «Калашников: солдат, конструктор, легенда» и создан онлайн–музей конструктора–оружейника, в котором будут собраны все материалы из наследия Михаила Тимофеевича.

В настоящее время в региональный план Удмуртии включено 83 мероприятия. Акции, приуроченные к 100–летию со дня рождения выдающегося конструктора, продлятся до декабря 2019 года. В плане возможны дополнения и корректировки.

Кстати

План мероприятий и актуальные новости о его реализации доступны на Интернет–ресурсах Калашников100.рф и в социальных сетях – ВКонтакте (https://vk.com/m.kalashnikov100) и Facebook (https://www.facebook.com/m.kalashnikov100).

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Павел ВЕТРОВ Все материалы этого автора

Читать также

Кофемолка. Ольга Абрамова: «Моя дочь работала скотником»
11 марта
**Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии рассказала о своих детских игрушках, о том, к...
Сколько воды утечёт. В Удмуртии озвучили предварительный прогноз на прохождение весеннего паводка
11 марта
**Точного прогноза на прохождение паводка в республике ещё нет. Появится он ближе к концу марта, посл...
В Театре оперы и балета поздравили женщин Удмуртии
11 марта
**В Государственном театре оперы и балета Удмуртской Республики имени П.И. Чайковского 5 и 6 марта ...
Планёрка с Софией Гуниной. «Психолог нужен для того, чтобы вылечить душевную рану»
11 марта
**В редакции обсудили, для чего нужны психологи, в том числе детские, как изменились дети и семьи за ...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо