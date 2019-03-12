– Мероприятия, посвящённые 100–летию со дня рождения М.Т. Калашникова, пройдут в 30 муниципальных образованиях, всего таких мероприятий запланировано больше 350. Наиболее масштабные из них вошли в региональный план, – отметил Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
Юбилейные мероприятия и акции, посвящённые известному конструктору стрелкового оружия, запланированы по всей России. К празднованию уже присоединились Удмуртская Республика, Алтайский край, Москва и Санкт–Петербург.
Для сохранения памяти о делах и достижениях легендарного оружейника планируется произвести капитальный ремонт Музейно–выставочного комплекса стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова. Значительная часть юбилейных инициатив будет посвящена изобретательству, конструированию и новым технологиям. Одним из центральных событий станет межрегиональный хакатон «Техно–Арт Калашников».
В 2019 году в Удмуртии состоится торжественное открытие социальных и спортивных объектов, приуроченное к юбилейной дате. В их числе – юношеский технопарк им. М.Т. Калашникова в Ижевске и школа юного конструктора на базе Воткинского филиала ИжГТУ им. М.Т. Калашникова.
Центральным событием празднования станет организация и проведение Дня оружейника, который соберёт в Ижевске более 1000 представителей органов власти и крупных компаний, руководителей и профильных специалистов оружейных предприятий, а также зарубежных представителей отрасли.
– Подарком ижевчанам к этому дню должна стать полностью реконструированная Центральная площадь, – подчеркнул Глава республики. Также в течение года будет проведена серия спортивных мероприятий, среди которых турнир по киберспорту, республиканский турнир по хоккею с шайбой имени М.Т. Калашникова и этап кубка России по биатлону «Ижевская винтовка».
Кроме того, весной в рамках празднования юбилея для гостей и жителей Ижевска будут открыты новые туристические маршруты «Ижевск – оружейная столица России» и «Ижевчанин – Калашников» с посещением памятных мест, связанных с жизнью и деятельностью М.Т. Калашникова.
Для популяризации личности Михаила Тимофеевича Калашникова не только на территории Удмуртской Республики, но и за её пределами будет организована передвижная выставка «Калашников: солдат, конструктор, легенда» и создан онлайн–музей конструктора–оружейника, в котором будут собраны все материалы из наследия Михаила Тимофеевича.
В настоящее время в региональный план Удмуртии включено 83 мероприятия. Акции, приуроченные к 100–летию со дня рождения выдающегося конструктора, продлятся до декабря 2019 года. В плане возможны дополнения и корректировки.
Кстати
План мероприятий и актуальные новости о его реализации доступны на Интернет–ресурсах Калашников100.рф и в социальных сетях – ВКонтакте (https://vk.com/m.kalashnikov100) и Facebook (https://www.facebook.com/m.kalashnikov100).
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