В марте текущего года в России вступили в силу сразу несколько федеральных законов. Речь идет об отмене сроков бесплатной приватизации, ужесточении лесного законодательства, о новом запрете на продажу алкоголя, отсрочке для людей с наркозависимостью и др.
Приватизация жилья стала бессрочной
Бесплатная приватизация жилья началась в России в 1992 году и должна была завершиться 1 января 2007 года. Однако её сроки продлевались пять раз, в последний — до 1 марта 2017 года. 22 февраля Владимир Путин подписал закон, сделавший приватизацию жилья бессрочной.
По статистике, на данный момент в России приватизировано 78 процентов квартир.
Ответственность за лесные массивы
С 1 марта граждане, владеющие или пользующиеся территориями, которые прилегают к лесным массивам, обязаны следить за пожарной безопасностью на своих участках. После того как полностью сойдёт снег до «установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования нового снежного покрова», граждане, владеющие или пользующиеся территориями, которые прилегают к лесным массивам, будут обязаны очищать участок от валежника и прочих предметов, опасных при возгорании на полосе шириной не менее 10 метров от леса. Другой вариант — оградить лес от своей собственности противопожарным барьером шириной не менее 0,5 метра.
Кроме того, вступивший в силу закон обяжет органы государственной власти, местного самоуправления, учреждения и организации самостоятельно обеспечивать авиационную или космическую съёмку, а также наземную фото- и видеофиксацию и прикладывать эти данные в отчёт по использованию лесов (например, при заготовке дров). Этот же документ значительно увеличивает и штрафы за нарушение лесного законодательства. Должностным лицам придётся платить от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.
Наркоманы получат отсрочку
С 30 марта граждане с диагнозом «наркомания», впервые получившие реальные сроки за преступления, связанные с оборотом наркотиков, смогут рассчитывать на отсрочку отбывания наказания в местах лишения свободы.
Отсрочка на срок до пяти лет — до окончания врачебной и социальной реабилитации — будет предоставляться тем, кто добровольно согласился пройти курс лечения от наркомании.
Как уточнил замминистра внутренних дел Игорь Зубов, этот закон касается тех, кто совершил преступления небольшой тяжести, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ без умысла их сбыта. Среди таких преступлений — незаконное приобретение, хранение, перевозка, переработка, изготовление без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ, незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотики или психотропные вещества, незаконная выдача либо подделка рецептов или других документов, дающих право на получение наркотиков.
Новый запрет на продажу алкоголя
С 31 марта начнёт действовать запрет на продажу алкоголя в розницу и на предприятиях общественного питания на территориях, прилегающих к спортивным сооружениям, а также к помещениям, находящимся во владении и пользовании образовательных и медицинских организаций (за исключением организаций дополнительного образования).
Запрет на продажу алкоголя распространят на здания и помещения, примыкающие к боевым позициям войск, полигонам, узлам связи и расположению воинских частей, а также к вокзалам и аэропортам (за исключением магазинов беспошлинной торговли).
Также с 31 марта продавцы любого алкоголя должны начать использовать контрольно-кассовую технику. В этот же день появится новая лицензия, которую предприниматели будут должны получать для розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания.
В то же время будут несколько смягчены правила продажи спиртного. Так, покупатели смогут доказать продавцам своё совершеннолетие любым документом, где указан их возраст. До вступления в силу соответствующего постановления Правительства продавцы вправе требовать у желающих купить спиртное документы, позволяющие не только установить возраст, но и удостоверяющие личность.
Cовместные следственно-оперативные группы
Кроме того с 5 марта на территориях государств — участников СНГ будут создаваться и действовать совместные следственно-оперативные группы. Предполагается, что это упростит порядок взаимодействия между следственными группами, которые работают в пределах государственных границ своих стран.
Ужесточается борьба с запрещенными сайтами
С 25 марта операторов связи, не заблокировавших доступ к запрещённым сайтам, будут штрафовать на суммы до 100 тысяч рублей. Согласно закону, для должностных лиц штраф составит 3-5 тысяч рублей, для предпринимателей без образования юрлица — от 10 тысяч до 30 тысяч, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.
Технические средства транспортной безопасности будут сертифицированы
С 30 марта вводятся правила обязательной сертификации технических средств транспортной безопасности.
Нововведения коснутся систем и средств сигнализации, контроля доступа, досмотра, видеонаблюдения, аудио- и видеозаписей, связи, оповещения, сбора, обработки, приёма и передачи информации. Осуществлять сертификацию будут ФСБ, МВД и МЧС. Россвязь будет курировать средства связи, приёма и передачи информации, а Минтранс — системы сбора и обработки информации.
По материалам «Парламентской газеты» Совета Федерации СФ РФ.
Фото: mazadm.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.